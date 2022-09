Le deuxième coup de couteau mortel de Banff en un mois laisse «la communauté en deuil»

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient une image que certains pourraient trouver affligeante.

Depuis au moins 1998, Banff n’a connu que deux homicides. Ceux-ci sont arrivés au cours des quatre dernières semaines.

Peu après minuit samedi, un homme a été tué à l’extérieur de la discothèque Dancing Sasquatch sur l’avenue Banff.

La GRC de Banff a répondu à un appel au 911 indiquant qu’un homme avait été poignardé à la suite d’une altercation à l’extérieur de l’établissement dans le bloc 100 de l’avenue Banff vers 0 h 09.

À son arrivée, la GRC a trouvé l’homme de 27 ans, du comté de Foothills, en Alberta. Il a été transporté à l’hôpital où il a été déclaré mort.

Deux hommes ont été placés en garde à vue à proximité.

La GRC a déclaré que deux hommes avaient été arrêtés après le coup de couteau mortel. (Helen Pike/CBC)

La police a également déclaré que cet incident n’était pas lié à l’altercation mortelle qui s’est produite à l’extérieur de la même boîte de nuit qui a fait un homme de 26 ans mort en août et un homme de 22 ans arrêté.

Malgré les violences récentes, la GRC a déclaré samedi après-midi qu’elle croyait qu’il n’y avait plus de souci pour la sécurité du grand public.

Mais certains habitants sont encore ébranlés.

Un homme aurait tenté de pénétrer par effraction dans une maison voisine avant son arrestation

Natalie Zammit vit à Banff – à quelques pâtés de maisons de l’endroit où la dernière altercation mortelle a eu lieu.

Elle a déclaré que l’un des hommes finalement arrêtés par la police avait fui les lieux de l’altercation et tenté de se cacher dans son appartement.

Zammit a dit qu’elle est sortie du lit, est allée à la porte, et c’est là qu’elle a remarqué que quelqu’un essayait d’entrer par effraction.

Selon une habitante de Banff, l’un des hommes arrêtés par la GRC a tenté de s’introduire par effraction dans son appartement après avoir fui les lieux de l’altercation. (Soumis par Natalie Zammit)

“Ils ont commencé à se cogner contre la porte. … Nous n’avons qu’un seul verrou, alors je le tenais fermé et j’appelle mon partenaire pour qu’il vienne, aidez-moi à garder la porte fermée”, a déclaré Zammit.

Zammit a déclaré que l’homme était revenu plus tard, mais lorsqu’il avait entendu la voix de son petit ami, il était parti.

Ils ont appelé la police, qui a parlé avec Zammit à l’extérieur.

“Immédiatement, ils ont dit:” Ne touchez pas à votre porte. Par exemple, ne vous appuyez pas contre votre porte “”, a déclaré Zammit.

“Et je me retourne et je trouve que ma porte est complètement ensanglantée. Comme des empreintes de mains, tout, comme, le cadre de la porte, la poignée, tout le verre… c’était terrifiant.”

Dans une publication sur Facebook, la ville de Banff a déclaré qu’elle mettait en place un soutien en santé mentale pour toute personne de la ville qui pourrait en avoir besoin.

“Nous sommes tous un peu comme, ‘Qu’est-ce qui se passe?'”, a déclaré Zammit.

“Tu ne te sens plus vraiment en sécurité… Je ne sortirai plus la nuit, je ne promènerai plus mon chien seul. C’est affreux.”

Un “choc” pour la communauté

Dans un communiqué, la mairesse de Banff, Corrie DiManno, a déclaré que la communauté était déjà sous le choc de la perte précédente en août.

“Je me sens en colère, profondément attristée et bouleversée par le coup de couteau mortel dans notre ville hier soir. Au nom du conseil et de la communauté, j’offre nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis du jeune homme décédé”, a-t-elle déclaré. .

“Cette violence brutale est choquante pour notre communauté et nous prenons ce problème très au sérieux. Nous continuons d’être une communauté en deuil et nous nous remettons de la perte tragique d’un Banffite à vie en août, donc cet incident provoquera une résurgence de l’anxiété et des traumatismes pour certains.”

L’unité des crimes majeurs de la GRC de l’Alberta a repris l’enquête, avec l’aide de la GRC de Banff et du Groupe de l’identité judiciaire de la GRC.

La GRC demande à toute personne qui aurait pu être témoin de l’incident ou qui aurait des informations à son sujet de composer le 403-763-6600.