Le détenteur du record Guinness Sufiya Sufi s’apprête à tenter la course la plus rapide à travers le Qatar

La coureuse d’ultra-distance Sufiya Sufi est synonyme de défis qui dépassent les limites humaines. Après avoir terminé le Tribute Run cette année où elle a rendu hommage à l’armée indienne avec son expédition Siachen à Kargil, Sufiya est maintenant prête pour sa prochaine et première expédition internationale, “Run Across Qatar” – du sud au nord.

Avec le défi “Run Across Qatar”, l’athlète Under Armour tentera d’enregistrer le temps le plus rapide connu pour courir à travers le pays et de sensibiliser à l’adoption d’un mode de vie sain.

L’expédition de 2 jours débutera à Abu Samra le 7 janvier 2023, suivie de Doha et se terminera à Al Ruwais, le 8 janvier 2023. Couvrant plus de 210 km lors de l’expédition, Sufiya traversera les difficultés de courir dans un nouvel environnement, luttant contre des conditions climatiques sèches, et vise à battre le précédent record du monde en parcourant la distance en moins de 30 heures.

Commentant sa prochaine course, Sufiya Sufi ‘Runner’ a déclaré : « Faire le tour du monde à pied est mon expédition de rêve et je me prépare à l’accomplir. Je continue à travailler pour repousser mes limites d’endurance et encourager plus de gens à courir. Grâce à ma prochaine expédition ‘The Run Across Qatar’, j’ai hâte d’entrer dans le livre des records pour la 4ème fois ainsi que de sensibiliser à l’adoption d’un mode de vie sain. Avec une excellente équipe d’entraîneurs et Under Armour à mes côtés, je suis confiant de pouvoir relever ce défi en un temps record.”

En 2018, Sufiya s’est mise à courir pour rompre avec son travail dans l’aviation, se détendre et déstresser. Depuis lors, elle est entrée trois fois dans le livre Guinness des records et a établi plusieurs références pour l’ultrarunning en Inde.

Elle détient les records pour avoir parcouru le tronçon Manali-Leh à pied en 2022, le temps le plus rapide d’une femme pour terminer le quadrilatère d’or en 2021 et la femme la plus rapide à traverser du Cachemire à Kanyakumari en 2019. Plus tôt cette année, elle a entrepris le Tribute Run pour saluer les sacrifices des héros de guerre de Kargil.

