Le destin s’écrase dans la bande-annonce Disclaimer* d’Alfonso Cuarón

Même si elle n’est pas à la hauteur du battage médiatique, une mini-série d’Alfonso Cuarón allait toujours être un événement télévisuelHeureusement pour les fans de la Rome et Les Enfants des Hommes Le réalisateur ne semble pas avoir trop de soucis à se faire à ce niveau-là. La série a réussi à attirer des talents majeurs comme Cate Blanchett, Kevin Kline et Sacha Baron Cohen, et elle est également dotée d’une musique composée par Finneas O’Connell, lauréat d’un Grammy et d’un Oscar. Elle est également très belle, comme on s’y attend de la part du cinéaste cinq fois oscarisé. Peut-être l’ère de la « télévision de pointe » ce n’est pas fini après tout.

Dans la série, adaptée du best-seller de Renée Knight du même nom, Blanchett incarne Catherine Ravenscroft, une journaliste acclamée qui a bâti sa réputation et sa carrière autour de la révélation des méfaits des autres. Elle a cependant aussi un secret, qu’elle trouve détaillé en noir et blanc dans un roman envoyé chez elle par un auteur inconnu (Kline) qui tente de se venger. Sur la page de couverture, il porte une inscription (également ajoutée à la fin de la bande-annonce) : « Toute ressemblance avec des personnes vivantes ou mortes est interdite. pas une coïncidence.

La synopsis continue : « Alors que Catherine se précipite pour découvrir la véritable identité de l’écrivain, elle est forcée d’affronter son passé avant qu’il ne détruise à la fois sa propre vie et ses relations avec son mari Robert (Sacha Baron Cohen) et leur fils Nicholas (Kodi Smit-McPhee). »

Alors que les parties de sa vie que Catherine a « cachées au monde » commencent à apparaître au grand jour, elle est obligée d’affronter le type de honte qu’elle a infligée aux autres. « C’est aussi vieux que l’humanité. Nous avons une immense capacité à porter des jugements », a déclaré Cuarón dans un communiqué. entretien avec La foire aux vanités« Mais il y a un côté agréable à cela. On le voit aujourd’hui dans la facilité avec laquelle les gens se laissent emporter par le train en marche. C’est une part de l’humanité qui nous permet de nous sentir un peu mieux, qui nous permet de nous sentir un peu plus à l’aise avec nous-mêmes. « Il y a toujours quelqu’un qui est un peu pire que moi. »

Clause de non-responsabilité* met également en vedette Lesley Manville, Louis Partridge, Leila George, Hoyeon et Indira Varma dans le rôle de narrateur. Les deux premiers épisodes seront diffusés le 11 octobre sur Apple TV+, suivis de nouveaux épisodes chaque vendredi.