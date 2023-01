Le détenteur d’un billet de loterie dans le Maine remporte le jackpot Mega Millions de 1,35 milliard de dollars

Les billets de loterie Powerball et Mega Millions sont affichés le 3 janvier 2018 à San Anselmo, en Californie.

Un ticket gagnant pour le jackpot d’un milliard de dollars a été acheté dans le Maine rural.

Le gagnant a surmonté une cote élevée de 1 sur 302,6 millions, ce qui a conduit à trois mois de tirages sans réclamer le jackpot.

Il s’agit du deuxième plus grand en 20 ans d’histoire du jeu, surmonté seulement par les 1,537 milliard de dollars gagnés en Caroline du Sud en octobre 2018.

Un seul détenteur de billet de loterie aux États-Unis a remporté 1,35 milliard de dollars dans le jackpot Mega Millions.

L’identité du gagnant n’était pas encore publiquement connue, mais les organisateurs du jackpot ont déclaré samedi que le billet gagnant avait été vendu dans le nord-est de l’État du Maine.

Le billet gagnant, qui coûtait 2 $, a été acheté au dépanneur Hometown Gas & Grill de la ville de Lebanon.

“Félicitations à la Maine State Lottery, qui vient de remporter son tout premier jackpot Mega Millions”, a déclaré le directeur de la loterie de l’Ohio, Pat McDonald, directeur principal du Mega Millions Consortium, dans un communiqué. “C’est le quatrième jackpot d’un milliard de dollars dans l’histoire du Mega Millions.”

La combinaison chanceuse de six numéros tirés tard vendredi soir était : 30, 43, 45, 46, 61 et Mega Ball 14 en or.

Le gagnant a surmonté une cote élevée de 1 sur 302,6 millions, ce qui a conduit à trois mois de tirages sans réclamer le jackpot.

« Il y a tout un bourdonnement à notre station-service de petite ville ce matin, je vais vous le dire », a déclaré Fred Cotreau, le propriétaire de Hometown Gas & Grill.

La première chose qu’il a faite a été de vérifier s’il avait acheté le billet gagnant, ce qu’il n’avait pas fait.

“J’espère que l’un des résidents et l’un des clients réguliers seront les gagnants”, a déclaré Cotreau. “C’est excitant de l’avoir vendu, mais c’est juste plus excitant pour un seul gagnant et j’espère vraiment que c’est quelqu’un ici en ville.”

Pour réclamer la totalité des 1,35 milliard de dollars, le gagnant devrait prendre l’argent dans une rente avec des paiements annuels sur 29 ans.

La plupart des bénéficiaires du jackpot préfèrent l’option d’argent liquide réduite mais plus rapide, qui pour le tirage de vendredi soir était estimée à 724,6 millions de dollars.

Le jackpot avait roulé depuis sa dernière victoire le 14 octobre, lorsqu’un prix de 502 millions de dollars a été partagé par des billets gagnants en Californie et en Floride.

Il s’agit du deuxième plus grand en 20 ans d’histoire du jeu, surmonté seulement par les 1,537 milliard de dollars gagnés en Caroline du Sud en octobre 2018.

En plus du ticket gagnant du jackpot, 14 tickets correspondaient aux cinq numéros pour gagner le prix de deuxième niveau du jeu de 1 million de dollars.

Quatre ont été vendus à New York, deux en Californie et un en Floride, en Illinois, au Kansas, au Kentucky, au Missouri, en Caroline du Nord, en Pennsylvanie et au Texas.

La moitié du produit de la vente de chaque billet Mega Millions reste dans l’État où le billet a été vendu, où l’argent soutient les bénéficiaires de la loterie, tels que l’éducation ou les pensions des employés publics, et les commissions des détaillants.

Cotreau, le propriétaire de Hometown Gas & Grill, devrait recevoir un bonus substantiel pour le billet.

“Je ne sais pas encore, mais je vais appeler mon agent de loterie lundi matin pour le savoir.”