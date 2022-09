Le détenteur du record du monde du semi-marathon ougandais, Jacob Kiplimo, sera l’attraction vedette du semi-marathon Vedanta Delhi 2022, un événement du label World Athletics Elite, qui se tiendra le 16 octobre.

Kiplimo, 21 ans, est le champion du monde en titre du semi-marathon après avoir remporté le titre des Championnats du monde d’athlétisme du semi-marathon en 2020, et l’année dernière, il a réalisé le record du monde phénoménal de 57:31 à Lisbonne.

La jeune star ougandaise a déjà connu une année 2022 exceptionnelle, remportant à la fois le semi-marathon RAK à Ras Al Khaimah (EAU) en février dans un temps record de 57:56, puis le semi-marathon Great North Run dimanche dernier, deux des rares rivaux. au VDHM pour le titre officieux de ‘Le meilleur semi-marathon du monde’.

Pendant l’été, Kiplimo s’est concentré sur la piste et a remporté une médaille de bronze au 10 000 m aux Championnats du monde en juillet et un doublé mémorable 5 000 m/10 000 m aux Jeux du Commonwealth à Birmingham le mois dernier.

L’Éthiopien Amdework Walelegn a amélioré le record du parcours de Delhi à 58:53 en 2020, mais Kiplimo pense qu’il peut courir le semi-marathon le plus rapide jamais vu sur le sol indien lors de sa première visite dans le pays le mois prochain, ont informé les organisateurs dans un communiqué jeudi.

«On m’a dit que le parcours du semi-marathon Vedanta Delhi est rapide et le record suggère que vous pouvez y courir des temps rapides. Il est toujours dangereux de faire des pronostics sur ce que vous allez faire, mais ce que je peux dire, c’est qu’à un mois de la course, je suis en forme, et je vais me concentrer sur la préparation spécifique de la course au cours des prochaines années. semaines », a déclaré Kiplimo dans le communiqué.

“J’ai eu une saison de piste réussie même si j’aurais aimé faire un peu mieux aux Championnats du monde, mais je n’ai pas trop couru cette année, donc je suis encore frais et je veux montrer aux gens de Delhi et de l’Inde ce que J’en suis capable”, a-t-il ajouté.

La 17e édition du semi-marathon de Delhi accueillera une sélection stellaire de coureurs d’élite.

“Au nom de la famille Vedanta, je suis honoré d’accueillir l’actuel demi-marathon du monde et détenteur du record du monde Jacob Kiplimo au Vedanta Delhi Half Marathon 2022. Lorsque Jacob est devenu champion du monde à un si jeune âge, son histoire est devenue une inspiration pour beaucoup . Je suis sûr que sa participation ici motivera des milliers d’autres à courir pour des causes qui nous touchent tous profondément », a déclaré Priya Agarwal Hebbar, directrice non exécutive de Vedanta Limited.

La course est dotée d’un prix de 268 000 $ US, et l’élite internationale visera le premier prix de 27 000 $ US pour les hommes et les femmes.

« Nous sommes ravis de pouvoir accueillir Jacob Kiplimo en Inde pour la toute première fois et d’être la tête d’affiche du semi-marathon Vedanta Delhi de cette année. C’est un reflet de la stature de l’événement qu’il attire chaque année certains des plus grands noms de la course à pied », a déclaré Vivek Singh, co-directeur général de Procam International.

“En tant que l’un des meilleurs semi-marathons au monde, je suis ravi que nous soyons de retour sur le calendrier international, plus grands et meilleurs. C’est notre privilège d’accueillir Vedanta en tant que sponsor en titre, alors que nous cherchons à poursuivre notre objectif commun de renforcer l’héritage de cet événement en tant que stimulant pour l’autonomisation et le changement », a-t-il ajouté.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici