Le dessin animé pour enfants Blue’s Clues présente un défilé de fierté LGBTQ avec des drag queen et des animaux «trans» — RT USA News

Une émission télévisée pour enfants populaire, Blue’s Clues, a été accusée d’endoctriner ses jeunes téléspectateurs après avoir sorti un chant LGBTQ avec des paroles que beaucoup d’adultes ne comprennent même pas, à l’occasion du « mois de la fierté ».

Publiée sur la chaîne YouTube de l’émission, la vidéo, intitulée « Le défilé de la fierté Blue’s Clues Sing-Along », présente une version dessin animé de Nina West, une drag queen américaine, qui dirige les enfants dans une chanson sur l’air de « The Ants Go Marching ». Des chars avec des animaux agitant des drapeaux arc-en-ciel et transgenres passent à l’écran pendant que West chante.

La chanson comporte des mots tels que « étrange », « trans, » « bi, » aussi bien que « poêle » et « non binaire », avec les paroles affichées en bas de l’écran pour que les enfants puissent chanter.

Par exemple, alors qu’un groupe de castors parés de LGBTQ et d’insignes transgenres défilent, la drag queen chante :

« Familles marchant quatre par quatre hourra ! Hourra! Familles marchant quatre par quatre hourra ! Hourra! / Les membres trans de cette famille / ils s’aiment si fièrement / et ils vont tous défiler dans le grand défilé.

L’un des castors de la bande dessinée est montré avec des «cicatrices supérieures» visibles – des cicatrices causées par une intervention chirurgicale subie par les hommes transgenres pour retirer le tissu mammaire. Le détail a été confirmé par Snopes, qui a « vérifié les faits » si Nickelodeon avait l’intention que les lignes pixélisées sur la poitrine du castor représentent de telles cicatrices.

La vidéo se termine par West souhaitant à tout le monde un « joyeux mois de la fierté ».

Le chant était applaudi par beaucoup, les fans du clip le décrivant comme « mignon », « réchauffant le cœur » et inclusif.

Mais il y avait beaucoup d’autres qui ont critiqué le fait de mettre un tel contenu dans un dessin animé destiné aux petits enfants.

Un commentateur décrit il comme « endoctrinement, » tandis qu’un autre a dit que c’était un signe de la « temps de fin. »

Une autre réponse mentionné que le contenu lié à l’identité de genre ne devrait pas être « poussé » sur les enfants qui veulent simplement regarder des dessins animés.

Les critiques ont conduit certains à Réclamer cette « de droite » réagissaient de manière excessive au défilé animé.

Le mois de la fierté, qui commence le 1er juin, a incité de nombreuses marques et entreprises, dont certaines s’adressent aux enfants, à montrer leur soutien à la communauté LGBTQ. Le mois dernier, Kelloggs a publié une édition spéciale « Ensemble avec fierté » céréales, avec des cœurs aux couleurs de l’arc-en-ciel « saupoudré de paillettes comestibles. »





Aussi sur rt.com

« Ils rendent les grenouilles gaies ! » Twitter réagit aux céréales de la fierté gaie de Kellogg qui apprennent aux enfants à choisir leurs propres pronoms







Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!