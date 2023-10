Des centaines de personnes en deuil se sont rassemblées dans la maison d’enfance de Li Keqiang pour rendre hommage à un homme politique réformateur que beaucoup considéraient comme le « premier ministre du peuple », créant ainsi un défi politique potentiel pour le président chinois Xi Jinping.

L’élan populaire suscité par Li, décédé subitement la semaine dernière à l’âge de 68 ans, s’est reflété dans d’autres villes et sur les réseaux sociaux chinois, de nombreuses personnes opposant le style relativement terre-à-terre du défunt Premier ministre à celui de ses collègues plus distants.

La rare explosion publique de chagrin à l’égard de Li, qui a été largement mis à l’écart par Xi alors qu’il était au pouvoir, présente une situation délicate pour le parti communiste au pouvoir en Chine, confronté à une reprise économique lente et à des tensions géopolitiques, selon les analystes.

“Nous avons beaucoup d’autres dirigeants corrompus, mais il n’en faisait pas partie”, a déclaré une femme qui a fréquenté la même école que Li et qui avait rejoint une foule en deuil, surveillée par des rangées de gardes, déposant des fleurs autour de la salle. maison où Li a passé une partie de son enfance à Hefei, dans la province d’Anhui.

« Il se souciait des plus pauvres de la société », a-t-elle ajouté en essuyant ses larmes.

Économiste de formation qui a dirigé le cabinet de Xi pendant une décennie entre 2013 et 2023 avant d’être remplacé en mars, Li était autrefois considéré comme un candidat possible à la présidence. Au cours de son mandat de Premier ministre, deuxième plus haut rôle de la Chine, Li a plaidé en faveur de réformes orientées vers le marché et de programmes de lutte contre la pauvreté. Mais il a été progressivement mis à l’écart sous Xi, le dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao Zedong.

La mort d’un haut dirigeant est souvent un moment sensible pour le parti communiste, qui doit trouver un équilibre entre rendre hommage aux anciens responsables et définir leur héritage au parti, tout en évitant que l’occasion ne devienne un paratonnerre de protestation ou une opportunité d’établir des comparaisons défavorables avec la direction actuelle.

“Parfois, saluer le chemin non emprunté, c’est faire un commentaire sur le chemin qui a été emprunté”, a déclaré Wen-Ti Sung, chercheur au Global China Hub de l’Atlantic Council. « Pour certains, Li Keqiang représentait une attitude relativement plus laxiste à l’égard des relations entre l’État et la société, et il défendait l’idée de laisser plus d’espace aux forces de la société et du marché. »

Xi a été confronté à une situation similaire en novembre lorsque l’ancien président Jiang Zemin, qui a présidé une période de forte croissance et de relative ouverture économique, est décédé à l’âge de 96 ans.

La mort de Jiang a coïncidé avec le déclenchement de « manifestations du livre blanc » dans les grandes villes du pays contre les confinements stricts zéro Covid de Xi, où les manifestants ont brandi des morceaux de papier blanc en allusion à la censure et à l’intolérance aux critiques des contrôles de la pandémie. Peu de temps après, Xi a abandonné cette politique.

Dans l’ancienne résidence de Li à Hefei, une femme âgée a affirmé avec colère que les gouvernements provincial et municipal devraient faire davantage pour honorer le décès du haut dirigeant. Pékin n’a pas encore annoncé ses plans pour les funérailles nationales de Li, tandis qu’après la mort de Jiang, le parti a créé un comité de deuil présidé par Xi et a organisé un grand service commémoratif au Grand Palais du Peuple à Pékin.

Les spectateurs étaient réticents à discuter du gouvernement actuel. « Nous ne pouvons pas dire grand-chose en raison de la situation générale ici. Tout ce que nous pouvons dire, c’est que les gens aiment le premier ministre Li », a déclaré la femme âgée.

Dans le village de Jiuzi, à une heure et demie de Hefei et du site de la maison ancestrale de Li, des centaines de personnes ont ajouté des bouquets à une mer de fleurs devant une simple ferme au toit de chaume. Beaucoup étaient venus de provinces lointaines pour honorer un fonctionnaire qu’ils ont décrit comme le « premier ministre du peuple ».

Un bouquet, offert par une entreprise de construction près de Hefei, citait une phrase que Li a utilisée au début de l’année dernière pendant la pandémie de coronavirus pour tenter de rassurer les investisseurs sur le fait que la Chine ne fermerait pas ses portes au monde extérieur.

“Le fleuve Yangtze et le fleuve Jaune ne couleront pas à l’envers”, a-t-il déclaré. “La porte ouverte de la Chine ne sera certainement pas fermée.”

La carte concluait : « Bon premier ministre du peuple, repose en paix ».