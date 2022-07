Le détenu Casey White NE SERA PAS exécuté pour la mort du garde avec lequel il s’est échappé pour une raison cruciale, révèle un expert

LES accusations de meurtre déposées contre Casey White dans le suicide de son amant gardien de prison sont une “prolongation juridique” et il est peu probable qu’elles se présentent devant un tribunal, a déclaré un ancien procureur.

Casey White, 38 ans, a été inculpé lundi de meurtre en lien avec le décès de l’agent correctionnel de l’Alabama Vicky White, 56 ans, décédé des suites d’une blessure par balle auto-infligée le 9 mai.

Casey White a été inculpé lundi de meurtre en relation avec la mort de Vicky White Crédit : AP

Vicky, 56 ans, est décédée d’une blessure par balle auto-infligée à la tête le 9 mai Crédit : US Marshals

Le coup de feu mortel a retenti alors que la police se rapprochait du duo voyou adoré – 11 jours après que Vicky White eut fait sortir Casey de la prison du comté de Lauderdale en Alabama, où elle avait été considérée pendant des années comme une employée modèle.

La mort de Vicky a été qualifiée de suicide par un coroner peu de temps après, cependant, plus tôt cette semaine, les procureurs du comté de Lauderdale ont déposé des accusations accusant Casey White de sa mort.

Dans un acte d’accusation exposant les accusations de meurtre, les procureurs ont allégué qu’en commettant le crime d’évasion au premier degré, Casey White “avait causé la mort de Vicky White”.

L’acte d’accusation ne suggère pas que Casey White a tiré sur Vicky.

La loi de l’État de l’Alabama semble montrer qu’une personne peut être accusée de meurtre criminel lorsqu’elle commet certains crimes, ou s’enfuit par la suite et cause la mort de quelqu’un.

Un accusé reconnu coupable de meurtre criminel en Alabama peut également être exécuté pour le crime.

La nature des accusations portées contre Casey White est incroyablement peu conventionnelle et au mieux ténue, selon l’ancien avocat américain adjoint Neama Rahmani.

“C’est un tronçon juridique, c’est le moins qu’on puisse dire”, a déclaré Rahmani, fondateur de West Coast Trial Lawyers, au US Sun.

“La règle du meurtre criminel exige que la mort soit raisonnablement prévisible, mais le suicide ne l’est pas, et cela brise la chaîne de causalité.

“C’est une décision d’inculpation trop agressive et pas nécessaire parce que Casey White purge déjà effectivement une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre.

“Je comprends pourquoi les procureurs veulent l’inculper d’un crime capital et le mettre dans le couloir de la mort, mais cela ne tiendra pas en appel.”

Rahmani a ajouté qu’il n’avait “jamais rien vu de tel” au cours de sa carrière, à part une “situation de roulette russe, ou lorsqu’un ami ou un membre de la famille encourage activement la victime à se suicider”.

Les membres de l’équipe juridique de Casey White sont également perplexes, qui ont déclaré qu’il avait l’intention de plaider non coupable des accusations de meurtre lors de sa mise en accusation.

L’un de ses cinq avocats, Nick Lough, a déclaré à CNN qu’il n’avait “jamais rencontré un tel cas”.

“Nous pensons que c’est la première fois que nous rencontrons ce problème”, a ajouté le co-avocat Marcus Helstowski.

PROCÈS POUR MEURTRE

Au moment de l’évasion de Casey White, il purgeait une peine de 75 ans pour enlèvement et tentative de meurtre.

Il attendait également son procès pour le meurtre de Connie Ridgeway, 58 ans, qui a été poignardée à mort lors d’un vol avec invasion de domicile en 2015. Il a avoué le crime en 2020 mais a par la suite plaidé non coupable pour cause de folie.

Bien qu’il reste à voir si ses accusations dans la mort de Vicky White sont valables, Casey White fait face à des accusations de meurtre capital dans la mort de Ridgeway, qui est également passible d’une peine de mort potentielle.

