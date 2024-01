Le détenu de l’Alabama, Kenneth Smith, tué par l’azote lors de la première exécution de ce type

Les derniers titres de nos journalistes à travers les États-Unis envoyés directement dans votre boîte de réception chaque jour de la semaine Votre briefing sur les derniers titres des États-Unis

Le meurtrier reconnu coupable, Kenneth Smith, s’est battu violemment et a eu le souffle coupé à plusieurs reprises au cours d’une exécution de 22 minutes, devenant ainsi le premier détenu à être mis à mort avec de l’azote gazeux.

L’homme de 58 ans était attaché à une civière et équipé d’un masque et d’un tube respiratoire qui contrôlait le gaz, le privant lentement d’oxygène, à la prison William C Holman à Atmore, en Alabama, la nuit dernière.

Quelques instants avant l’exécution, il a déclaré : « Ce soir, l’Alabama fait faire un pas en arrière à l’humanité… Merci de m’avoir soutenu. Je vous aime tous”. Il s’est ensuite tourné vers sa famille et a signé les mots “Je t’aime”.

Les journalistes présents dans la salle ont décrit comment Smith semblait se débattre lorsqu’il était mis à mort. Lee Hedgepeth a déclaré : « J’ai assisté à quatre exécutions précédentes et je n’ai jamais vu un condamné se débattre de la même manière que Kenneth Smith a réagi à l’azote gazeux.

“Kenny a juste commencé à avoir le souffle coupé à plusieurs reprises et l’exécution a duré environ 25 minutes au total.”

Kenneth Smith a été exécuté à l’aide d’azote gazeux jeudi soir. (PA)

Était également présente la famille de la victime de Smith, Elizabeth Sennett, 45 ans, qui a été brutalement assassinée dans le cadre d’un travail de meurtre contre rémunération mis en place par son mari, Charles Sennett, qui prévoyait de collecter l’argent de l’assurance.

L’exécution intervient comme L’indépendant poursuit sa campagne pour mettre fin à la peine de mort, après avoir dénoncé les lacunes de la peine capitale en tant qu’outil efficace de prévention du crime et en tant qu’acte de violence moralement odieux de la part de l’État.

Le gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey, qui n’a pas répondu à une demande d’assister à l’exécution, a déclaré : « Le 18 mars 1988, la vie d’Elizabeth Sennett, 45 ans, lui a été brutalement enlevée par Kenneth Eugene Smith. Après plus de 30 ans et tentatives successives de déjouer le système, M. Smith a répondu de ses crimes horribles.

« L’exécution a été légalement réalisée par hypoxie à l’azote, méthode précédemment demandée par M. Smith comme alternative à l’injection létale. M. Smith a enfin obtenu ce qu’il demandait et cette affaire peut enfin être classée.

Le conseiller spirituel de Smith, Jeff Hood, a qualifié l’exécution de « torture ». (Reuters)

“Je prie pour que la famille d’Elizabeth Sennett puisse tourner la page après toutes ces années à faire face à cette grande perte.”

Avant son exécution, Smith a reçu la visite en prison de sa femme et de ses fils et a reçu un dernier repas composé de steak T-bone, de pommes de terre rissolées, de pain grillé et d’œufs, qu’il aurait à peine mangé.

Et malgré les appels lancés à la dernière minute pour arrêter l’exécution par les avocats du condamné à mort, qui l’ont décrit comme cruel et expérimental, la Cour suprême des États-Unis a refusé et Smith a été conduit à la salle d’exécution où les fonctionnaires ont commencé à administrer le gaz toxique à 7 h 53. pm.

L’azote a traversé un masque pendant environ 15 minutes, a déclaré John Hamm, commissaire du département correctionnel de l’Alabama. Des témoins des médias présents dans la pièce ont décrit comment Smith semblait conscient avant de trembler et de se tordre dans les attaches du chariot, et qu’il respirait fortement.

