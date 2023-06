Le co-créateur de « Yellowstone », Taylor Sheridan, a révélé que le bien-aimé de Kevin Costner, John Dutton, rencontrerait sa fin avant la fin de la série Paramount +.

Sheridan n’a pas révélé exactement comment le chapitre de Dutton se terminerait, mais a clarifié certaines des rumeurs sur la fin de « Yellowstone » dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter.

« Ma dernière conversation avec Kevin était qu’il avait ce projet passionné qu’il voulait diriger », a révélé Sheridan. « Lui et le réseau se disputaient pour savoir quand il pourrait en finir avec » Yellowstone « . J’ai dit, ‘Nous pouvons certainement travailler un calendrier vers [his preferred exit date]’, ce que nous avons fait. »

« Mon opinion sur Kevin en tant qu’acteur n’a pas changé », a ajouté Sheridan. « Sa création de John Dutton est symbolique et puissante … et je n’ai jamais eu de problème avec Kevin que lui et moi ne pouvions pas résoudre au téléphone. Mais une fois que les avocats sont impliqués, les gens ne peuvent plus se parler. autre et commencer à dire des choses qui ne sont pas vraies et tenter de rejeter la faute sur la façon dont la presse ou le public semble réagir. »

Sheridan a poursuivi: « Il en a pris beaucoup sur le menton et je ne sais pas si quelqu’un le mérite. Son film semble être une grande priorité pour lui et il veut changer d’orientation. J’espère vraiment [the movie is] ça vaut le coup – et que c’est un bon. »

Costner joue le rôle de John Dutton dans la série Paramount Network. Le succès de la série a conduit à plusieurs émissions dérivées, dont « 1923 » et « 1883 », ainsi qu’à une émission à venir mettant en vedette Matthew McConaughey.

Cependant, la fin de « Yellowstone » après seulement cinq saisons a laissé Sheridan « déçu ».

« Cela tronque la fermeture de son personnage », a-t-il déclaré au point de vente. « Cela ne le modifie pas, mais cela le tronque. »

Dutton n’allait pas être là pour la toute fin de « Yellowstone », et Sheridan a affirmé que le script original était resté inchangé malgré la fin abrupte. Bien que le créateur de la série n’ait pas révélé si le personnage de Costner serait « emmené à la gare », il a donné aux fans un indice sur ce qui n’arrivera pas au héros occidental bien-aimé.

« J’ai été tué dans un putain d’accident de voiture ! » Sheridan a souligné, faisant référence à la mort de son personnage « Sons of Anarchy ».

« Je ne fais pas de putain d’accidents de voiture », a-t-il expliqué. « Si [Dutton’s fate] gonfle [Costner’s] l’ego ou les insultes sont des dommages collatéraux que je ne prends pas en compte dans la narration. »

Des rumeurs ont circulé pendant des mois selon lesquelles Costner n’était pas d’accord avec Paramount sur la planification car il voulait consacrer moins de temps à « Yellowstone » et plus de temps à ses projets personnels. Son plus récent étant le film « Horizon : An American Saga », qui aura également trois suites.

Sheridan insiste sur le fait qu’il n’a rien à voir avec le problème d’horaire.

« Je ne dicte pas le programme. Je ne détermine pas quand les choses commencent à tourner. Je ne détermine pas quand les choses sont diffusées », a-t-il expliqué. « Ces décisions sont prises par des gens bien au-dessus de moi. Ma sphère de contrôle est le contenu – c’est tout. Aucune de mes productions ne m’a jamais attendu. Croyez-moi, j’ai supplié [for more time] avec ‘1883.’ J’ai supplié avec ‘1923.’ Supplié. Non, ‘Airdate verrouillée ; pour ce que nous vous payons, débrouillez-vous. Et je ne reste pas dans un coin et je me dis : ‘Je ne vais pas le faire.' »

Le chef de Paramount Network a déclaré au Hollywood Reporter que Costner avait une « fenêtre très étroite ».

« Nous avions un talent principal que nous adorons, et [Costner’s] tournant quatre longs métrages consécutifs « , a déclaré Chris McCarthy. « Ce chapitre » Yellowstone « ferme plus tôt que nous ne le souhaitions tous, mais nous nous sentons bien avec où il va se terminer. »

Sheridan a également écarté l’idée que Costner n’était pas satisfait de l’arc du personnage de Dutton et qu’il avait dit à la star de « s’en tenir à la comédie ».

« Je n’ai jamais eu cette conversation avec Kevin », a précisé Sheridan. « Il y a eu un moment dans la saison deux où il était très contrarié et a dit que le personnage n’allait pas dans la direction qu’il voulait. J’ai dit: » Kevin, tu te souviens que je t’ai dit que c’était essentiellement « Le Parrain » dans le plus grand ranch du Montana ? Es-tu si surpris que le Parrain tue des gens ? Ce à quoi il s’est accroché, c’est [Dutton’s] engagements envers sa famille et son mode de vie. Le gros défaut de Dutton n’évolue pas avec le temps – ne trouve pas de sources de revenus différentes [for the ranch]. Kevin a estimé que la saison deux s’écartait de cela, et je ne sais pas s’il avait tort. Dans la saison trois, nous y sommes retournés. »

Sheridan a ajouté: « Et je me souviens qu’il a remporté un Golden Globe l’année dernière pour sa performance, donc je pense que ça marche. »

La seconde moitié de la saison 5 de « Yellowstone » devrait actuellement revenir en novembre, mais pourrait être affectée par la grève des scénaristes en cours.

