Le détaillant divulgue les prix du Galaxy Z Fold4, des Galaxy Buds 3 Pro

Le Samsung Galaxy Z Flip4, Z Fold4, la nouvelle série Watch5 et les nouveaux Galaxy Buds arrivent dans trois semaines – l’événement Unpacked est prévu pour le 10 août. Cependant, les détaillants en coulisses se préparent déjà pour le début des ventes et l’un d’entre eux accidentellement publié des informations sur les prix trop tôt.







Fuite de prix pour le Samsung Galaxy Z Flip4

Une chose à noter est qu’il n’y a pas de Z Fold4 de 1 To, contrairement à certaines rumeurs. Les rumeurs sur le Galaxy Z Flip4 de 512 Go se réaliseront, selon une autre fuite de prix. Quoi qu’il en soit, vous trouverez ci-dessous un tableau avec le prix du nouveau Z Fold4 par rapport au prix de lancement du Z Fold3.

Pliage en Z4 Pliage en Z3

256 Go 1 864 € 1 800 €

512 Go 1 982 € 1 900 €





D’après Geekbench, la série 4 n’aura pas plus de RAM que ses prédécesseurs, ce qui signifie 12 Go pour le Fold. Ce n’est peut-être pas vrai à 100%, en particulier pour le Flip de 512 Go, mais nous devrons attendre et voir. Quoi qu’il en soit, les prix sont légèrement plus élevés que le modèle comparable de l’année dernière.

Ensuite, les bourgeons TWS. Nous avions soupçonné qu’ils seraient les successeurs des Buds Pro, mais ils semblent être plus que cela – le détaillant les répertorie comme le “Samsung Galaxy Buds 3 Pro” (R510), ce qui signifie que c’est le début d’une nouvelle génération.

Le prix de base est de 226 € avec une remise appliquée, ce qui le ramène à 214 €. À titre de comparaison, les Buds Pro originaux ont été lancés en janvier de l’année dernière à 230 €.







Fuite de prix pour les Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Les Galaxy Buds 3 Pro arriveront en trois coloris (au moins) : Blanc, Gris, Violet. Pas de “beige” pour aller avec le nouveau coloris Galaxy Z Fold4, pas sur cette liste, de toute façon.

Source 1 | Source 2 | Source 3