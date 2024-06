Le deuxième concert de Nicki Minaj à Amsterdam annulé après l’arrêt du pot à l’aéroport

Astrida Valigorsky/WireImage

Un deuxième concert de Nicki Minaj à Amsterdam a été annulé à la suite de la brève détention du rappeur à l’aéroport de la ville la semaine dernière pour avoir prétendument transporté des « drogues douces », c’est-à-dire de la marijuana, dans ses bagages.

« En raison des événements de la semaine dernière, le spectacle de Nicki Minaj le dimanche 2 juin au Ziggo Dome d’Amsterdam n’aura plus lieu », a déclaré le promoteur néerlandais Mojo. annoncé sur son site Internet aujourd’hui. « Les billets seront remboursés au point de vente. »

Le 2 juin est la deuxième étape annulée à Amsterdam de la tournée mondiale Pink Friday 2 de Minaj. Samedi dernier, elle a été arrêtée alors qu’elle quittait Amsterdam lorsque les autorités néerlandaises ont déclaré avoir trouvé de la marijuana dans ses bagages. Minaj a nié ces affirmations et a ensuite rencontré des fans devant son hôtel, leur disant: « Je t’aime et je suis vraiment désolée que ce soit arrivé ce soir. »

Suite à l’incident d’Amsterdam, Minaj s’est produit à Manchester, Birmingham, Londres et Glasgow. Elle jouera à Paris demain 1er juin, puis encore à Manchester, en Allemagne et en Pologne. La partie américaine de la tournée commence cet automne, avec un concert le 4 septembre à Philadelphie. Les arrêts suivants incluent un spectacle au Madison Square Garden de New York le 7 septembre.