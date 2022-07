Niché dans le paysage du Dakota du Sud se trouve le laboratoire souterrain le plus profond des États-Unis, une caverne scientifique de pointe de 1 490 mètres sous terre appelée le Installation de recherche souterraine de Sanford. Les expériences menées ici sont tout aussi mystérieuses qu’on pourrait s’y attendre. Des choses comme physique des neutrinosquêtes de rayons cosmiques, réactions de fusion nucléaire.

L’un d’eux s’appelle – préparez-vous pour une bouchée – le LUX-ZEPLIN, ou grande expérience souterraine de xénon et de scintillation proportionnelle zonée dans les gaz nobles liquides. Et il s’appuie sur un appareil massif, blanc, cylindrique et d’apparence terriblement stérile qui se dresse en son cœur.

Cette machine est un détecteur de matière noire.

Matthew Kapust / Installation de recherche souterraine de Sanford



Et jeudi, les scientifiques de l’expérience LZ, un équipage international composé de 250 experts, a annoncé une assez grosse mise à jour sur l’effort. L’énorme chasseur de particules a été officiellement démarré, a passé avec succès la phase de vérification de ses opérations de démarrage et a livré ses premiers résultats scientifiques.

Ne soyez pas trop excité, cependant. Ces résultats ne sont pas notre objectif dans la matière noire. Encore. Cependant, ils prouvent que LZ fonctionne définitivement – et si bien, en fait, que l’équipe l’appelle “le détecteur de matière noire le plus sensible au monde”.

Il est au moins 30 fois plus grand et 100 fois plus sensible à trouver des signaux de matière noire que son prédécesseur, la Large Underground Xenon Experiment, ou LUX, et il est suffisamment profond sous terre pour empêcher le bruit de fond comme les rayons cosmiques d’interférer avec les observations scientifiques.

“Étant donné que nous venons de l’allumer il y a quelques mois et pendant les restrictions COVID, il est impressionnant que nous ayons déjà des résultats aussi significatifs”, a déclaré Aaron Manalaysay, coordinateur de la physique LZ et membre du Lawrence Berkeley National Lab, dit dans un communiqué.

Ces résultats sont basés sur seulement 60 jours de données, mais dans les années à venir, LZ est sur le point d’en capturer environ 20 fois plus. “Nous ne faisons que commencer”, a déclaré Hugh Lippincorr de l’Université de Californie à Santa Barbara, un porte-parole de LZ, dans un communiqué.

Qu’est-ce que la matière noire et comment LZ la trouvera-t-elle ?

La matière noire, comme son nom l’indique, n’émet aucune lumière. Il ne transmet aucune information. Essentiellement, pensez à la matière noire comme transparente. Insaisissable. Incompatible avec la vision humaine.

Mais malgré son caractère évasif, nous savons la matière noire est là. Il semble interagir avec la matière que nous connaissons et voyons de nos propres yeux.

L’univers s’étend simplement beaucoup plus vite que notre physique ne le prédit, et les galaxies sont étrangement maintenues ensemble même si elles tournent si vite que vous vous attendriez à ce que toutes leurs étoiles à l’intérieur s’envolent comme des chevaux déséquilibrés sur un manège. . Donc, à moins que nous ayons une mauvaise physique – ou que nous soyons trompés en pensant que nous sommes ancrés en toute sécurité dans la Voie lactée – il doit y avoir une explication au-delà de nos équations actuelles.

C’est là que la matière noire entre en jeu.

Nick Hubbard



Les scientifiques appellent tout élément supplémentaire qui sépare l’univers de l’énergie noire, et les éléments qui ancrent les galaxies en place sont appelés matière noire. On estime que ces phénomènes mystérieux constituent une 95% de la matière dans l’univers. Et LZ est en mission pour en trouver une partie.

En bref, l’expérience LZ est à la recherche d’un type de particule théorique appelée “particule massive à faible interaction”. C’est une particule électromagnétiquement neutre – ce qui signifie qu’elle n’est ni positive comme un proton ni négative comme un électron – régulièrement supposée constituer la majeure partie de la matière noire de l’univers. Il est également classé comme lourd, ce qui est légèrement ironique compte tenu de son acronyme : WIMP.

Le plan consiste essentiellement à voir s’il est possible d’attraper un WIMP en action, car il interagit avec un atome de xénon. Pour ce faire, le mécanisme LZ contient deux réservoirs en titane remplis de 10 tonnes de xénon liquide très pur, a expliqué Manalaysay, qui peut être pénétré par d’autres particules. Avec un peu de chance et beaucoup de précision, l’équipe espère détecter quelques faibles interactions entre les atomes de xénon et ces autres particules intruses, car l’une de ces particules pourrait être une WIMP. Il pourrait s’agir de matière noire.

Si et quand une telle interaction se produit, les chercheurs le verra comme un flash de lumière, suivi d’un deuxième flash de lumière lorsque les électrons ont fait tomber l’atome de xénon – en raison de la collision des particules – et se sont déplacés vers le haut de la chambre. C’est pourquoi l’appareil LZ comprend également de nombreux détecteurs de lumière super calibrés ainsi que des amplificateurs de lumière. Ce flash lumineux est au cœur de l’expérience.

LZ/SLAC



“Les caractéristiques des signaux lumineux aident à déterminer les types de particules interagissant dans le xénon, nous permettant de séparer les arrière-plans et les événements potentiels de matière noire”, a déclaré Luiz de Viveiros, professeur adjoint de physique à Penn State et membre de l’équipe LZ, dans un communiqué. .

“Nous voulons être prêts pour la physique dès que le premier flash de lumière apparaît dans le xénon”, a déclaré Lippincott dans un communiqué.