Vicky White a fait sortir Casey White de prison le 29 avril avant de partir en cavale pendant 11 jours Crédit : AFP

Casey a été arrêté à la fin d’une poursuite en voiture de police qui s’est terminée par un accident avant que Vicky ne se suicide Crédit : La Méga Agence

Réagissant aux nouvelles accusations, le fils aîné de Ridgeway, Austin Williams, a déclaré au US Sun qu’il était impératif que Casey White ne soit plus jamais autorisé à revoir l’extérieur de sa cellule de prison.

“L’autopsie a révélé que Vicky s’est suicidée, sinon j’aurais eu du mal à le croire”, a déclaré Williams dans une déclaration écrite.

“J’ai des sentiments mitigés à propos de la peine de mort dans la plupart des cas, mais j’ai l’impression que certains criminels ont dépassé le stade de la réhabilitation.

“S’ils ne peuvent pas être réformés, pourquoi prendre le risque de perdre plus de vies innocentes ?

“Casey White n’a certainement pas besoin d’être autorisé à réintégrer la société”, a-t-il ajouté.

AMATEURS DE JAILBIRD

On pense que Casey et Vicky White ont noué une relation amoureuse secrète à l’intérieur de la prison du comté de Lauderdale environ deux ans avant d’exécuter leur plan d’évasion d’avril.

Vicky, qui se vantait d’avoir un dossier impeccable avant sa mort, a fait sortir Casey White de la prison le 29 avril en disant à ses collègues qu’elle l’emmenait à une évaluation dans un tribunal voisin – mais aucun rendez-vous n’avait été prévu.

Pendant la semaine et demie suivante, le couple a esquivé les flics en abandonnant des voitures et en enfilant des perruques et d’autres déguisements avant que leur course ne se déroule finalement à Evansville le 9 mai, lorsqu’ils ont été aperçus en train de quitter un motel.

Les raisons pour lesquelles Vicky a décidé de fuir avec Casey White ne seront peut-être jamais comprises, mais les enquêteurs disent qu’elle semblait comploter l’évasion pendant un certain temps et était probablement le “cerveau” derrière le plan malheureux.

Quelques jours avant sa disparition, Vicky White a demandé sa retraite après avoir travaillé comme agent de correction pendant 17 ans.

Elle avait également récemment vendu sa maison de trois chambres à Lexington pour seulement 95 000 $ et est retournée vivre avec sa mère, qui vivait à côté d’elle.

Les enquêteurs pensent que Vicky et Casey White avaient conclu un pacte de suicide avant de se lancer dans leur tentative d’évasion, dans l’intention de mourir dans une fusillade avec la police au cas où ils seraient acculés.

Mais le jour où leur évasion a pris fin, Vicky White aurait décidé de se suicider après que la voiture volée qu’elle conduisait soit entrée en collision avec une voiture de police et se soit écrasée dans un fossé.

Casey White, quant à lui, a été placé en garde à vue sans incident.

Austin Williams (photographié avec sa mère Connie Ridgeway) a déclaré qu’il espérait que Casey White ne serait jamais relâché dans la société Crédit : Andrew White

Les images de la caméra du corps de l’arrestation ont montré l’imposant escroc de six pieds neuf pouces disant aux officiers “veuillez vérifier ma femme”.

Les forces de l’ordre ont prodigué les premiers soins à Vicky White sur les lieux, mais elle a été déclarée morte à l’hôpital peu de temps après.

“NOUS AVONS BESOIN DE RÉPONSES”

Une date d’audience pour le procès de Casey White dans le meurtre de Connie Ridgeway devrait commencer le 12 décembre de cette année.

Austin Williams a précédemment décrit la recapture de Casey White comme un “miracle”, déclarant au US Sun en mai : “C’est énorme. [I’m] si heureux que nous ayons encore la chance d’obtenir justice pour Connie.

Alors que le procès pour le meurtre de sa mère se profile, Austin a déclaré que “décembre ne peut pas arriver assez tôt” alors que l’attente de sept ans de justice de sa famille touche à sa fin potentielle.

“Nous avons besoin de réponses”, a-t-il insisté.

« Nous n’en savons pas beaucoup plus que le public. Pourquoi notre mère ? Et comment quelqu’un pourrait-il lui faire du mal ?

“Si [he is] coupable, alors justice doit être rendue. »