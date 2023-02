Le dessin approche pour le prix Powerball de 700 millions de dollars, le 10e plus grand aux États-Unis

DES MOINES, Iowa (AP) – Un autre énorme jackpot de loterie sera en jeu samedi soir pour les joueurs désireux de miser 2 $ contre des chances décourageantes de remporter le premier prix.

Le jackpot Powerball estimé à 700 millions de dollars est le 10e plus important de l’histoire de la loterie américaine et le dernier d’une série d’énormes prix de loterie. Quelqu’un dans le Maine a remporté un prix Mega Millions de 1,35 milliard de dollars il y a moins de trois semaines et un joueur californien a remporté un jackpot Powerball record de 2,04 milliards de dollars en novembre dernier.

Les jackpots deviennent si importants parce que les cotes difficiles n’offrent qu’une infime chance de faire correspondre les six numéros et de remporter le premier prix. Cela permet aux jackpots de rouler et d’augmenter pendant des mois.

La dernière fois que quelqu’un a battu la cote d’un sur 292,2 millions et a remporté le jackpot Powerball, c’était le 19 novembre 2022.

L’estimation de 700 millions de dollars concerne un gagnant qui est payé par une rente sur 29 ans. Les gagnants optent généralement pour de l’argent comptant, qui pour le tirage de samedi soir serait de 375,7 millions de dollars.

Powerball est joué dans 45 États, ainsi qu’à Washington, DC, Porto Rico et les îles Vierges américaines.

The Associated Press