Le deuxième bébé de Stacey Solomon avec Joe Swash sera une fille dit médium qui a prédit les deux grossesses de la star

Le deuxième bébé de STACEY Solomon avec Joe Swash sera une FILLE, dit le médium qui a prédit les DEUX grossesses de la star.

Stacey, 31 ans, a révélé hier soir qu’elle essayait de tomber enceinte depuis un certain temps.

Mais la pychique Sally Cudmore est apparue sur Loose Women en 2017 et a fait la révélation choquante de la couvée croissante de Stacey et des futurs projets de mariage.

Dans des images inconnues, le médium a déclaré que Stacey tomberait enceinte et se fiancerait à peu près au même moment.

Sally est apparue sur Loose Women et a pointé Stacey en disant: «Je vais dans votre ventre. Je sais que vous hésitez un peu. Je peux voir du rose pour une fille autour de toi. Une grossesse… »

Stacey, qui avait 27 ans et n’était pas encore tombée enceinte du troisième bébé Rex, l’a rapidement fermée en disant: « Non, non, non. »

Le médium a ajouté: «Je ne dis pas (vous êtes enceinte) maintenant. Ils ne donnent pas de limites de temps, dans les esprits.

Elle a ajouté: « Il y a aussi une bague à votre doigt. »

Ravie, Stacey a applaudi et a crié: « Enfin. »

Stacey a plaisanté en disant qu’elle était horrifiée par la prédiction – mais Sally a dit plus tard au Sun qu’elle était secrètement aux anges à propos de sa future famille avec son petit ami Joe.

Sally a déclaré: « Je lui ai dit qu’elle allait avoir un bébé, mais elle n’en avait rien. Elle était heureuse des fiançailles, mais pas de la grossesse.

« Je suis parti ce jour-là en sachant que j’avais raison, et ce temps le dirait. Je suis vraiment heureux pour eux. Secrètement, c’est ce qu’elle voulait depuis le début. »

Stacey – qui s’est fiancée en décembre – a annoncé sa grossesse sur Instagram hier soir, disant qu’elle n’avait « jamais été aussi reconnaissante ».

Elle a ajouté « nous ne pensions pas en avoir l’occasion » et a même choqué les fans en admettant qu’ils essayaient d’avoir un autre bébé « depuis très longtemps ».

« Nous avons décidé que nous étions déjà si chanceux d’avoir nos garçons », a-t-elle ajouté.

« C’est notre plus grand privilège dans la vie et nous sommes tellement reconnaissants d’être parents, alors nous avons arrêté d’essayer et nous nous sommes déjà comptés tellement, tellement, tellement bénis. »

Elle a ajouté qu’après avoir fait un bilan, ils étaient « tellement reconnaissants d’entendre un battement de cœur supplémentaire ».

Stacey et Joe, qui est surtout connu pour jouer Mickey Miller dans EastEnders, ont un fils nommé Rex ensemble.

Elle a également deux enfants issus de relations antérieures, tandis que Joe a un autre fils appelé Harry.