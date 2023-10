Par Yew Lun Tian

BEIJING (Reuters) – Le deuxième responsable militaire chinois, s’exprimant lundi lors d’un forum militaire, s’est engagé à développer les liens militaires avec les États-Unis tout en accusant “certains pays” de “créer des turbulences” et de tenter de saper le régime du Parti communiste.

Le Forum Xiangshan de Pékin, le plus grand salon annuel de diplomatie militaire de Chine, a débuté dimanche sans le ministre de la Défense du pays, qui accueille généralement l’événement.

“Nous approfondirons la coopération et la coordination stratégiques avec la Russie et, sur la base du respect mutuel, de la coexistence pacifique et de la coopération gagnant-gagnant, développerons les liens militaires avec les États-Unis”, a déclaré Zhang Youxia, vice-président de la Commission militaire centrale, lors d’un discours. adresse sur le forum. Le ministre chinois de la Défense a prononcé ce discours les années précédentes.

La Chine et les États-Unis n’ont plus eu de communications militaires directes depuis que l’ancien ministre chinois de la Défense a été sanctionné par Washington. Li Shangfu a été nommé en mars.

Li a été limogé la semaine dernière sans explication et la Chine n’a pas nommé de remplaçant. Reuters a rapporté le mois dernier que Li, porté disparu depuis deux mois, faisait l’objet d’une enquête pour corruption.

“Certains pays créent délibérément des turbulences et s’immiscent dans les affaires intérieures d’autres pays, et incitent à des révolutions de couleur”, a déclaré Zhang, dans une attaque voilée contre les pays occidentaux, dont les États-Unis, qui se coordonnent de plus en plus avec leurs alliés pour freiner les ambitions militaires de Pékin.

Une révolution de couleur est un terme que le gouvernement chinois utilise pour décrire les tentatives visant à renverser le régime du Parti communiste.

Zhang a également accusé « certains pays » de s’accrocher à une mentalité de jeu à somme nulle et de s’engager dans une politique de clique.

“Les pays ne devraient pas délibérément provoquer d’autres pays sur des questions majeures et sensibles comme celle de Taiwan”, a-t-il déclaré, ajoutant que Taiwan était au cœur des intérêts de la Chine, dans des commentaires adressés aux Etats-Unis.

Le ministère américain de la Défense a envoyé une délégation dirigée par Cynthia Xanthi Carras, directrice nationale du Bureau du sous-secrétaire à la Défense pour la Chine.

De nombreux pays occidentaux ont soit évité le forum, soit envoyé seulement de petites délégations de faible niveau, préférant discuter des questions de sécurité internationale lors du dialogue Shangri-La qui se tient chaque année à Singapour.

(Reportage de Yew Lun Tian ; écrit par Laurie Chen ; édité par Tom Hogue)