Le deuxième bébé de Khloe Kardashian est né par mère porteuse – Hollywood Life

Khloe kardashian, 38 ans, est maintenant maman deux fois ! L’icône de la télé-réalité et son ex petit ami Tristan Thompson31 ans, a accueilli leur deuxième enfant, un fils, né par mère porteuse, une source proche de Khloe confirme à HollywoodLife. Le nouvel ajout à la famille survient sept mois après la séparation du couple. Khloe n’a pas encore choisi de nom pour son petit garçon.

Le bébé rejoint la grande soeur Vrai Thompsonqui est né en avril 2018. La nouvelle de la naissance est arrivée quelques jours seulement après qu’un représentant a confirmé HollywoodLa Vie le mercredi 13 juillet, Khloe et Tristan attendaient l’enfant de manière imminente via une mère porteuse. “Nous pouvons confirmer que True aura un frère qui a été conçu en novembre”, nous a dit le représentant de Khloe dans le communiqué. “Khloe est incroyablement reconnaissante envers l’extraordinaire mère porteuse pour une si belle bénédiction. Nous aimerions demander de la gentillesse et de l’intimité afin que Khloe puisse se concentrer sur sa famille.

Le deuxième enfant de l’ancien couple est né au milieu des turbulences de l’année dernière. En décembre, le couple on-again/off-again l’a finalement appelé pour de bon après Maralee Nichols a affirmé que Tristan est le père de son petit garçon, Theo, né le 3 décembre. Sa paternité a été confirmée en janvier. La star de la NBA s’est excusée auprès de Khloe via Instagram, écrivant en partie: “J’ai le plus grand respect et amour pour vous. Peu importe ce que vous pensez. Encore une fois, je suis incroyablement désolé.

Un frère pour True était dans les plans il y a quelques années – une source a déclaré HollywoodLa Vie en 2020 que Khloe en avait “parlé depuis un moment maintenant”. Khloe n’a “jamais hésité à vouloir une grande famille”, nous a dit la source EXCLUSIVEMENT en octobre 2020, après l’une des multiples réconciliations de l’ancien couple. “Elle n’allait tout simplement pas le faire quand les choses n’allaient pas bien avec Tristan. Il aimerait en avoir un avec elle aussi, mais ils voulaient arriver à un endroit où ils seraient à nouveau solides comme un roc.

Bien qu’ils ne soient plus ensemble, Khloe et Tristan sont clairement déjà des coparents engagés envers True. Ce dévouement se répercutera sans aucun doute sur son nouveau petit frère et le plus jeune des adorables bébés Kardashian.