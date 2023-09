En 1993, le caricaturiste Peter Steiner était à son bureau pour essayer de remplir son quota hebdomadaire de pitchs pour le New Yorker. « Je n’avais pas toujours assez d’idées, alors parfois je faisais juste un dessin et j’essayais de lui trouver une légende », a déclaré Steiner. Il a dessiné deux chiens assis devant un ordinateur, l’un sur une chaise et l’autre par terre, et la phrase lui est venue à l’esprit : « Sur Internet, personne ne sait que vous êtes un chien. » C’était un gag jetable, mais Steiner l’a envoyé et les chiens ont réussi. « J’ai été surpris quand ils ont choisi celui-là dans le lot », a déclaré Steiner. « Je pensais que c’était un peu nul. »

Pourquoi le Dancing Baby est-il un NFT ?

Il n’a pas pris feu tout de suite, mais depuis sa publication, le dessin animé est devenu l’une des blagues les plus reconnaissables sur Internet, voire sur la technologie en général. 30 ans plus tard, Cyberchien est le dessin animé le plus partagé au cours de l’histoire centenaire du New Yorker. Le dessin original est mis en vente à la vente aux enchères d’art d’illustration du 6 octobre aux enchères du patrimoine, vendredi. Heritage s’attend à ce qu’il atteigne la hauteur 50 000 $.

« La plupart des gens n’avaient jamais utilisé Internet en 1993. Je n’avais certainement pas de connexion », a déclaré Bob Mankoff, ancien rédacteur en chef de dessins animés pour le New Yorker. «Mais je pense qu’une partie de son succès vient du fait que nous vivons tous dans le monde que préfigurait ce dessin animé. Il existe un moyen pour l’antenne d’un dessinateur de puiser dans l’air du temps, et un bon dessin animé compresse le message aussi simplement que possible.

Il est difficile de croire que l’on puisse faire une observation au début d’une technologie aussi importante qui semble encore poignante, sans parler d’une blague qui fait encore rire les gens après tout ce temps. Mais dans ces sept mots, les chiens de Steiner ont capturé l’un des facteurs clés qui rendent Internet si étrange, et un élément de ce qui a rendu le World Wide Web si significatif.

Le pouvoir de l’anonymat, en particulier dans des conditions d’égalité comme Internet, donne aux gens une voix qu’ils n’auraient peut-être jamais eu autrement. Cela a lancé des carrières, renversé des géants et commencé mouvements. TTout au long de l’histoire d’Internet, les entreprises et les gouvernements se sont battus pour supprimer cet anonymat. Cette année seulement, le congrès est examiner une facture appelé le Loi sur la sécurité en ligne des enfants (KOSA) cela vous obligerait probablement à remettre des copies de votre pièce d’identité avant de lire, regarder ou publier quoi que ce soit en ligne. La bataille terminée l’anonymat continue, mais au moins pour l’instant, les chiens peuvent encore gagner.

« J’adorerais pouvoir dire que j’ai vu cela venir, mais je ne l’ai pas fait », a déclaré Steiner. « Mais à chaque nouveau tournant, cela devient de plus en plus pertinent. Nous nous intéressons maintenant à l’intelligence artificielle. L’IA est comme le chien Internet ultime.

Mais si l’on met de côté la pertinence historique et les commentaires prémonitoires, Steiner a déclaré que ce qui fait que la blague fonctionne est en grande partie une formule. C’est pour la même raison que le New Yorker publie tant de dessins animés avec des rois, des barbares ou des types sur des îles désertes. C’est le contexte. « C’est juste drôle quand un chien dit quelque chose qu’une personne normale dirait », a déclaré Steiner.