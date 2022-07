Le deuxième attaquant argentin s’avère essentiel à la Coupe du monde 2022

L’Argentine évite la vulnérabilité en défense en organisant une attaque implacable. Les ‘White & Sky Blues’ s’attaquent aux faiblesses de leurs adversaires tout en s’appuyant sur les forces de joueurs comme Lionel Messi ou Paulo Dybala. Encore, L’Albiceleste n’épuise pas les énergies.

Au lieu de cela, les doubles champions de la Coupe du monde font succomber leurs adversaires aux contre-attaques. Dans le Finalissimel’Argentine s’est comportée avec une élégance consommée face à un Azzuri qui a dépensé ses ressources.

Cependant, la grande aura de l’Argentine remonte à un seul homme : Lionel Messi. Entrant dans la Coupe du monde du Qatar en 2022, la star du PSG fait face à une pression apparemment insurmontable alors qu’il cherche à offrir à l’Argentine sa troisième Coupe du monde et la première à Messi. Pourtant, les argentins ont grimpé au sommet de la forme actuelle. L’équipe entre avec des vues dégagées sur les sables du désert du Qatar.

Mais à 35 ans, “The Atomic Flea” est conscient qu’il ne peut pas devenir un champion tout seul. Pour l’instant, il siège dans l’ombre de Mario Kempes et Diego Maradona. Les deux ont levé la Coupe du monde pour l’Argentine pour établir leur place dans la tradition. Si Messi prend sa retraite sans cet honneur, il manque peut-être le plus grand titre pour atteindre le statut légendaire parmi les Argentins.

Cependant, même ces stars n’ont pas atteint le sommet du monde du football sans assistance.

Acteurs de soutien

Les joueurs qui soutiennent les vedettes sont souvent les « deuxièmes attaquants ». Ils laissent la place à la prise principale pour respirer et jouer avec plus de liberté ou de créativité.

La pression n’est pas uniquement sur un homme ou une femme avec un commandant en second. Dans les cas où toutes ces critiques et cette concentration se concentrent sur un seul joueur, cela peut être trop. Par exemple, ne cherchez pas plus loin que Messi lui-même. Cette star et sauveur de l’Argentine dépourvue de possession précieuse de son pays.

De plus, le deuxième attaquant permet plus de “créations aléatoires” de la star ou vice versa.

Lors d’Argentine 1978, Mario Kempes avait le soutien d’Oswaldo Ardiles. Lorsque Diego Maradona a remporté Mexico 1986, Jorge Valdano a marqué un respectable quatre pour presque égaler les cinq de Diego Maradona. Oui, Maradona à lui seul – sans jeu de mots – a battu l’Angleterre et la Belgique en marquant un doublé en quarts et en demi-finale. Quoi qu’il en soit, il n’a pas pu trouver le fond du filet en finale. Au lieu de cela, Valdano a inscrit le deuxième de l’Argentine avant que l’équipe ne gagne 3-2.

L’histoire prouve que l’axiome « ​​la défense remporte les championnats » est vrai. Cependant, une équipe ne peut pas gagner si elle n’attaque pas finalement. Littéralement, il doit marquer des buts. Une retraite défensive ne peut réussir qu’en tant que stratégie temporaire. Le meilleur exemple de “défense pure” est survenu lors de la finale des États-Unis en 1994. L’Italie et le Brésil ont disputé un match nul sans but décourageant qui a secoué les nerfs. Les pénalités étaient le seul facteur de différence.

Complice

Cette équipe du Brésil 1994 a suivi une tendance des champions de la Coupe du monde ayant un tandem dynamique au sommet. Romário et Bebeto ont combiné huit buts dans le tournoi. Quatre ans plus tard, Zinedine Zidane et un jeune Thierry Henry l’ont allumé chez eux. Ensuite, le Brésil a de nouveau fait preuve de dynamisme à l’avant avec Ronaldo et Rivaldo aidant l’équipe à remporter un cinquième titre record.

Souvent, c’est le joueur qui ne fait pas la une des journaux qui fait la différence. En 2010, Andrés Iniesta a marqué le vainqueur de la finale, alors que beaucoup prédisaient David Villa. Lors de la Coupe du monde suivante, l’Argentine a freiné l’héroïsme de Thomas Müller, mais Mario Götze est devenu le héros.

En 2022, le complice de Lionel Messi est Ángel Di María.

L’Argentine et le deuxième attaquant

Ángel Di María a un style peu orthodoxe qui rend ses mouvements imprévisibles. De plus, sa présence invisible se faufile lors d’attaques à haute pression comme les échappées. Ce niveau de conscience accru fait d’Ángel Di María une arme mortelle sur le terrain. De plus, sa vigilance au rayon laser donne l’impression que la vitesse rapide du jeu se produit au ralenti. Son explosivité peut être vue dans son but contre le Brésil lors de la Copa América, où il a dépassé le défenseur Renan Lodi à la poursuite d’un long ballon inoffensif de son coéquipier Rodrigo De Paul. Di María a ajouté la touche finale avec une volée qui planait au-dessus de la tête d’Ederson, laissant le milieu de terrain brésilien Casemiro sidéré.

De plus, dans le Finalissime contre les Azzurri, Di María a également exécuté son but. Une longue balle d’Emiliano Martínez et une courte passe de Lautaro Martínez ont conduit à l’explosion accélérée de Di María, suivie d’un coup composé passé le gardien. Les buts de Di María ont scellé l’accord pour les blanchissages respectifs de l’Argentine contre le Brésil et l’Italie.

Lien manquant

Pour le club et le pays, Ángel Di María fait preuve de polyvalence avec des buts époustouflants sur coups de pied arrêtés. En même temps, il crée des occasions pour les finisseurs. Considérant que Di María a dépassé l’âge de pointe de la vitesse, les sprints explosifs de 34 ans sont l’exception. L’ancien joueur de base de Man United, le PSG, devenu ailier de la Juventus, montre qu’un joueur peut être génial avec un pied.

La plupart des buts d’Ángel Di María sont marqués avec sa gauche. De plus, sa touche au dribble inclut rarement sa droite. Au lieu de cela, il compense cette lacune en utilisant des coupes diagonales pour prendre le ballon avec l’extérieur de sa gauche. Fréquemment, il utilise l’astuce « tirer et rouler derrière » où il passe le ballon avec sa gauche derrière sa droite debout. De plus, son état d’esprit concentré persiste lorsqu’il est hors du terrain.

“La Coupe du monde est l’un des événements les plus importants auxquels un joueur peut participer, et la prochaine pourrait être la dernière.”

Ángel Di María pourrait être le chaînon manquant à la gloire de la Coupe du monde de Lionel Messi – comme Oswaldo Ardiles en 1978 pour Mario Kempes et Jorge Valdano en 1986 pour Diego Maradona. L’urgence de Messi et Di María pourrait faire basculer le pendule en faveur de La Albiceleste en tant que prétendants sérieux pour soulever le trophée le 18 décembre.

PHOTOS : (Portefeuille Elianto/Mondadori via Getty Images), (Archivo El Grafico/Getty Images)