Le deuxième patient de la planète à recevoir le vaccin approuvé contre le coronavirus est un homme de 81 ans du Warwickshire appelé William Shakespeare.

Son nom et son comté d’origine ont suscité des sourires ironiques lors d’une journée par ailleurs marquante de l’histoire de la médecine alors que le programme de vaccination britannique commençait.

Les médias sociaux s’illuminent de références humoristiques liées à Bard, avec une plaisanterie: «Tout est bien qui se termine bien».

Le patient du service de fragilité de l’hôpital universitaire de Coventry, connu sous le nom de Bill, a lui-même déclaré: «Je dois dire que le personnel de cet hôpital est formidable.

Lors du soi-disant V-Day, salué comme le jour où le Royaume-Uni a inversé le cours de la pandémie, les premiers vaccins ont été administrés par des infirmières de l’hôpital universitaire de Coventry.

Maggie Keenan, 90 ans, est devenue la première à recevoir son jab par Matron May Parsons.

Elle a été rapidement suivie par M. Shakespeare, qui a été photographié recevant la balle dans son bras gauche et portant une paire de pantoufles de Noël avec sa chemise d’hôpital.

Le deuxième patient au monde à recevoir le vaccin approuvé contre le coronavirus est un homme de 81 ans du Warwickshire appelé William Shakespeare

Son nom et son comté d’origine ont suscité des sourires ironiques lors d’une journée par ailleurs historique de l’histoire de la médecine alors que le programme de vaccination britannique commençait.

Son nom et sa ville natale – partagés avec le barde de Stratford-upon-Avon – ont suscité des sourires ironiques du monde qui les regarde.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a pleuré lorsque Mme Keenan, qui aura 91 ans la semaine prochaine, a reçu son coup à 6h30.

Elle a salué une dose du vaccin Pfizer / Biontech «le meilleur cadeau d’anniversaire que je pourrais souhaiter».

Pour l’occasion, elle portait un t-shirt bleu vif arborant «Merry Christmas» et pouvait être vue souriant sous son masque.

Mme Keenan, ancienne bijoutière qui a pris sa retraite il y a seulement quatre ans, a une fille, un fils et quatre petits-enfants.

Elle a déclaré: « Je me sens tellement privilégiée d’être la première personne vaccinée contre Covid-19, c’est le meilleur cadeau d’anniversaire que je puisse souhaiter car cela signifie que je peux enfin avoir hâte de passer du temps avec ma famille et mes amis le nouvel an suivant. être seul pendant la majeure partie de l’année.

« Je ne peux pas remercier assez May et le personnel du NHS qui m’ont énormément pris en charge, et mon conseil à quiconque a proposé le vaccin est de le prendre – si je peux l’avoir à 90 ans, vous pouvez l’avoir aussi. »

Maggie Keenan, 90 ans, est devenue la première à recevoir son jab par Matron May Parsons

M. Hancock s’est lancé ce matin dans un tour de victoire des studios de diffusion.

Il a déclaré: « Je me sens assez ému en voyant ces images, ce fut une année si difficile pour tant de gens, mais nous avons finalement réussi à le traverser, la lumière au bout du tunnel.

« Cela semble si simple d’avoir un coup dans le bras, mais cela protégera Margaret et les gens autour d’elle.

«Si nous parvenons à faire cela pour tous ceux qui sont vulnérables à cette maladie, nous pouvons passer à autre chose et revenir à la normale.

« Je suis très reconnaissant à toute l’équipe qui a rendu cela possible. »

Ce matin, 50 sites hospitaliers du Royaume-Uni se préparaient à déployer le vaccin auprès des plus de 80 ans, du personnel vulnérable et de première ligne des hôpitaux et des maisons de soins.