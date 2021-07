Le désordre financier de Barcelone les empêche d’enregistrer Sergio Aguero et Mephis Depay pour la nouvelle saison de la Liga

Ce n’est pas un secret que Barcelonela situation financière de est dans un désordre. Cependant, les choses ont empiré récemment alors que des rapports ont révélé qu’ils n’avaient pas le droit d’enregistrer leurs nouvelles recrues pour la prochaine saison de la Liga parce qu’ils avaient dépassé la limite de salaire de la Liga.

Le club catalan a encordé Sergio Aguero, Memphis Depay et Eric Garcia gratuitement alors qu’ils ont signé Emerson Royal pour un montant d’environ 9 millions d’euros.

Selon des informations en Espagne, pour respecter le plafond salarial de la Liga et pouvoir enregistrer les nouveaux arrivants, Barcelone doit désormais réduire la masse salariale de 200 millions d’euros.

Les Blaugrana ont déjà expédié Konrad de la Fuente, Jean-Clair Todibo, Francisco Trincao et Matheus Fernandes et Junior Firpo est susceptible d’être le prochain départ, mais ces cinq transactions ne leur feraient économiser qu’environ 25 millions d’euros.

Les joueurs que les géants espagnols cherchent activement à se débarrasser sont Samuel Umtiti, Miralem Pjanic et Philippe Coutinho. Si Barcelone parvient à les vendre, ils économiseraient environ 64 millions d’euros, en ajoutant maintenant cela à la masse salariale déjà économisée suite aux départs de Konrad, Todibo, Trincao, Junior & Matheus, ne ferait qu’une économie totale d’environ 90 millions d’euros. Cela ne suffirait pas, car seulement 25% sont autorisés à être réinvestis dans de nouvelles signatures et inscriptions pour se conformer aux règles de la Liga.

Cependant, le principal obstacle auquel Barcelone est confrontée lors du déchargement de Samuel Umtiti, Miralem Pjanic et Philippe Coutinho est leur énorme salaire.

Une grande partie des réductions de salaire sont effectuées afin de négocier un nouveau contrat pour Messi, qui est actuellement en rupture de contrat et en compétition pour l’Argentine en Copa America.

Le dernier contrat de quatre ans de Messi, qui s’est terminé le 30 juin, valait plus de 500 millions d’euros en tenant compte des frais de signature, du salaire, des primes et des droits d’image. Les rapports suggèrent que Messi devrait continuer avec Barcelone. Cependant, le Barça ne peut pas se permettre de le payer au même montant, ils cherchent donc des méthodes pour le récompenser sur une plus longue période afin qu’il n’ait pas à accepter une baisse de salaire importante.

La saison dernière, Barcelone a terminé troisième derrière l’Atletico Madrid et le Real Madrid, et a remporté la Copa Del Rey.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici