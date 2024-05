Le désordre embarrassant de Vitor Roque révèle les échecs du transfert de Barcelone

On oublie souvent dans le brouhaha qui entoure Vitor Roque que le joueur n’a que 19 ans.

Dans un club comme Barcelone où la pression est incessante, il faut être un adolescent très spécial pour y jeter un coup d’œil, et malgré tout son éclat au Brasiliero pour l’Athletico Paranaense, la Liga est un jeu de balle complètement différent.

Bien avant que « Tigrinho » ne signe pour le club, les rumeurs parmi les culiers étaient que Vitor Roque était la réponse aux prières du Barça, mais sur quoi ont-ils fondé cette opinion ?

Youtube? Ouï-dire ?

Xavi a eu ses critiques – notamment de la part de l’agent du joueur Andre Cury – pour ne pas jouer assez souvent avec l’attaquant, mais il semble évident qu’il n’est pas encore au niveau d’un joueur de Barcelone.

Photo de Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

Cela soulève certainement la question de savoir pourquoi il était urgent de le faire venir, et au détriment de la capacité de Xavi à remplacer adéquatement Sergio Busquets.

En effet, cela met en valeur la position de Deco dans l’ensemble du processus de transfert. Le Portugais ne s’est pas couvert de gloire dans son nouveau rôle de directeur sportif, et il n’est pas injuste de suggérer qu’il n’est qu’un larbin de Joan Laporta à ce stade.

Si l’ancien milieu de terrain du club croyait sincèrement que Vitor Roque était exactement ce que recherchait l’équipe première, il faut se demander ce qu’il a vu et que tout le monde n’a pas vu ?

Loin de moi l’idée de me demander s’il s’agissait là d’un autre accord dans lequel certaines mains ont été graissées pour garantir qu’il franchisse la ligne d’arrivée.

Mis à part un rythme électrique et un sens du but occasionnel, à ce stade de sa carrière, Vitor Roque ne possède pas l’ensemble des compétences que l’on pourrait qualifier de comparable à un joueur dont les frais de transfert s’élevaient à 40 millions d’euros non négligeables.

Photo de Mateo Villalba/Getty Images

Pourra-t-il le justifier à l’avenir ? Potentiellement. Avec un peu de chance. Cependant, la patience manque actuellement à Barcelone et Xavi n’est pas disposé à donner à Vitor Roque les minutes dont il aura besoin pour essayer de faire ses preuves.

Et n’oubliez pas que le patron du Barça semblait assez impatient que Vitor Roque arrive. Il a déclaré en janvier : « C’est un espoir pour l’équipe. C’est une très bonne recrue et je pense qu’il peut beaucoup nous apporter. Tant de choses positives me viennent à l’esprit que je n’ai pas le temps de réfléchir à l’alternative. Travail, buts, sacrifices… C’est un joueur qui attaque l’espace.

Pourtant, Xavi semble vouloir des joueurs prêts à partir en guerre et à faire un changement dans les tranchées maintenant, et à cette fin, il a clairement décidé de laisser Vitor Roque sur le banc en faveur d’options plus expérimentées.

Cela ne lui fera clairement gagner aucun concours de popularité, mais si le Barça cherche toujours à gagner des matchs de football, alors c’est la bonne décision – pour le moment.

Une déconnexion entre le manager et le directeur sportif est peut-être plus préoccupante et fait potentiellement allusion aux processus de transfert amateurs et aux méthodes de travail qui se déroulent dans les coulisses.

Si cela continue cet été, attendez-vous à ce que la même chose se produise la saison prochaine – et ne soyez pas non plus surpris de voir Vitor Roque renvoyé.

Quel bordel…