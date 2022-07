Le détective d’art Arthur Brand découvre une relique volée du “Sang du Christ”

Commentez cette histoire Commentaire

Après 20 ans passés à récupérer des artefacts et art inestimable du monde entier, le détective d’art hollandais Arthur Bland pensait que sa carrière avait atteint son apogée. Il se demandait comment n’importe quel cas pouvait surpasser ceux qui se présentaient un Picasso volé ou la paire de chevaux en bronze fabriqués pour Hitler, que l’on croyait autrefois avoir été détruits par l’armée soviétique.

Mais alors la sonnette retentit.

Lorsqu’il a ouvert la porte dans la nuit du 21 juin, la rue était sombre et complètement vide – à l’exception d’une boîte en carton contenant un artefact qui avait inspiré des légendes, des pèlerinages et des prières pendant plus d’un millénaire. Soigneusement, Brand a transporté à l’intérieur du reliquaire volé du “Précieux Sang” ou “Précieux Sang” en français – un récipient orné et incrusté de bijoux qui protège deux flacons en plomb avec des morceaux de linge censés être aspergés du sang de Jésus.

Comment un objet datant de la crucifixion de Jésus s’est retrouvé dans la maison de Brand à Amsterdam est une histoire mêlée de miracles, d’attaques, de rois, de saints et d’un mystérieux voleur que la police n’a pas encore été en mesure de déchiffrer. Mais cela commence près des côtes normandes il y a plus de 1 300 ans, lorsqu’un tronc de figuier servait à cacher la relique des envahisseurs romains échoué sur la plage de Fécamp, selon la tradition.

Il a fallu quelques siècles pour que les flacons en plomb soient découverts, mais une abbaye a été érigée sur ce site en l’an 658 après JC. Cependant, elle a ensuite été détruite lors d’attaques vikings. Les structures suivantes ont fait face à des incendies et à des guerres, jusqu’à ce que l’abbaye de la Sainte-Trinité, qui existe toujours, soit construite vers 1175. Depuis lors, l’église a gardé la relique du «précieux sang» – jusqu’à ce qu’un groupe de voleurs non identifiés l’ait saisie avec des plats liturgiques métalliques, des œuvres d’art et calices le 2 juin.

Les autorités françaises pensent que les voleurs se sont enfermés à l’intérieur de l’église – qui n’a pas de système de sécurité – la nuit, puis ont franchi une porte le lendemain matin, a rapporté Le Parisien. Le Havre Mgr Jean-Luc Brunin y a jugé « une atteinte insupportable à la foi de tous ceux qui se souviennent du Salut obtenu par le sacrifice de [Jesus]”, selon le point de vente.

Mais environ deux semaines après le braquage, Brand – qui s’occupe de conseil en art mais travaille en étroite collaboration avec la police lorsqu’il entreprend des enquêtes – a reçu un e-mail crypté de quelqu’un qui prétendait être un ami des voleurs. La personne a dit qu’elle avait l’artefact chez elle après que les voleurs l’aient déchargé.

“Ils m’ont donné l’option” Soit nous le jetons, soit vous vous assurez qu’il retourne à l’abbaye “, a déclaré Brand. “Bien sûr que j’ai dit oui. Alors ils m’ont dit qu’ils allaient l’apporter chez moi la semaine prochaine.

“Je me suis dit : ‘C’est une blague'”, a-t-il ajouté. “Comme quelque chose d’un roman de Dan Brown.”

Brand soupçonne que les voleurs ont commencé à ressentir le poids d’avoir volé une relique sacrée. Non seulement ils auraient pu être effrayés par la perspective d’être maudits, mais ils ont également probablement réalisé que vendre les pièces serait presque impossible, a-t-il déclaré.

Brand a souligné qu’il est rare que des œuvres d’art volées soient récupérées – la plupart des estimations placent le chiffre en dessous de 10%. « Et c’est parce que voler de l’art n’est pas si difficile, mais le vendre l’est. Personne ne veut toucher à l’art illégal, et puis les voleurs pensent que la police [are] sur eux, alors ils finissent par le détruire, le jeter à la mer ou le faire fondre.

Après s’être présenté à sa porte, le reliquaire en cuivre doré avec des images de Jésus peintes avec des accents bleu céruléen est resté dans la maison de Brand pendant environ une semaine pendant que le détective vérifiait son authenticité. Dans un moment de proximité avec l’objet sacré, qui est généralement réservé aux clercs, Brand a déclaré qu’il avait jeté un coup d’œil à l’intérieur du sanctuaire et avait vu les flacons en plomb contenant le sang – “J’espère que Dieu pourra me pardonner pour celui-là, mais j’ai dû assurez-vous que tout était là-dedans », a déclaré Brand, un fervent catholique.

Autorités néerlandaises et françaises n’ont pas encore procédé à des arrestations ou identifié publiquement des suspects. Mais ils coordonnent maintenant le retour de l’objet à l’abbaye – ce qui a ravi Brunin, qui a déclaré au Parisien “nous craignions qu’il soit parti pour toujours”. Pourtant, avant de remettre la relique à la police, Brand a déclaré qu’il adoptait son comportement le plus saint.

“Je n’ai pas juré pendant une semaine, et j’ai mis une serviette autour de ma taille si j’allais sous la douche et que je devais aller dans ma chambre – vous savez, pour ne pas être nu devant cette relique”, a-t-il déclaré. “Si quelqu’un venait, je l’avertis qu’il devait se comporter comme un saint.”

Malgré la pression, ces moments seuls avec la relique ont apporté un sentiment d’immense révérence. Il était là, un “gars ordinaire qui a parfois ces grandes aventures” autoproclamé en présence de quelque chose de si sacré pour beaucoup. Pour Brand, ce sont les exemples qu’il a le plus chéris tout au long de sa carrière.

“Ma plus grande satisfaction est dans les quelques jours où je suis seul avec une si belle pièce”, a-t-il déclaré. “Que ce soit la bague d’Oscar Wilde… le sang de Jésus ou de nombreuses autres pièces célèbres que j’ai récupérées, être seul avec eux pendant quelques jours n’a pas de prix.”

C’est le sentiment qui anime Brand après avoir récupéré des centaines de peintures, de sculptures et d’artefacts anciens grâce à des enquêtes dignes d’un film hollywoodien, ce qui lui a valu le surnom d'”Indiana Jones du monde de l’art”.

Cependant, il n’est pas nécessairement d’accord avec cela.

“Harrison Ford est un très beau gars”, a déclaré Brand. «Je ressemble plus à l’inspecteur Clouseau de Peter Sellers – je suis les mauvais suspects et je fais des erreurs stupides. Mais cela dit, certaines des aventures dans lesquelles nous nous engageons, comme les chevaux et même celle-ci, ont un peu de Robert Langdon, Indiana Jones.

La semaine dernière, Dan Brown – auteur de « The Da Vinci Code » dont les romans suivent les aventures du protagoniste Langdon – a partagé une histoire sur Brand et le « Précieux Sang » avec ses 5,9 millions de followers sur Facebook.