Le détail subtil de votre ONGLE qui révèle si vous risquez une mort subite

Un médecin a révélé qu’un signe de maladie cardiaque grave pourrait être détecté sur vos ongles.

Le Dr Joe, un médecin urgentiste américain qui compte 2 millions d’abonnés sur TikTok, a indiqué que repérer une pulsation rouge en appuyant sur vos ongles était un « mauvais signe ».

Appelé médicalement signe de Quincke, le Dr Joe a expliqué qu’il s’agit du signe d’une maladie cardiaque potentiellement grave dans laquelle l’organe doit travailler plus fort que d’habitude.

« Lorsque le clou est enfoncé, il y a une pulsation dans le lit de l’ongle et cela provient de ce qu’on appelle une régurgitation aortique », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi : « Lorsque le sang quitte le cœur pour se diriger vers le corps, une partie importante de celui-ci reflue en fait vers le cœur, ce qui peut entraîner toute une série de problèmes. »

Ces problèmes peuvent aller de problèmes relativement bénins comme l’essoufflement et la fatigue jusqu’à l’insuffisance cardiaque et même la mort.

La régurgitation aortique est une affection relativement courante dans la population, certaines études estimant qu’environ une personne sur 20 en souffre sous une forme ou une autre.

Cependant, la gravité de la maladie varie, et on estime que seulement une personne sur 200 présente les niveaux les plus graves.

Le diagnostic est le plus souvent posé chez les personnes âgées de 40 à 60 ans, les hommes étant légèrement plus à risque. Selon les estimations du NHS, environ 1,5 million de personnes de plus de 65 ans au Royaume-Uni en seraient atteintes sous une forme ou une autre.

La maladie elle-même est causée par une faiblesse des valves aortiques du cœur, ce qui signifie qu’elles ne se ferment pas correctement, ce qui entraîne une régurgitation ou un reflux de sang dans l’organe.

Au fil du temps, cela peut entraîner un affaiblissement du cœur.

En raison du travail supplémentaire, et donc de la tension, que l’organe doit supporter pour pomper le sang à travers ces valvules affaiblies.

Les causes de l’affaiblissement qui conduit à la régurgitation aortique varient.

Parfois, elle est congénitale, ce qui signifie que les personnes naissent avec, qu’elle est la conséquence d’une infection affaiblissant le cœur ou qu’elle est le résultat direct d’une blessure physique à la poitrine.

En plus du signe de Quincke, d’autres symptômes de régurgitation aortique comprennent une fatigue générale, une faiblesse et un essoufflement pendant l’exercice, un rythme cardiaque irrégulier ou des palpitations, des étourdissements ou des évanouissements et des chevilles et des pieds enflés.

Il est conseillé aux personnes présentant ces symptômes de contacter immédiatement leur médecin généraliste, car il s’agit également de signes généraux d’un problème cardiaque potentiellement grave.

Le diagnostic de régurgitation aortique implique généralement des tests qui mesurent les performances du cœur ainsi que des examens qui examinent sa structure.

Le traitement varie en fonction de la gravité de la maladie.

Les personnes atteintes de la forme la plus légère n’auront peut-être besoin que de contrôles semi-réguliers de leur santé cardiaque ainsi que de conseils généraux pour maintenir leur cœur en bonne santé afin de réduire le risque d’aggravation de la maladie.

Certains patients peuvent également se voir prescrire des médicaments pour les aider à combattre les effets secondaires.

Cependant, les personnes atteintes d’un degré plus grave de régurgitation aortique peuvent avoir besoin de subir une intervention chirurgicale pour réparer leurs valves aortiques ou même les remplacer entièrement par une valve artificielle.