Mike Sennett, fils d’Elizabeth Sennett, a déclaré qu’il avait pardonné à Kenneth Smith le meurtre de sa mère (PA)

Par la suite, le conseiller spirituel de Smith, le révérend Dr Jeff Hood, a déclaré aux journalistes : « Lorsqu’ils ont allumé l’azote, il [Smith] a commencé à convulser, il est apparu encore et encore sur la civière, il a secoué toute la civière,

« Je pouvais voir les agents pénitentiaires, je pense qu’ils étaient très surpris que cela ne se soit pas passé sans problème – l’un des fonctionnaires de l’État présent dans la pièce était si nerveux qu’elle faisait des claquettes.

“(Smith) a continué à respirer pendant ce qui pourrait durer jusqu’à neuf minutes, dix minutes, un mal incroyable s’est déchaîné ce soir en Alabama… c’était une torture.”

L’utilisation de l’azote gazeux était la première fois qu’une nouvelle méthode d’exécution était utilisée aux États-Unis depuis 1982.

Cela faisait suite à une précédente tentative d’exécution de Smith par injection létale en 2022 qui avait été annulée parce que les autorités ne pouvaient pas connecter de lignes intraveineuses à son système.

Smith a affirmé que cette expérience lui avait causé des douleurs physiques et psychologiques, notamment un trouble de stress post-traumatique.

L’État avait prédit que l’azote gazeux lors de la deuxième tentative d’exécution provoquerait une perte de conscience en quelques secondes et la mort en quelques minutes.

Le commissaire du Département des services correctionnels de l’Alabama, John Hamm, a confirmé la mort de Smith par exécution lors d’une conférence de presse. (Reuters)

Mais le révérend Hood a déclaré : « Nous n’avons pas vu quelqu’un perdre connaissance en 30 secondes. Ce que nous avons vu, ce sont des minutes de quelqu’un luttant pour sa vie.

Parmi les personnes présentes à l’exécution se trouvaient les fils de la victime de Smith. Par la suite, l’un des fils, Chuck Sennett, a déclaré aux journalistes qu’il avait pardonné à Smith, mais a déclaré : « Kenneth Smith a pris de mauvaises décisions il y a 35 ans et sa dette a été payée ce soir. »

Dans les semaines qui ont précédé son exécution, les avocats de Smith ont tenté plusieurs tentatives de dernière minute pour lui épargner la vie en raison des risques associés à la nouvelle méthode.

Dans un appel fédéral qui a été porté devant la Cour suprême mercredi, il a été demandé aux juges si tenter une deuxième exécution de Smith constituerait des « peines cruelles et inhabituelles » en vertu des huitième et 14e amendements de la Constitution américaine.

Le tribunal a décidé de ne pas intervenir la veille de la mise à mort de Smith, car il a dépassé de près d’une heure le temps prévu par les autorités pour administrer la peine de mort.

Plus tôt ce mois-ci, un groupe d’experts des Nations Unies a déclaré publiquement qu’il était alarmé à l’idée que l’État utilise cette nouvelle méthode. L’organisation a déclaré : « Nous craignons que l’hypoxie à l’azote n’entraîne une mort douloureuse et humiliante. »

Elizabeth Sennett a été victime d’un meurtre contre rémunération en 1988. (Fourni)

Un autre groupe d’experts, le Association américaine de médecine vétérinairea révélé qu’elle n’utilisait pas certains gaz pour euthanasier des mammifères spécifiques car ils créaient un « environnement anoxique pénible pour certaines espèces ».

Dans le cadre de sa campagne pour mettre fin à la peine de mort, L’indépendant a révélé à quel point la corruption de la police, les préjugés raciaux et la loi fédérale envoient des personnes dans le couloir de la mort à un rythme alarmant. Il y a environ 2 500 personnes dans les couloirs de la mort aux États-Unis.

Le crime de Smith l’a vu jouer un rôle dans une équipe de trois meurtres contre rémunération qui a poignardé Mme Sennett en 1988. On pensait que le mari criblé de dettes de Mme Sennett, Charles, avait planifié le meurtre pour récupérer son assurance-vie.

M. Sennett s’est suicidé quelques jours plus tard – tandis que les deux autres hommes ont été reconnus coupables. Billy Gray Williams a été condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle et est décédé en 2020. John Forest Parker a été exécuté par injection mortelle en 2010.

La dépouille de Smith sera remise au coroner du comté d’Escambia et emmenée au laboratoire mobile du Département des sciences médico-légales pour un examen post mortem.