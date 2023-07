Le deuil commence pour un militant de la défense communautaire anti-gang tué au Mexique

LA RUANA, Mexique – Sur le chemin de terre où Hipólito Mora, chef d’un mouvement armé de défense civile, a été tué, il ne restait vendredi qu’une grande tache carbonisée au sol où son véhicule blindé avait brûlé.

Il n’y avait aucune présence visible de la Garde nationale, des militaires ou de la police.

Chez lui, à une courte distance, une quinzaine de personnes étaient assises sur des chaises devant le cercueil fleuri de Mora sur un patio. Des dizaines de chaises supplémentaires attendaient d’autres personnes censées venir rendre hommage.

Mora était l’un des derniers dirigeants survivants du mouvement d’autodéfense armé de Michoacan, dans lequel les agriculteurs et les éleveurs se sont regroupés pour expulser le cartel des Templiers de l’État entre 2013 et 2014.

Le bureau du procureur de l’État de Michoacan a déclaré jeudi que des hommes armés non identifiés avaient coupé le véhicule de Mora et la camionnette de ses gardes du corps dans une rue de sa ville natale, La Ruana. Ils ont ouvert le feu, criblant de balles le véhicule de Mora, puis l’ont incendié, a indiqué le bureau.

Trois autres hommes, qui appartiendraient à son service de sécurité, ont également été tués. Les procureurs ont déclaré que l’un des quatre cadavres correspondait à la description de Mora.

Guadalupe Mora Chávez, le frère de Mora, a déclaré vendredi qu’il avait vu des hommes armés conduire autour de La Ruana plus tôt jeudi et a appelé son frère pour l’avertir. Il a dit que son frère lui avait dit qu’il était au courant.

Mora Chávez a déclaré qu’il vivait à côté de la base militaire de l’armée et des troupes de la Garde nationale et qu’il est monté sur son toit pour voir par-dessus le mur de base. Il n’y avait personne à l’intérieur.

Ils avaient quitté la base tôt jeudi et ne sont jamais arrivés sur les lieux de l’attaque, qui a duré près d’une heure, a-t-il précisé. Il ne croit pas que ce soit une coïncidence.

« Ils sont partis en accord avec eux (les assaillants) pour qu’ils viennent le voir et les tuer », a-t-il dit.

Hipólito Mora n’a jamais eu le soutien du gouvernement qui a laissé les communautés de la région se protéger des groupes criminels organisés.

« Ils doivent se souvenir de lui comme d’un leader, un leader qui s’est battu pour son peuple, mais malheureusement ce gouvernement ne l’a pas soutenu, il était contre lui », a déclaré Mora Chávez.

Le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré que le meurtre de Mora était très regrettable. Mais il a également déclaré que la violence dans l’État avait des antécédents, puis s’est lancé dans l’une de ses harangues préférées sur la façon dont l’ancien président Felipe Calderón a lancé la guerre contre la drogue depuis l’État même de Michoacan.

En réponse à une question lors de sa conférence de presse quotidienne vendredi, le président a déclaré: « C’est un vestige de la violence que le gouvernement a parrainée et autorisée. »

López Obrador s’est également plaint que l’affaire recevait autant d’attention des médias et a qualifié la couverture du meurtre de Mora d’alarmiste et d’hypocrite.

Il a déclaré que les forces de sécurité se trouvaient dans la région et que Mora avait des gardes du corps et un véhicule blindé, mais « il n’a pas été possible de les empêcher de le tuer ».

Le gouverneur du Michoacan Alfredo Ramírez avait demandé à Mora de quitter La Ruana pour sa propre sécurité, a déclaré López Obrador que le gouverneur lui avait dit.

Mora Chávez a demandé vendredi justice pour son frère, déclarant : « Si le gouverneur ne fait rien pour nous rendre justice dans les prochains jours et faire sortir ces gens d’ici, nous allons faire appel à la population ; nous allons prendre les armes.

Fernanda Pesce a contribué; Christopher Sherman a contribué depuis Mexico.