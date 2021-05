Le deuil monte alors que les efforts pour atténuer la lutte Israël-Hamas échouent

GAZA CITY – Les diplomates et les dirigeants internationaux ont été incapables dimanche de négocier un cessez-le-feu dans le dernier conflit entre Israël et le Hamas, alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a juré de poursuivre le combat et que le Conseil de sécurité des Nations Unies n’a pas réussi à s’entendre sur une réponse commune à l’aggravation de l’effusion de sang.

Les querelles diplomatiques ont eu lieu après que les combats, les plus intenses observés à Gaza et en Israël depuis sept ans, soient entrés dans leur phase la plus meurtrière à ce jour. Au moins 42 Palestiniens ont été tués tôt dimanche matin lors d’une frappe aérienne sur plusieurs appartements de la ville de Gaza, ont déclaré des responsables palestiniens, l’épisode le plus meurtrier du conflit à ce jour.

Le nombre de personnes tuées à Gaza est passé à 197 au cours des six jours du conflit, selon des responsables palestiniens, tandis que le nombre de résidents israéliens tués par des militants palestiniens est passé à 11, dont un soldat, a déclaré le gouvernement israélien.