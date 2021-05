Le dessert ne sera pas au menu des rameurs indiens à destination des Jeux olympiques, car ils cherchent à gérer leur poids pendant l’entraînement au cours des 70 prochains jours. «Le contrôle du poids est la partie la plus délicate de l’entraînement. C’est pourquoi le dessert sera strictement interdit dans le camp final qui débutera la semaine prochaine à Pune. Conformément aux règles, le poids moyen de l’équipe doit être de 140 kg. La limite de poids supérieure pour un individu est de 72,5 kg. Si un athlète est dans la catégorie limite supérieure, l’autre devrait alors peser 67,5 kg. Si l’équipe pèse plus de 140 kg, elle sera disqualifiée « , a déclaré l’entraîneur d’aviron Ismail Baig. IANS.

Le camp débutera le 18 mai au Army Sports Institute de Pune.

Plus tôt ce mois-ci, Arvind Singh, 24 ans, et Arjun Lal Jat, 25 ans, se sont qualifiés pour les Jeux Olympiques en double de couple poids léger masculin lors de l’épreuve de qualification olympique d’Océanie asiatique à Tokyo.

«L’équipe nationale n’a pas pris de glaces et de sucreries de février à avril pour se préparer à la compétition de qualification olympique Asie-Océanie en mai. Singh de l’Uttar Pradesh et Jat du Rajasthan ont la dent sucrée. C’était une période difficile pour ces gars-là », a ajouté l’entraîneur.

Comme l’aviron est fatigant, il doit y avoir suffisamment de calories, a ajouté l’entraîneur.

«Une bonne nourriture nutritive est un must. Sinon, les rameurs s’affaibliront et les performances diminueront. Un bon mélange de protéines et de glucides est le meilleur », a déclaré l’entraîneur tout en expliquant l’importance d’une bonne alimentation.

Selon l’entraîneur, l’accent pendant le camp sera mis sur la tactique.

«Les rameurs ont déjà atteint 98% de leur niveau optimal en avril. Physiquement, nous ne pouvons pas les pousser dur ces deux derniers mois. C’est pourquoi l’accent sera mis sur la partie tactique de l’entraînement, car les conditions météorologiques locales sur le parcours d’aviron à Tokyo sont généralement venteuses », a déclaré Baig.

