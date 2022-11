Le despote Xi ordonne à la Chine de se préparer à la GUERRE et prévient que l’ordre mondial est au bord de l’effondrement dans une escalade effrayante

XI Jinping a ordonné à la Chine de se préparer à la guerre car il a averti que la situation sécuritaire de son pays était “de plus en plus instable”.

Dans une escalade effrayante, le dictateur chinois a déclaré que Pékin “renforcera de manière globale sa formation militaire et sa préparation à toute guerre”.

Troupes chinoises lors d’un exercice militaire antiterroriste conjoint en Russie Crédit : Getty

Un missile lancé par le Commandement du théâtre oriental de l’Armée populaire de libération chinoise 1 crédit

Selon la chaîne de télévision publique CCTV, Xi a déclaré que cette décision avait été déclenchée par la sécurité “de plus en plus instable et incertaine” de la Chine.

Cela survient au milieu des craintes que la Chine – qui possède la deuxième économie et l’armée du monde – se prépare à envahir l’île autonome de Taiwan.

Les tensions entre les deux nations ont atteint un point d’ébullition ces derniers mois, Pékin continuant de déployer ses muscles militaires en lançant des jets dans l’espace aérien de Taïwan et en tirant des missiles lors d’exercices obsédants.

Xi a juré “d’unifier” Taiwan – et les experts pensent qu’il est “presque assuré” d’attaquer la nation après être devenu le chef à vie.

On craint que Taïwan ne soit un point d’éclair majeur entre Washington et Pékin – avec une invasion potentielle obligeant les États-Unis à abandonner l’île ou à faire face à une guerre à grande échelle avec la Chine.

La Chine considère Taïwan comme faisant partie de son territoire et s’est engagée à reprendre la nation – par la force si nécessaire – tandis que Joe Biden a récemment promis que les États-Unis défendraient l’île.

Taïwan est effectivement un pays indépendant, bien qu’il ne soit pas reconnu par la communauté internationale, mais tout mouvement vers une indépendance totale conduira presque certainement à la guerre.

Le Parti communiste chinois a précisé ses plans le mois dernier lorsqu’il a ajouté une ligne à sa constitution sur “l’opposition et la dissuasion résolues” à l’indépendance de Taiwan et l’introduction d’une politique “un pays, deux systèmes”.

Pas plus tard que la semaine dernière, de nouvelles photos ont révélé pour la première fois à quel point la militarisation de la Chine s’est intensifiée en mer de Chine méridionale.

Des images effrayantes ont montré l’étalement massif des opérations militaires chinoises sur les îles artificielles – qui sont armées jusqu’aux dents avec du matériel meurtrier, notamment des avions lance-missiles, des hangars de vol et des avions espions.

La plus grande des îles de l’archipel, l’île de Taiping, est actuellement contrôlée par Taïwan – qui est au centre des plans d’invasion élaborés par Pékin.

Et plus tôt cette année, la Chine aurait lancé son effrayant “signal de guerre” dans les cercles officiels – qui a été émis avant leurs deux derniers conflits majeurs.

L’expression “ne dites pas que nous ne vous avons pas prévenu” a maintenant été fréquemment évoquée dans les discussions au milieu de la montée des tensions.

Au cours de l’été, une visite de la politicienne américaine Nancy Pelosi sur l’île a donné lieu à des exercices militaires chinois massifs.

Pelosi est une fervente partisane de Taïwan – et son voyage sur l’île a fait d’elle la plus haute politicienne américaine à se rendre à Taïwan en un quart de siècle, ce qui a exaspéré la Chine.

Pékin considère tout engagement entre Washington et Taipei comme une approbation américaine de l’indépendance de l’île.

Washington s’est toujours abstenu de soutenir catégoriquement Taiwan en cas de guerre avec la Chine ou de soutenir l’indépendance de l’île.

Cela survient alors qu’un missile hypersonique anti-navire a fait ses débuts alors que la Chine a présenté ses derniers avions de combat et ses armes de pointe lors de l’ouverture d’un spectacle aérien mardi.

DES ARMES DE POINTE

Le missile est une version du YJ-21 chinois – et a une portée de combat de plus de 1 240 milles.

Des experts militaires ont déclaré que l’apparition de l’arme à Airshow China pourrait être considérée comme un avertissement effrayant pour les États-Unis à Taiwan.

Andrei Chang, rédacteur en chef de Kanwa Asian Defence, a déclaré au South China Morning Post : « La présentation du YJ-21 au spectacle aérien vise à avertir les États-Unis de ne pas intervenir dans le plan de Pékin visant à reprendre Taiwan par la force, car aucun des systèmes de défense aérienne basés en mer des États-Unis n’est capable d’intercepter le missile hypersonique.”

Song Zhongping, un ancien instructeur de l’Armée populaire de libération, a ajouté que le but de montrer le YJ-21 était d’agir comme un moyen de dissuasion plutôt que de générer des ventes.

Alors que Pékin se prépare peut-être à une guerre éclair pour traverser le détroit de Taiwan et capturer l’île, les experts ont déclaré que la guerre pourrait être tout sauf rapide.

Avec des plages difficiles, un terrain rocheux, des défenseurs bien entraînés et des mers impitoyables, la Chine pourrait faire face à la même guerre brutale et brutale à laquelle la Russie est confrontée en Ukraine.

Prendre Taïwan pourrait même obliger Pékin à rassembler une force de deux millions de soldats, a-t-on affirmé.

Mais le mois dernier, le chef américain des opérations navales, l’amiral Michael Gilday, a averti que la Chine pourrait prendre Washington par surprise et envahir Taïwan dès cette année.

“Lorsque nous parlons de la fenêtre 2027, dans mon esprit, cela doit être une fenêtre 2022 ou potentiellement une fenêtre 2023”, a déclaré Gilday au Conseil de l’Atlantique.

“Je ne veux pas du tout être alarmiste … c’est juste que nous ne pouvons pas souhaiter que cela disparaisse.”

Il a ajouté : “Ce n’est pas seulement ce que dit Jinping, c’est la façon dont les Chinois se comportent et ce qu’ils font.

“Ce que nous avons vu au cours des 20 dernières années, c’est qu’ils ont tenu toutes les promesses qu’ils ont faites plus tôt qu’ils ne l’avaient annoncé.”

Les commentaires sont intervenus après que le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que la Chine était “déterminée à poursuivre la réunification dans un délai beaucoup plus rapide” après avoir décidé que le statu quo n’était “plus acceptable”.