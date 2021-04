Le détective de l’ancien shérif soupçonné d’un triple meurtre dimanche aurait envoyé un e-mail avec des photos nues de sa femme après qu’elle ait demandé le divorce.

Stephen Nicholas Broderick a été accusé d’avoir envoyé des photos montrant également son ex-épouse Amanda en train de se livrer à des actes sexuels alors qu’il l’accusait d’une «saisie d’argent» pour ses accusations d’agression sexuelle.

Stephen Nicholas Broderick, 41 ans, a été arrêté lundi pour meurtre qualifié Crédit: AP

Broderick a été arrêté après une chasse à l’homme de 19 heures Crédit: Département de police du Manoir

L’homme de 41 ans a été arrêté à Austin lundi matin en lien avec la mort par balle d’Amanda, de sa fille Alyssa et de son petit ami Willie Simmons.

Il aurait procédé à la triple fusillade mortelle des mois après qu’Amanda eut prononcé une ordonnance de non-communication à son encontre lorsqu’il a été arrêté pour agression sexuelle sur un enfant.

Elle avait également demandé le divorce après son arrestation.

Amanda aurait craint qu’il ne lui cause du tort ainsi qu’à ses enfants après avoir été libéré sous caution.

Sa fille Alyssa a été identifiée comme l’une des victimes Crédit: Instagram

Son petit ami Willie Simmons faisait partie des victimes Crédit: NCSA Sports

Broderick a été arrêté en juin dernier et emprisonné pendant 16 jours.

Il a été accusé d’avoir agressé sexuellement une jeune fille de 16 ans qui serait un membre de sa famille.

À sa libération le 22 juin 2020, Broderick a été équipé d’un dispositif de suivi GPS et a ordonné de ne pas s’approcher à moins de 200 pieds de l’enfant.

Il aurait également été frappé de stipulations de non-contact et de distanciation pour l’éloigner de la famille.

Pourtant, à peine un mois après sa libération, les procureurs du comté de Travis ont allégué qu’il avait violé les termes de l’ordonnance de protection d’urgence dans l’affaire d’agression sexuelle d’enfants.

L’Austin-American Statesman rapporte que Broderick aurait envoyé un e-mail à la femme impliquée dans l’affaire et l’a accusée d’une «saisie d’argent».

Broderick (à gauche) est un ancien détective du shérif Crédit: Facebook / Travis County Sheriffs Law Enforcement Association

Broderick était armé lorsqu’il a été arrêté Crédit: Département de police du Manoir

Le suspect a été arrêté sans incident Crédit: Département de police du Manoir

Les procureurs ont allégué qu’il avait également joint des images d’elle déshabillée et se livrant à des actes sexuels dans le courrier électronique.

La femme impliquée dans l’affaire a été identifiée par le New York Post comme étant l’épouse de Broderick.

À l’époque, la juge du district de l’État, Karen Sage, avait accepté de porter la caution de Broderick à 75 000 $.

Pourtant, plus tard, elle s’est rangée du côté de l’équipe juridique de Broderick lorsqu’elle a demandé le retrait du dispositif de suivi GPS.

Le juge a depuis déclaré que c’était une pratique courante car pendant 142 jours, Broderick n’avait pas rompu les conditions de distanciation énoncées lors de sa libération.

Selon le Daily Beast, Broderick a également passé du temps dans des babillards misogynes en ligne et a publié des commentaires sur le fait de ne pas se marier ou d’avoir des enfants.

Le Daily Beast a lié le suspect aux noms d’utilisateur «slammedcavi» et «slammedcavi254», qui ont passé du temps sur le sous-répertoire r / seduction et ont montré un personnage anti-féministe, l’entraîneur Greg Adams.

Une équipe SWAT a été appelée pour la chasse à Broderick Crédit: The Mega Agency

Les flics enquêtent sur la scène du triple homicide Crédit: The Mega Agency

Un t-shirt avec l’inscription «The Future Is Still Male» fait partie des produits vendus par Adams sur une boutique Etsy que les noms d’utilisateurs ont visité.

Le Daily Beast rapporte que l’un des noms d’utilisateur qu’ils ont lié à Broderick a commenté «divorcer, se faire baiser par le tribunal» lorsqu’on lui a demandé l’équivalent masculin de l’expression «épouse heureuse, vie heureuse».

« N’oubliez pas de retirer », a écrit le nom d’utilisateur en réponse à la question « un simple conseil qui pourrait sauver la vie de quelqu’un. »

Le nom d’utilisateur a également fait l’éloge des commentaires tels que «Elle a un trou, n’est-ce pas? Un battement de cœur? pour décrire l’attrait d’une femme.

Et des commentaires applaudis recommandant un contact visuel intense et continu pour ramasser les femmes.

Les noms des trois victimes de la fusillade de dimanche ont émergé alors qu’une chasse à l’homme était en cours pour Broderick et le public a été averti qu’il pouvait être «dangereux».

Une chasse à l’homme a été lancée pour Broderick dimanche Crédit: Reuters

Les autorités ont averti que Broderick pourrait être « dangereux » Crédit: Reuters

Il est apparu depuis que sa famille avait tenté de l’éloigner après sa libération et avait déclaré aux autorités qu’elle le craignait.

« J’ai peur qu’il essaie de me faire du mal ou [the] enfants, parce que ces allégations sont sorties et qu’il risque de perdre sa carrière », a déclaré sa femme lors du dépôt d’une ordonnance de protection, selon des documents judiciaires.

« Stephen a une expérience militaire antérieure et est formé au SWAT. S’il voulait blesser quelqu’un, il saurait comment. »

Sa fille Alyssa a également déclaré qu’elle ne se sentait pas en sécurité, rapporte le Post.

«Je me suis sentie en sécurité après que mon père ait été arrêté et qu’il était en prison, mais maintenant qu’il est sorti, je ne me sens plus en sécurité», a-t-elle écrit.

«J’ai peur que pour lui, une ordonnance de protection ne soit qu’un morceau de papier. J’ai peur qu’il vienne chercher ma famille et essaie de prendre mon frère. J’ai peur qu’il puisse me blesser ou blesser ma mère pour s’être manifesté », a ajouté l’adolescent.

Broderick a été placé en garde à vue sans incident lundi matin après que les flics ont reçu un appel au 911 indiquant qu’il marchait sur une autoroute à proximité.

Il portait une arme à feu malgré les conditions de sa caution lui interdisant d’en posséder une.

Un autre enfant lié à l’affaire a été placé en garde à vue et est en sécurité.

Broderick n’a pas été inculpé.