HONG KONG – D’abord les visuels colorés: une animation de l’horizon de Hong Kong, comme la séquence d’ouverture d’un spectacle pour enfants. Ensuite, une fille et un garçon souriants apparaissent à l’écran, prenant en sandwich un hibou de bande dessinée portant une casquette de graduation et des lunettes rondes. Ensemble, ils délivrent une exhortation inhabituelle. «Apprenons à connaître la sécurité nationale!» Alors commence un vidéo sur la déchiqueteuse dévoilée par le gouvernement de Hong Kong cette semaine pour inculquer le patriotisme, la loyauté et un amour strict pour la loi chez ses plus jeunes résidents. Au cours des sept prochaines minutes, le garçon et la fille, dirigés par «Oncle Owl», font un tour éclair à travers les dangers auxquels Hong Kong est confronté, tels que le terrorisme et les puissances étrangères hostiles. Ils découvrent les forces qui les protègent de ces dangers: la police de Hong Kong et, finalement, le gouvernement central chinois. «Nous sommes encore jeunes. Comment pouvons-nous contribuer à notre société et à notre pays? » demande le garçon, une bulle de pensée flottant au-dessus de sa tête.

« Je sais! Nous devons respecter la loi », répond la jeune fille alors qu’une ampoule surgit au-dessus d’elle avec un tintement. La vidéo, qui, selon les responsables, serait utilisée pour enseigner aux élèves du primaire, fait partie d’une initiative plus large visant à réviser le programme scolaire après des mois de violentes manifestations antigouvernementales en 2019. Les étudiants constitués près de 40% des personnes arrêtées au plus fort des manifestations, de nombreux responsables ont accusé les enseignants de corrompre les jeunes esprits et de les retourner contre Hong Kong et la Chine. Le Bureau de l’éducation a promis d’éliminer les «moutons noirs», en particulier après que Pékin a imposé une loi radicale sur la sécurité nationale en juin dernier. Maintenant, il a montré comment il envisage de le faire – en commençant par des étudiants dès l’âge de 6 ans. «Un peu sans voix», a déclaré Carson Tsang, un lycéen et porte-parole de Hong Kong Ideologist, un groupe d’activisme étudiant, à propos de la vidéo, ajoutant qu’il ne voyait pas la nécessité d’enseigner à des étudiants aussi jeunes la sécurité nationale. La vidéo est sortie jeudi soir aux côtés de douzaines de pages des lignes directrices pour savoir comment les écoles sont invitées à dispenser des cours sur la nouvelle loi sur la sécurité nationale. Les règles précisent que les élèves des écoles élémentaires devraient apprendre comment l’Armée populaire de libération les protège et l’importance des agences du gouvernement central opérant directement dans la ville – une nouvelle disposition de la loi.

Auparavant, les autorités chinoises étaient restées largement en retrait à Hong Kong, une ancienne colonie britannique à qui on avait promis un degré élevé d’autonomie lors de son retour en Chine en 1997.

Les élèves du secondaire étudieront les particularités du droit, l’éducation à la sécurité nationale étant regroupée dans des matières aussi vastes que la biologie et la géographie. On demande aux enseignants de souligner que «le campus n’est pas un lieu pour exprimer des aspirations politiques» et de dire aux étudiants que «en ce qui concerne la sécurité nationale, il n’y a pas de place pour le débat ou le compromis». Les responsables de l’école devraient appeler la police sur les élèves ou les enseignants si une situation devenait «grave», selon les directives. Les activités susceptibles de susciter une intervention des forces de l’ordre comprennent le chant de slogans, le chant de chansons politiques et le port de vêtements avec des messages politiques. « Il n’est certainement pas trop tôt pour commencer l’école primaire », a déclaré vendredi aux journalistes Kevin Yeung, secrétaire à l’éducation de Hong Kong. «Nous pouvons commencer par des choses simples. Au collège, nous pouvons poursuivre nos études. » Il a poursuivi: «En général, nous évoquons le concept de sécurité nationale et espérons former les étudiants à assumer consciemment la responsabilité de maintenir la sécurité nationale.» Par rapport aux avertissements sévères des directives, la vidéo – avec ses effets sonores fantaisistes, ses teintes pastel et ses animations mignonnes – semble accessible, voire douce. Mais son message à ses jeunes téléspectateurs n’est pas moins clair sur la vision de la Chine pour Hong Kong. La chouette commence en affirmant que «nous savons tous que Hong Kong est une partie inaliénable de notre pays» – une réfutation aux militants qui ont appelé Hong Kong à devenir indépendant. Le hibou fait alors signe à une carte de la Chine, avec une ligne pointillée revendiquant également Taiwan et des parties contestées de la mer de Chine méridionale comme territoire chinois.