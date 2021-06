Le détective qui a attrapé le tueur d’enfants Colin Pitchfork prévient que Paedo aurait pu «tirer la poudre» sur la Commission des libérations conditionnelles

LE DETECTIF qui a attrapé le tueur d’enfants Colin Pitchfork a averti que le pédo avait peut-être « tiré la laine » sur sa commission des libérations conditionnelles.

Pitchfork, obsédé par le sexe, a été emprisonné à vie en 1988 pour le viol et le meurtre des adolescentes Lynda Mann et Dawn Ashworth dans le Leicestershire.

Le tueur d’enfants Colin Pitchfork pourrait bientôt être libéré de prison Crédit: News Group Newspapers Ltd

L’ancien surintendant en chef du dét David Baker lors d’une conférence de presse en 1986 Crédit : BPM

Baker pense que Pitchfork a dupé le conseil d’administration Crédit : ITV

Mais la Commission des libérations conditionnelles a estimé que l’homme de 61 ans – le premier meurtrier à être condamné à l’aide de preuves ADN – n’était plus un danger pour le public après avoir été refusé à la libération à deux reprises.

Maintenant, l’ancien surintendant en chef du dét. David Baker a fustigé la décision – et dit qu’il pense qu’il a dupé le conseil d’administration.

Il a déclaré au Mirror : « Je crois fermement qu’il devrait rester en prison et ne jamais être libéré.

« Il y a toutes les chances qu’il ait tiré la poudre aux yeux de la Commission des libérations conditionnelles. »

Il a ajouté : Pitchfork est un homme très dangereux. Il a assassiné une fille puis a continué à vivre normalement avec sa famille avant d’assassiner à nouveau trois ans plus tard.

Mugshot de Colin Pitchfork, le premier meurtrier condamné et emprisonné à l’aide de preuves ADN Crédit : Rex

«Il était certainement un psychopathe parce qu’il est passé du meurtre à un père de famille. Il a vécu une double vie et il se pourrait qu’il le soit toujours.

Pitchfork aura 35 conditions attachées à sa libération – qui incluent le marquage électronique, des tests de détecteur de mensonges et il doit fournir des détails sur tout véhicule qu’il possède.

Pitchfork, qui s’appelle maintenant David Thorpe après avoir abandonné son nom notoire, a violé et étranglé Lynda, 15 ans, en novembre 1983.

L’adolescente avait quitté son domicile pour rendre visite à un ami – mais n’est jamais revenue.

Son corps a été retrouvé le lendemain matin sur un sentier désert.

Trois ans plus tard, Pitchfork, qui travaillait comme boulanger, a de nouveau frappé – tuant et violant Dawn, également âgée de 15 ans, dans des circonstances presque identiques.

Dawn Ashworth, 15 ans, dont le corps a été retrouvé dans une zone boisée près d’un sentier appelé Ten Pound Lane à Enderby, Leicestershire, 1986

L’écolière Lynda Mann âgée de 15 ans qui a été retrouvée violée et étranglée

Son corps a été retrouvé à moins d’un mile de l’endroit où Lynda avait été attaquée.

Après le meurtre de Dawn, la police du Leicestershire a lancé la plus grande chasse à l’homme de son histoire, demandant à plus de 5 000 hommes locaux de fournir des échantillons de sang ou de salive dans le but de faire correspondre les échantillons prélevés sur les scènes de crime.

Aucune correspondance n’a été trouvée, mais en 1987, un collègue boulanger a été entendu se vanter d’avoir reçu 200 £ pour avoir donné un échantillon en se faisant passer pour Pitchfork.

La conversation a été signalée à la police et un mois plus tard, Pitchfork a été arrêté.

Il a plaidé coupable du viol et du meurtre de Lynda et Dawn, et a été condamné à la réclusion à perpétuité avec une peine minimale de 30 ans.

Cela a été réduit en appel à 28 ans en 2009.

Le député local Alberto Costa a déclaré qu’il avait rencontré le directeur général de la Commission des libérations conditionnelles d’Angleterre et du Pays de Galles, Martin Jones, pour discuter de l’affaire.

Après la réunion, M. Costa a annoncé qu’il écrirait au secrétaire d’État à la Justice, le député Robert Buckland, pour s’assurer que lui et la Commission des libérations conditionnelles étaient au courant des préoccupations locales concernant l’affaire.

La mère de Dawn Ashworth a déclaré que Pitchfork « présentera toujours un danger ».

Et la sœur de sa première victime, Lynda Mann, a déclaré que la seule peine que Pitchfork aurait dû recevoir était « une balle dans la tête ».

Sue Gratrick, qui est la sœur de Lynda Mann, a déclaré que la décision de la Commission des libérations conditionnelles mettait la famille en enfer.

Sue a depuis déménagé dans une ville balnéaire à plus de 160 km du lieu du meurtre de sa sœur.