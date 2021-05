Le détenu le plus âgé de Gitmo a été approuvé pour la libération après avoir été détenu pendant 16 ANS sans inculpation – RT USA News

Un homme âgé du Pakistan qui a passé la majeure partie de deux décennies emprisonné dans le centre de détention américain controversé de Guantanamo Bay, à Cuba, a été autorisé à être libéré, a déclaré son avocat.

Saifullah Paracha a été emprisonné pendant plus de 16 ans parce qu’il était soupçonné d’avoir des liens avec Al-Qaïda. Cependant, ses ravisseurs ne l’ont jamais accusé de crime.

Paracha était un riche homme d’affaires au Pakistan qui possédait une propriété à New York. Mais sa vie a été bouleversée après que les autorités américaines ont prétendu qu’il était un Al-Qaïda «Facilitateur» qui a aidé deux conspirateurs lors des attentats terroristes du 11 septembre avec une transaction financière. Paracha a soutenu qu’il n’était pas au courant de leur affiliation avec le groupe terroriste. Les États-Unis l’ont capturé en Thaïlande en 2003 et il a été transféré à Guantanamo Bay un an plus tard.

En novembre, son cas a été porté devant une commission d’examen des prisonniers, sa huitième comparution devant le corps. Selon son avocat, Shelby Sullivan-Bennis, l’armée américaine a finalement accepté de le libérer mais n’a pas motivé spécifiquement sa décision, affirmant seulement que Paracha est « Pas une menace permanente » aux États Unis. La libération de deux autres hommes a également été approuvée.





L’état de santé défaillant du détenu, ainsi que les accusations liées au terrorisme portées contre son fils qui ont été rejetées l’année dernière, ont peut-être contribué à la décision de laisser Pascha partir, a spéculé son avocat au moment de l’audience.

Cependant, la décision ne signifie pas que Paracha sera libérée immédiatement. Il y a un certain nombre d’obstacles à surmonter, y compris la question de savoir où il sera rapatrié. Sullivan-Bennis a déclaré que le Pakistan était prêt à l’accepter et qu’aucun obstacle n’empêchait son retour.

En plus d’être le détenu le plus âgé, il est également l’un des derniers détenus à Guantanamo. Actuellement, l’établissement détient 40 prisonniers, contre un sommet de près de 700 en 2003.

En février, l’administration Biden a promis de mener une « Examen robuste » de la prison de Guantanamo Bay, dans le but de fermer le centre de détention avant la fin de sa peine. La politique a marqué un virage serré par rapport à la position de l’ancien président Donald Trump sur la prison. Lors de sa campagne en 2016, Trump a promis aux électeurs qu’il le ferait « charger » l’installation avec « Quelques mauvais mecs. »

Le masquage de la prison très controversée s’est avéré être une tâche difficile. Après avoir remporté la Maison Blanche en 2008, Barack Obama a publié un décret appelant à la fermeture de l’installation dans un délai d’un an. L’initiative a été bloquée par le Pentagone et Obama a par la suite signé un projet de loi d’autorisation de la défense nationale qui imposait des restrictions sur les transferts de prisonniers depuis le site, annulant ainsi sa propre ordonnance. Mais il a cependant réduit la population carcérale.

La CIA a été accusée d’avoir utilisé la prison offshore pour employer des «techniques d’interrogatoire améliorées» brutales, qui constituent de la torture. Ces techniques ont été officiellement interdites par Obama en 2009, mais elles ont persisté jusqu’en 2017 en toute impunité pour les auteurs, selon le rapporteur spécial de l’ONU sur la torture Nils Melzer.

Le camp a été ouvert pour la première fois par l’ancien président George W. Bush dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme», afin de retenir les terroristes présumés capturés à l’étranger après l’attaque du 11 septembre 2001. De nombreux prisonniers ont eu recours à des grèves de la faim pour protester contre leur détention, les conditions de l’établissement et la manière dont ils ont été traités. En août 2013, la grève a culminé avec 37 détenus en grève de la faim après près de sept mois sans nourriture.

