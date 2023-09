Le détective témoigne qu’il n’avait aucune inquiétude quant à « l’état mental » du meurtrier accusé d’une famille musulmane de London, en Ontario

Attention : cette histoire contient des détails troublants :

Le détective qui a interrogé Nathaniel Veltman dans les heures qui ont suivi qu’une famille musulmane ait été heurtée par sa camionnette à London, en Ontario, en juin 2021, a témoigné mardi qu’il n’avait aucune inquiétude quant à la santé mentale du tueur accusé.

Détective de police de Londres. Micah Bourdeau a été contre-interrogé mardi lors du procès pour meurtre et terrorisme de l’homme de 22 ans devant la Cour supérieure de l’Ontario à Windsor. Il a déclaré à l’avocat de la défense Chris Hicks qu’il n’était pas inquiet des affirmations de l’accusé selon lesquelles il était « tremblant », « secoué » et « sous le choc ».

«J’aurais été plus inquiet s’il n’avait pas été secoué», a déclaré Bourdeau lors de sa deuxième journée à la barre des témoins.

Veltman est accusé de quatre chefs de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre ainsi que d’accusations de terrorisme associées. Cinq membres de la famille Afzaal se promenaient le soir du 6 juin 2021, lorsqu’ils ont été heurtés par le camion de l’accusé.

Yumnah Afzaal, 15 ans, ses parents, Madiha Salman, 44 ans, et Salman Afzaal, 46 ans, et la matriarche de la famille Talat Afzaal, 74 ans, ont été tués. Un garçon qui avait alors neuf ans a survécu.

Plus tôt au cours du procès, la Couronne et les avocats de la défense se sont entendus sur un certain nombre de faits qui ne seront pas contestés, notamment le fait que l’accusé a conduit la camionnette Dodge Ram noire dans la famille.

Les procureurs affirment que les Afzaal ont été ciblés parce qu’ils portaient des vêtements traditionnels pakistanais et étaient musulmans, et que l’accusé était motivé par une idéologie nationaliste d’extrême droite. Il a plaidé non coupable de toutes les accusations et ses avocats de la défense contestent la façon dont il a été traité après son arrestation, d’abord dans les cellules de la police, puis lors de son entretien avec Bourdeau.

La santé mentale du suspect interrogée

En contre-interrogatoire mardi, Bourdeau a déclaré qu’il «n’avait aucune inquiétude» au sujet de l’accusé.

« Il a dit qu’il était un peu tremblant à cause du choc, mais il a dit qu’il allait bien. Je n’avais aucune inquiétude quant à son état mental. »

« Il vous a dit : ‘Je n’ai pas aimé ça, j’ai besoin de temps pour me reprendre en main.’ N’est-ce pas un signe clair de son état mental ? » » demanda Hicks.

« Pour moi, compte tenu des événements de la journée, cela me paraissait normal », répondit le détective.

Bourdeau a interrogé l’accusé à deux reprises après son arrestation : une fois la nuit de l’attaque et tôt le matin, et de nouveau vers 9 h 30 HE le 7 juin 2021.

Des séquences vidéo de la police des entretiens ont été déposées comme preuve au tribunal. Plus tôt au cours du procès, une vidéo visionnée par le jury montre l’accusé faisant les cent pas dans sa cellule alors qu’il était en détention après l’attaque.

REGARDER | AVERTISSEMENT : des séquences vidéo de la police montrent l’accusé dans une cellule de prison : Nathaniel Veltman arpente sa cellule de prison Nathaniel Veltman fait les cent pas dans une cellule de prison au siège de la police de Londres après son arrestation le 6 juin 2021

Dans le premier entretien avec le détective, l’accusé se lance dans ce qu’il appelle un « discours » sur les crimes qu’il perçoit comme étant perpétrés par des minorités contre les Blancs, sur la malhonnêteté des médias et l’incapacité des « gouvernements occidentaux » à permettre aux gens d’avoir des opinions nationalistes. opinions pour s’exprimer.

Dans la deuxième interview, Veltman se montre plus réservé.

Hicks a suggéré à Bourdeau que le protocole de la police consiste à garder les accusés au froid, affamés et mal à l’aise, une suggestion que Bourdeau a niée.

Le procès, qui devrait durer huit semaines, a débuté le 11 septembre.

Cela continue mercredi.