Le destroyer américain coulé pendant la Seconde Guerre mondiale en 1944 au large des Philippines devient l’épave la plus profonde jamais découverte | Nouvelles du monde

Les explorateurs ont découvert l’épave la plus profonde jamais trouvée – un destroyer américain qui a coulé lors de la plus grande bataille navale de la Seconde Guerre mondiale.

L’USS Samuel B Roberts a été retrouvé, brisé en deux morceaux, sur une pente à une profondeur de 22 916 pieds (6 985 m) au large de l’île philippine de Samar.

Le cuirassé, populairement connu sous le nom de ” Sammy B “, a coulé lors de la phase finale de la bataille du golfe de Leyte en octobre 1944, au cours de laquelle la marine impériale japonaise a subi sa plus grande perte de navires.

Image:

Le destroyer de l’US Navy USS Samuel B Roberts (DE-413) vers juin 1944, au large de Boston, Massachusetts. Photo : Wikicommons



La profondeur à laquelle il a été trouvé était de 1 400 pieds (426 m) plus profonde que l’USS Johnson, l’épave la plus profonde découverte l’année dernière.

Les deux ont été découverts par l’explorateur américain Victor Vescovo, fondateur de Caladan Oceanic Expeditions, basé à Dallas. Il a annoncé la dernière découverte aux côtés des spécialistes britanniques des voyages maritimes EYOS Expeditions.

M. Vescovo, un ancien commandant de la marine américaine, a déclaré: “Ce fut un honneur extraordinaire de localiser ce navire incroyablement célèbre et, ce faisant, d’avoir la chance de raconter son histoire d’héroïsme et de devoir à ceux qui ne connaissent peut-être pas le navire et son le sacrifice de l’équipage.”

Image:

Une capture d’écran du traqueur de navires Caladan Oceanic, avec la ligne blanche montrant les mouvements de ses navires au cours de la semaine dernière, concentrée au large des côtes de l’île de Samar. Photo : Caladan Oceanic



Au cours de la bataille au cours de laquelle le Samuel B Roberts a été coulé, les États-Unis ont perdu deux porte-avions d’escorte, deux destroyers, un destroyer d’escorte et plusieurs avions au profit des Japonais et plus d’un millier d’Américains sont morts.

Mais les Américains ont coulé plusieurs navires japonais et ont semé une telle confusion que le chef de la marine japonaise, l’amiral Kurita, qui avait sous ses ordres le puissant cuirassé Yamato, a finalement décidé de se retirer et de retourner au Japon, où ses navires sont restés au port pendant la majeure partie du reste du temps. la guerre et a cessé d’être une force navale efficace.

Image:

Le support de canon arrière de l’USS Samuel B Roberts. Photo : Caladan Oceanic via AP



C’est pendant la bataille du golfe de Leyte que les Japonais sont devenus de plus en plus connus pour leurs attaques kamikazes au cours desquelles les pilotes faisaient voler délibérément leurs avions contre des navires de guerre américains.

En raison de la bataille, le Japon n’a pas réussi à déloger les États-Unis des Philippines, que les Américains avaient auparavant envahies, leur permettant de continuer et de libérer le pays, un événement décisif sur le théâtre du Pacifique.

Le ” Sammy B ” a été gravement touché par le Yamato et a coulé. Sur son équipage de 224 hommes, 89 sont morts et 120 ont été sauvés, dont le capitaine, le Lt Cmdr Robert W Copeland.

Caladan et EYOS ont déclaré que jusqu’à la découverte, les archives historiques du site exact de l’épave n’étaient pas très précises.

Image:

La vue frontale de l’USS Samuel B Roberts. Photo : Caladan Oceanic via AP



Sa recherche impliquait d’utiliser le sonar à balayage latéral le plus profond jamais installé et utilisé sur un submersible, bien au-delà des limites de 6 000 mètres (19 685 pieds) pour lesquelles il est commercialement recommandé, a déclaré EYOS.

L’USS Johnson a également été coulé pendant la bataille.