Le détective dit qu’il SAIT où le Britannique assassiné Peter Falconio est enterré alors que les flics lancent de nouvelles recherches 20 ans après la mort

UN DETECTIF a déclaré qu’il SAIT où le corps d’un routard britannique assassiné est enterré alors que les flics lancent une nouvelle recherche à l’occasion du 20e anniversaire de sa mort.

Peter Falconio, 28 ans, a été tué sur un tronçon d’autoroute éloigné près de Barrow Creek, à environ 200 miles au nord d’Alice Springs dans le Territoire du Nord de l’Australie, le 14 juillet 2001.

Getty

Petite amie Joanne Lees et Peter Falconio[/caption]

Document à distribuer – Getty

Falconio avait conduit avec Lees le long de la Stuart Highway au nord d’Alice Springs[/caption]

Bradley Murdoch, un petit trafiquant de drogue et chauffeur de camion, a été reconnu coupable en 2005 d’avoir tué Falconio et d’avoir agressé sa petite amie Joanne Lees sous la menace d’une arme et il a été emprisonné à vie.

Murdoch aurait caché le corps de Falconio, qui n’a jamais été retrouvé malgré des recherches approfondies.

La police a maintenant lancé un nouvel appel à informations pour localiser le corps de Falconio, de Huddersfield, à l’occasion du 20e anniversaire de sa disparition.

Le sergent-détective principal Karl Day a déclaré: «La police exhorte toute personne, avec toute information susceptible d’aider la famille de Peter à obtenir une fermeture, de se manifester et de contacter la police.

« Nous pensons à la famille et aux amis de Peter à l’occasion de cet anniversaire et gardons espoir qu’une telle étape puisse secouer certaines informations et faire avancer l’enquête. »

La police du Territoire du Nord a déclaré que le cas de la personne disparue restait ouvert.

LA THÉORIE DU FLIC

Mais John Daulby, 70 ans, qui a mené l’enquête sur la disparition de Falconio en 2001, pense déjà savoir où est enterré le corps du routard.

Daulby a déclaré que Murdoch avait été repéré sur CCTV dans une station-service à Alice Springs – à quelque 190 miles au sud de la scène du crime – dans les heures qui ont suivi l’attaque brutale.

Il aurait ensuite parcouru 800 milles sur la piste Tanami, atteignant Fitzroy Crossing en Australie-Occidentale vers 20 heures.

« Murdoch est retourné au relais routier Shell, mais s’il était assez en forme pour laisser le corps de Peter à l’arrière pendant qu’il avait du carburant, je ne suis pas trop sûr », a déclaré Daulby au Miroir.

«Ma théorie personnelle est que le corps a été enterré sur le chemin de la Tanami Track ou entre Barrow Creek (près de la scène du crime) et Alice Springs.

« Il y a eu deux perquisitions menées par le groupe d’intervention du territoire au cours des premières semaines, à plusieurs kilomètres au nord et au sud de la scène du crime. »

Mais Daulby a déclaré que Tanami est « tellement énorme » – s’étendant sur 184 000 kilomètres carrés.

Nous pensons à la famille et aux amis de Peter à l’occasion de cet anniversaire et gardons espoir qu’une telle étape puisse secouer certaines informations et faire avancer l’enquête.

Jour de Karl

« Nous pensions à l’époque qu’il serait plus probable qu’il ait enterré Peter dans les zones dont j’ai parlé », a déclaré l’ancien commissaire adjoint de la police du Territoire du Nord.

« J’aimerais penser qu’à un moment donné, le corps de Peter sera retrouvé, mais bien sûr, la seule personne qui sait où il se trouve est Bradley Murdoch. »

Falconio conduisait avec Lees le long de la Stuart Highway au nord d’Alice Springs, lorsque Murdoch est arrivé derrière eux et leur a indiqué de s’arrêter, affirmant que leur fourgonnette pourrait avoir un problème de moteur.

Falconio est allé derrière la voiture avec Murdoch pour enquêter. Lees a entendu un coup de feu et Murdoch est revenu, l’attachant par câble et lui couvrant la tête.

Elle s’est échappée et s’est cachée pendant cinq heures pendant que Murdoch la recherchait avec son chien, avant de réussir à héler un chauffeur de camion et à s’échapper.

Lees a été initialement arrêté en tant que suspect dans l’affaire.

FRAIS ESPOIR

S’exprimant l’année dernière, la mère de Falconio, Joan, a déclaré qu’elle avait un nouvel espoir que les restes de son fils pourraient « un jour être retrouvés » après qu’une nouvelle théorie ait suggéré que son corps aurait pu être jeté dans un puits éloigné.

Le politicien Frank Pangallo affirme que la police n’a pas vérifié un puits près de l’endroit où le couple a été arrêté parce qu’il était inondé à ce moment-là – même si une camionnette similaire à celle du tueur a été repérée à côté.

Joan a déclaré au Sun Online : « Nous connaissons cette zone et elle a déjà été recherchée, mais nous ne savions pas qu’il y avait un regain d’intérêt pour le site. C’est encourageant et très accueillant.

« Nous espérons qu’il sera enfin retrouvé un jour. On va bien, on va bien en famille.

« On est toujours en contact avec Joanne, on s’entend, on la voit toujours mais nos conversations restent privées. »

Lees est retourné dans l’Outback pour la première fois en 15 ans en février 2017 dans l’espoir de retrouver le corps.

L’homme de 43 ans, originaire de Huddersfield, dans le West Yorkshire, a déclaré qu’elle voulait « le ramener à la maison » alors qu’elle retournait sur les lieux du tournage d’une émission télévisée australienne spéciale.

Elle a repoussé ses larmes en ajoutant: « C’est parce que j’aime tellement Pete et je veux le ramener à la maison et j’ai besoin de le ramener à la maison. »





Un mémorial à Falconio a finalement été mis en place à un endroit dans le vaste Outback à l’été 2016.

Une série documentaire de Channel 4, Murder in the Outback, a revisité l’affaire notoire l’année dernière, à la suite de la campagne de l’ancien avocat Andrew Fraser pour obtenir l’annulation de la condamnation de Murdoch.

Il présentait des images inédites de Joanne confrontée à des détectives pour des incohérences apparentes dans sa version de l’attaque et soulève un certain nombre de questions sans réponse sur une affaire qui continue de hanter de nombreux Australiens.

AFP

Bradley Murdoch à l’aéroport de Darwin en novembre 2003[/caption]

Getty

Lees est retourné dans l’Outback pour la première fois en février 2017 dans l’espoir de retrouver le corps[/caption]

Getty – Contributeur

Lees s’est échappé et s’est caché pendant cinq heures pendant que Murdoch la cherchait avec son chien[/caption]