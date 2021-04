Les équipages américains ont émis plusieurs avertissements via la radio de pont à pont et des haut-parleurs, mais les navires iraniens ont poursuivi leurs manœuvres à courte portée, a déclaré la marine. Lorsque l’équipage du Firebolt a tiré des coups de semonce, les navires iraniens se sont éloignés «à une distance sûre des navires américains», a déclaré la marine.

Lundi vers 20 heures, heure locale, les bateaux iraniens se sont approchés rapidement et à plusieurs reprises des navires américains, du Firebolt et du Baranoff – à un moment donné, se rapprochant à 68 mètres, selon à une déclaration de la marine .

La rencontre antérieure de ce mois-ci s’est produite le 2 avril, lorsqu’un navire du Corps des gardiens de la révolution, le Harth 55, accompagné de trois navires d’attaque rapide, a harcelé deux garde-côtes, le Wrangell et le Monomoy, alors qu’ils effectuaient des patrouilles de sécurité de routine dans le eaux internationales du sud du golfe Persique, la marine a déclaré dans un communiqué séparé publié plus tôt mardi. Cet épisode a déjà été rapporté par le Wall Street Journal.

Cette interaction était le premier épisode «dangereux et non professionnel» impliquant l’Iran depuis le 15 avril 2020, a déclaré le Cmdr. Rebecca Rebarich, porte-parole de la cinquième flotte. En 2017, la marine a enregistré 14 de ces interactions harcelantes avec les forces iraniennes, contre 35 en 2016 et 23 en 2015.

Le Harth 55 a coupé à plusieurs reprises devant les deux navires américains à une distance extrêmement rapprochée, atteignant jusqu’à 70 mètres, a déclaré la marine. Les équipages américains ont émis plusieurs avertissements via la radio de pont à pont, cinq courtes explosions des cornes des navires, mais les navires iraniens ont continué, a déclaré la marine.

Après environ trois heures de mise en garde des navires américains et de manœuvres défensives pour éviter les collisions, les navires iraniens se sont éloignés.

Les analystes militaires américains ont noté que les navires de guerre iraniens visaient certains des navires de la marine et des garde-côtes les plus petits et les plus légèrement armés de la région, indiquant que les Iraniens voulaient peut-être faire une déclaration sans risquer de faire tuer leur peuple.

Les croiseurs et destroyers de la marine, qui sont beaucoup plus gros que les navires qui ont été harcelés et transportent un complément d’armes beaucoup plus meurtrier, ont des obus spéciaux de 5 pouces – développés après l’attaque meurtrière en 2000 sur le destroyer Cole au Yémen – qui sont spécifiquement conçus pour sortez de petits engins d’attaque rapide comme ceux-ci aux Iraniens. Mais les navires américains ciblés ce mois-ci n’ont pas de tels armements à bord.

L’incident de lundi soir s’est produit quelques jours à peine après qu’une bande audio divulguée ait offert un aperçu des luttes de pouvoir en coulisses des dirigeants iraniens. Dans l’enregistrement, le ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré que le Corps des Gardiens de la Révolution avait lancé les tirs, annulant de nombreuses décisions gouvernementales et ignorant les conseils diplomatiques.

Dans un moment extraordinaire sur la bande, M. Zarif a quitté la ligne officielle révérencieuse sur le major général Qassim Suleimani, le commandant de la Force d’élite des gardes Qods, le bras face à l’étranger de l’appareil de sécurité iranien, qui a été tué par le États-Unis en janvier 2020.

«En République islamique, le champ militaire règne», a déclaré M. Zarif lors d’une conversation de trois heures qui faisait partie d’un projet d’histoire orale documentant le travail de l’administration actuelle.

John Ismay contribution aux rapports.