Le dessin animé d’Acadie Nouvelle suscite des réactions négatives sur la représentation des musulmans

Une caricature controversée publiée dans le plus grand journal de langue française du Nouveau-Brunswick suscite des réactions négatives sur la façon dont elle dépeint les musulmans.

La caricature, publiée dans l’édition du 17 août de l’Acadie Nouvelle, montre un homme des cavernes traînant une femme par les cheveux. Ci-dessous, une illustration d’un homme portant un turban et portant une arme à feu, utilisant une laisse pour traîner une femme portant une burqa.

“Evolution?…” est écrit au-dessus du dessin animé.

Le Conseil national des musulmans canadiens a publié une déclaration qualifiant la caricature d’islamophobe et a déclaré qu’elle propageait des stéréotypes qui « alimentent une haine généralisée ».

Lina El Bakir, qui travaille au Conseil national des musulmans canadiens, a déclaré que la caricature répandait des stéréotypes nuisibles sur la communauté musulmane du Canada. (Soumis par Lina El Bakir)

Lina El Bakir, agente de défense de la communauté québécoise et francophone de l’organisme, s’est dite consternée de voir l’illustration.

“Nous pensions que ce genre d’images stéréotypées et nuisibles appartenait au passé et en tant que pays, nous avions dépassé cela”, a-t-elle déclaré. “et c’est vraiment frustrant.”

El Bakir a déclaré que la caricature circule et a un impact sur la communauté musulmane à travers le Canada.

“Cela alimente un récit destructeur”, a-t-elle déclaré.

Le journal explique

Francis Sonier, rédacteur en chef et directeur général d’Acadie Nouvelle, a refusé une entrevue, mais a déclaré dans un communiqué que la caricature faisait suite à un reportage sur les talibans.

Paryse Suddith a dit qu’elle avait eu honte d’être à moitié acadienne lorsqu’elle a vu la caricature du jour dans le journal. (Alexandre Silberman/CBC)

Le 16 août, le journal a publié un article de l’Associated Press sur la vie en Afghanistan un an après le retour du régime taliban. L’article était accompagné d’une photo montrant des combattants tenant des fusils et célébrant leur retour au pouvoir.

Le lendemain, l’Acadie Nouvelle publie la caricature de Marcel Boudreau.

Sonier a déclaré que le dessin animé avait été retiré du site Web, car les lecteurs avaient souligné un manque de contexte. L’article de presse n’était disponible que dans l’édition imprimée.

“La caricature visait à dénoncer le comportement des talibans dans une région précise du monde, l’Afghanistan. Rien d’autre”, a-t-il dit.

Boudreau n’a pas pu être joint pour commenter.

Les militants prennent la parole

Des militants locaux de Moncton ont tenu une conférence de presse mardi pour dénoncer la caricature.

Paryse Suddith, une avocate de l’organisation à but non lucratif Old River Productions and Legal Services, a déclaré qu’elle avait ressenti de la “honte” après avoir vu qu’il était imprimé comme le dessin animé du jour du journal.

“Les gens vont penser que les gens qui portent des turbans sont tous violents et oppressent toujours leurs femmes”, a déclaré Suddith. «Est-ce le genre de message que les Acadiens veulent que les gens pensent que nous pensons?

“L’image pour moi était l’islamophobie.”

Suddith a déclaré qu’elle avait demandé une rencontre avec les éditeurs d’Acadie Nouvelle pour discuter de la caricature.

‘Assez dégoûté’

Inda Intiar, une résidente de Moncton, a déclaré qu’elle avait d’abord été choquée et en colère de voir que l’illustration avait été publiée.

“Je me suis aussi sentie assez dégoûtée”, a-t-elle dit Quart N.-B.. “J’ai juste l’impression qu’il y a tellement de conversations sur toutes ces lentilles d’antiracisme, d’inclusion d’équité, et pourtant nous voici avec un dessin animé comme celui-ci qui est publié.”

Intiar a écrit une lettre à l’éditeur en réponse et organise une réunion avec les éditeurs du journal. Elle a déclaré que sa plus grande préoccupation était que le dessin animé contribue aux récits préjudiciables existants.

“Les gens ont tellement d’expériences vécues différentes et je pense que nous devons non seulement respecter cela, mais aussi être conscients de l’impact du travail que nous publions”, a-t-elle déclaré.