Le deuxième champ de débat du GOP sera un peu plus petit – et il manquera toujours Trump. Suivez les mises à jour en direct

Suivez les mises à jour en direct sur le deuxième débat présidentiel républicain de 2024, qui commence à 21 h HE en Californie. Le premier favori du peloton, Donald Trump, sautera l’événement, tout comme il l’a fait le premier. Il sera à 2 000 milles de là pour tenter de courtiser les travailleurs syndiqués du Michigan au milieu d’une grève.

Les candidats sur scène seront le gouverneur de Floride Ron DeSantis, l’ancien vice-président Mike Pence, l’entrepreneur Vivek Ramaswamy, le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud, l’ancienne ambassadrice des Nations Unies Nikki Haley, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et le gouverneur du Dakota du Nord Doug. Burgum.

Ce qu’il faut savoir

Une première diffusion pour un débat républicain

Les responsables de la télévision affirment que mercredi sera la première fois qu’un débat primaire républicain sera diffusé en espagnol, Univision le diffusant avec Fox Business.

Le réseau de langue espagnole a qualifié cela de « opportunité pour les électeurs hispaniques d’entendre directement les candidats sur des questions qui leur tiennent à cœur ».

Univision n’a pas été choisi pour les débats primaires du GOP en 2015 après que les responsables du Comité national républicain ont déclaré que des questions se posaient quant à savoir si le réseau traitait le parti de manière équitable. Plus tard cette année-là, l’ancien président Donald Trump a expulsé le célèbre présentateur de nouvelles de la chaîne Jorge Ramos d’une conférence de presse après avoir été interrogé sur son projet d’immigration. En 2020, la campagne de réélection de Trump a qualifié le réseau de « machine de propagande de gauche et de porte-parole du parti démocrate ».

Trump sera notamment absent du débat de mercredi soir.

Trump prévoit un discours aux travailleurs syndiqués aux heures de grande écoute au lieu d’un débat

L’ancien président devrait prononcer un discours aux membres des syndicats du Michigan, aux heures de grande écoute, peu avant le début du deuxième débat sans lui en Californie.

Il prononcera un discours à 20 heures, heure de l’Est, chez Drake Enterprises, un fournisseur de pièces automobiles non syndiqué du canton de Clinton. Il s’exprimera devant une foule de plusieurs centaines de membres actuels et anciens des Travailleurs unis de l’automobile, ainsi que de membres de syndicats de plombiers et de tuyauteurs.

Sa visite intervient un jour après que le président Joe Biden est devenu le premier président en exercice de l’histoire des États-Unis à marcher sur une ligne de piquetage alors qu’il rejoignait les membres de l’UAW à Détroit. Le syndicat a étendu sa grève contre les constructeurs automobiles de Détroit en quittant les entrepôts de pièces détachées de 20 États du pays.

Trump cherchera à se positionner comme un allié des cols bleus en promettant d’augmenter les salaires et de protéger les emplois s’il est élu pour un second mandat. Mais les dirigeants syndicaux affirment que le bilan de Trump raconte une tout autre histoire. Ils citent des décisions défavorables du plus haut conseil du travail du pays et de la Cour suprême des États-Unis, ainsi que des promesses non tenues en matière d’emplois dans le secteur automobile.

La bibliothèque de Reagan est le décor du deuxième débat présidentiel du GOP

Lorsque sept candidats à la présidence se réuniront à la bibliothèque présidentielle de Ronald Reagan pour le deuxième débat républicain, attendez-vous à entendre des hommages au « Grand communicateur ».

Le 40e président reste une influence extrêmement populaire au sein du Parti républicain actuel, et les candidats à l’investiture de 2024 font fréquemment référence à lui dans leurs discours.

L’ancien vice-président Mike Pence cite le plus souvent Reagan, soulignant sa propre fierté d’avoir conseillé les candidats à la Cour suprême de l’administration Trump « qui ont envoyé Roe. v. Pataugez vers le tas de cendres de l’histoire là où elle appartient.

Hutchinson rate la phase de débat mais promet de rester en course

L’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, manquera le débat de mercredi après avoir échoué à répondre aux critères de participation. Mais il dit qu’il ne va nulle part.

Dans une déclaration après la publication du champ des candidats lundi soir, Hutchinson a déclaré qu’il mesurait son succès par la réponse des électeurs qu’il obtient dans les États à vote anticipé comme l’Iowa et le New Hampshire. Il affirme que son objectif est d’augmenter ses résultats dans les sondages à 4 % dans l’un de ces États avant Thanksgiving.

« Si cet objectif est atteint, alors je reste compétitif et en lice », a-t-il écrit.

Au lieu du deuxième débat, il se rendra à Détroit – la même ville où Trump se rend. Il prévoit de tenir une conférence de presse pour souligner ce qu’il considère comme « les fausses promesses de l’ancien président aux cols bleus et aux travailleurs syndiqués du Michigan et de toute l’Amérique ».

