Le deuil des Palestiniens ou des Israéliens pacifiques ne devrait pas vous inciter à absoudre le terrorisme ou les crimes de guerre

La guerre tragique qui se déroule au Moyen-Orient a désespérément besoin de compassion et non d’appels à davantage de morts et de destructions.

Pouvons-nous dénoncer les attaques du Hamas sans être qualifiés de complices sionistes et défendre les civils palestiniens sans être qualifiés de proterroristes ? Si ce n’est pas le cas, nous avons un sérieux problème.

Israël et le Hamas sont engagés dans une guerre de tirs. Il est compréhensible que les Israéliens et les Palestiniens, alors que les roquettes pleuvent sur leurs têtes, adoptent des positions extrêmement et sans discernement agressives contre l’autre partie au conflit. Ceux d’entre nous qui observent les combats à distance ne sont pas obligés de faire de même – et le fait qu’une position intermédiaire soit souvent critiquée comme étant un apaisement est la preuve à quel point le discours occidental est devenu irrationnel et extrême.

Depuis que les attaquants du Hamas vivant à Gaza ont envahi Israël pour tuer et kidnapper des civils israéliens innocents, et qu’Israël a répondu en larguant des bombes qui ont tué des civils palestiniens tout aussi innocents, la rhétorique en faveur d’Israël et de la Palestine a viré à l’extrême. C’est à peu près la dernière chose dont ce conflit a besoin. Malheureusement, ceux qui ont le plus de pouvoir et d’influence comptent parmi les pires contrevenants.

Israël a le droit de se défendre contre le terrorisme. Ce n’est pas une position controversée à adopter. Le terrorisme est mauvais. Nous avons compris. Tout le monde comprend. Seuls les radicaux les plus extrémistes pourraient suggérer le contraire.

Les attaques du Hamas contre des civils israéliens constituent la définition même du terrorisme : une attaque menée par des acteurs non étatiques contre des civils pour des raisons politiques ou idéologiques. Reconnaître cela ne signifie pas que vous êtes une sorte de sioniste enragé, ou que vous êtes favorable à donner carte blanche à Israël pour réagir en bombardant sans discernement des civils ou en ne prenant pas de mesures raisonnables pour protéger les innocents dans une réponse proportionnée.

La rhétorique initiale des dirigeants occidentaux – notamment du président et du secrétaire d’État américains, les seuls à avoir une quelconque influence sur Israël – aurait dû inclure cette perspective équilibrée. Comme il est difficile de dire que oui, Israël a effectivement été victime d’un acte terroriste indiscutable. Cependant, à la lumière de la manière dont Israël continue d’ignorer les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies dans son traitement des Palestiniens à Gaza, il faut veiller à ce que toute réplique ne soit pas utilisée comme prétexte pour victimiser davantage les Palestiniens. À tout le moins, chacun devrait veiller à ne pas vouloir créer des générations futures de victimes aigries, mûres pour la radicalisation.

Il aurait également été utile que l’administration américaine souligne et souligne minutieusement la différence entre les terroristes du Hamas qui ont perpétré l’attaque et le peuple palestinien dans son ensemble. Cela aurait pu être particulièrement utile en réponse à la déclaration du ministre israélien de la Défense faisant référence à « animaux humains » que son pays combattait, tout en omettant de faire une distinction explicite entre le Hamas et les civils palestiniens ordinaires. Où étaient les dirigeants occidentaux avec un « Tous les Palestiniens ne sont pas des animaux – juste les terroristes » déclaration? Cela aurait-il vraiment été si controversé qu’ils n’aient pas pris la peine de s’exprimer ?

La résistance à l’oppression est justifiée. Ce slogan, utilisé par les manifestants pro-palestiniens aux États-Unis le week-end des attaques du Hamas contre Israël, ne constitue pas non plus une position controversée. Ce qui n’est jamais justifié, c’est le terrorisme – mais certains Palestiniens y voient la seule forme de résistance qui leur reste. Et comme le prouvent certains rassemblements qui ont lieu à des milliers de kilomètres des lignes de front, tous ceux qui pensent ainsi ne sont pas de véritables militants du Hamas. Si les responsables de Washington continuent de modifier les règles du jeu qui ont désespérément besoin d’être égalisées, de plus en plus de gens commenceront à croire que tuer et kidnapper des innocents est une erreur. « justifié » forme de « résistance, » et de plus en plus de gens de l’autre côté commenceront à penser en des termes comme «animaux humains».

La rhétorique intransigeante en réponse au terrorisme est devenue un incontournable de l’Occident depuis les attentats du 11 septembre 2001 sur le sol américain. Comme le disait alors le président George W. Bush, vous étiez soit avec l’Amérique et ses alliés, soit avec les terroristes. Un feu vert bipartite a été donné pour une éradication totale. En tant que personne basée à Washington, DC, à l’époque, et travaillant dans un groupe de réflexion, j’ai été témoin de la façon dont la perspective néoconservatrice dominait massivement – ​​du moins au début. Presque personne n’a suggéré que bombarder l’Afghanistan, tuer Oussama ben Laden et liquider Al-Qaïda et les talibans n’était pas susceptible de résoudre le problème une fois pour toutes.

Ce n’est que lorsque le bombardement de l’Afghanistan s’est avéré n’être qu’une porte d’entrée vers le bombardement de l’Irak que certaines voix dissidentes ont commencé à se demander combien de pays supplémentaires il faudrait bombarder avant que l’Amérique et l’Occident se considèrent définitivement à l’abri du terrorisme.

Comment tout cela se passera-t-il finalement pour l’Occident ? Plus de 20 ans plus tard, nous connaissons désormais la réponse. Aucun bombardement ne parviendra à éradiquer le terrorisme alors que nombre de ses auteurs le considèrent comme un acte de résistance à l’oppression – et que cette oppression prend souvent la forme d’attentats à la bombe ou d’autres incursions militaires sous le prétexte souvent abusé de… lutter contre le terrorisme.

Reconnaître que les bombardements de civils au Moyen-Orient risquent de radicaliser suffisamment de survivants pour perpétuer le problème ne fait pas de quelqu’un un sympathisant ou un apologiste du terrorisme. Cela signifie simplement que vous êtes plus intéressé par une résolution pragmatique que par des positions ou des actions idéologiques qui risquent de perpétuer le problème.

Alors que l’UE et l’ONU ont commencé à reconnaître les souffrances des civils palestiniens en essayant au moins d’établir un couloir humanitaire vers Gaza et en mettant en garde contre les nettoyages ethniques, tout ce que les États-Unis ont fait, c’est redoubler d’efforts dans leur approche militante et unilatérale du problème. le problème. Il a envoyé des porte-avions pour soutenir Israël et a proféré des menaces contre l’Iran.

Mais ce qui est peut-être plus effrayant – et certainement plus révélateur du problème d’attitude actuel – est la façon dont le Département d’État aurait conseillé aux diplomates américains d’éviter d’appeler à « désescalade » « cessez-le-feu » Et un « Fin du bain de sang » dans la guerre israélo-palestinienne actuelle. Les personnes les mieux placées pour injecter un peu de raison dans la folie actuelle et peut-être favoriser une résolution pragmatique choisissent plutôt une approche en noir et blanc qui ne fera que voir les choses devenir encore plus incontrôlables. La dernière chose que nous devons faire est de suivre leur exemple.