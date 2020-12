Jesy Nelson avait «envie de se cacher» avant d’annoncer qu’elle quittait Little Mix, dit un expert.

La superbe chanteuse de 29 ans a annoncé hier soir qu’elle quittait le groupe neuf ans après leur entrée dans l’histoire en remportant ensemble le X Factor.

Jade Thirlwall, Perrie Edwards et Leigh-Anne Pinnock continueront désormais en trois parties, disant qu’ils ne sont pas encore prêts à dire au revoir au groupe.

Jesy avait annoncé le 17 novembre qu’elle prenait une pause prolongée du groupe, manquant la finale en direct de leur émission de la BBC The Search et divers autres engagements professionnels.

Maintenant qu’elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle a quitté le groupe, affirmant que cela a eu des conséquences néfastes sur sa santé mentale, l’auteur et expert en langage corporel Judi James a examiné les dernières apparitions de la star, partageant exclusivement son opinion d’expert avec The Mirror.









Tout d’abord, elle a regardé une vidéo maintenant supprimée du groupe parlant de la sortie de leur sixième album Confetti, qui sera leur dernier en quatre morceaux.

Après avoir vu la vidéo, les fans ont dit qu’ils avaient senti que Jesy regardait « par-dessus » alors qu’elle se tenait silencieusement, regardant au loin pendant que ses camarades de groupe parlaient avec enthousiasme de leur nouveau disque.

Judi a déclaré: «Le pauvre Jesy ressemble à celui de la fête qui attend l’arrivée de l’Uber tandis que les autres insistent pour s’amuser bruyamment et pour attirer l’attention.

«Sa tête est penchée en arrière ici et la façon dont ses yeux sont partiellement fermés suggère qu’elle est fatiguée, peut-être aussi bien émotionnellement que physiquement. Alors que les autres claquent et crient, elle s’élargit, puis rétrécit à nouveau les yeux et sa tête s’incline loin d’eux, ce qui ajoute à l’air de séparation.







(Image: Getty Images)











«Il est clair qu’elle tient toujours à faire un spectacle poli au reste des filles car c’est quand elle se tourne vers elles qu’elle force ce qui ressemble à un ‘sourire sans joie’, qui n’atteint jamais vraiment ses yeux.

« Le coup d’œil et les coupures vers le bas de Jesy pourraient suggérer qu’elle a envie de partir ici et le baiser qu’elle donne à la fin ne semble pas convaincant. Pour les millions de fans qui aiment Jesy, des signaux comme celui-ci ne peuvent qu’ajouter à son désir de mettre elle-même et sa santé d’abord, même si cela signifiait prendre la pause dans laquelle elle est maintenant. «

Judi a également partagé ses réflexions sur les photos de Jesy prises alors qu’elle était vue pour la première fois depuis qu’elle avait annoncé qu’elle prenait une pause du groupe.

Jesy a été vue le lundi 7 décembre pour la première fois après avoir annoncé sa rupture avec le groupe le 17 novembre.

Elle a été photographiée en train de faire des courses dans l’Essex et de se diriger vers sa voiture.







(Image: Twitter)



Jesy portait des bottes à lacets et un pantalon camouflage taille haute avec un crop top noir et une veste surdimensionnée sur le dessus.

Ses cheveux pendaient en boucles magnifiques mais elle avait l’air un peu abattue alors qu’elle portait une boîte à chaussures sous son bras.

Judi a déclaré: « Jesy peut sembler incroyable ici et le geste de la main dans les cheveux peut ressembler à un lièvre d’autres célébrités quand il y a une caméra autour, mais la façon dont elle éloigne son regard de la caméra suggère le mouvement de la main. est un signal de coupure qui suggère un désir de se cacher.

«Il n’y a aucun des sourires de célébrités ou des poses de Jesy ici, ce qui suggère que sa vie privée est profondément importante pour elle. Sa tenue de camouflage et de combat semble également révélatrice. C’est un indice qu’elle voudra peut-être cacher pendant un moment, elle la combat. retour à la pleine forme. «













(Image: Getty Images)



Jesy a annoncé sur Instagram hier soir qu’elle quittait le groupe, remerciant ses fans et ses camarades de groupe de lui avoir offert le « moment le plus incroyable » de sa vie.

Elle a dit que même si elle adorait faire partie du groupe et tout ce qu’ils ont accompli ensemble, cela a eu des conséquences néfastes sur sa santé mentale.

Elle a déclaré: «Je trouve très difficile la pression constante d’être dans un groupe de filles et de répondre aux attentes.

«Il arrive un moment dans la vie où nous devons réinvestir dans la prise en charge de nous-mêmes plutôt que de nous concentrer sur le fait de rendre les autres heureux, et j’ai le sentiment que le moment est venu de commencer ce processus.







(Image: jadethirlwall / Instagram)



« Donc après mûre réflexion et le cœur lourd, j’annonce que je quitte Little Mix. »

Jade, Leigh-Anne et Perrie ont déclaré dans leur propre déclaration: « Après 9 années incroyables ensemble, Jesy a pris la décision de quitter Little Mix. C’est une période incroyablement triste pour nous tous, mais nous soutenons pleinement Jesy. Nous aimons beaucoup et je reconnais qu’il est si important qu’elle fasse ce qui est bon pour sa santé mentale et son bien-être.

« Nous apprécions toujours beaucoup notre voyage Little Mix et nous ne sommes pas tous les trois prêts à ce que ce soit fini. Nous savons que Jesy quitter le groupe va être une nouvelle vraiment bouleversante pour nos fans. Nous vous aimons tellement les gars et Nous sommes très reconnaissants de votre fidélité et de votre soutien continu à tous. Nous sommes impatients de vous voir en tournée. «