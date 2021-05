Le désir de Harry Kane de quitter Tottenham avait du sens compte tenu de l’affichage désolé, la défaite contre Aston Villa

LONDRES – Les fans d’un club ne se rangent généralement pas du côté de leur attaquant vedette lorsqu’il demande à partir, mais c’est précisément le gâchis dans lequel Tottenham s’est mis maintenant. Harry Kane a dû attendre un peu plus de 70 secondes après cette défaite 2-1 à domicile face à Aston Villa pour entendre les 10000 fans rassemblés dans ce magnifique stade chanter « il est l’un des nôtres » deux jours seulement après qu’il est apparu qu’il voulait quitter les Spurs cet été .

Le président Daniel Levy est resté en paix pendant la majeure partie de la première mi-temps, du moins jusqu’à ce que les participants commencent à exprimer leur opposition. « Nous voulons Levy Out », a commencé dans la tribune sud avant que les quatre parties ne se joignent pour un verdict bref mais clair de l’opinion publique sur toute l’affaire. Tottenham perdait à ce stade et, en substance, c’est précisément le point. Les résultats sont le principal facteur de perception dans n’importe quel club, et leur 12e défaite de la saison en Premier League les laisse face à la possibilité de terminer sans football européen pour la prochaine session pour la deuxième fois en 16 ans seulement.

Villa n’avait rien à jouer pour – ils ne peuvent pas terminer plus haut que la 11e – mais semblait toujours la plus motivée, à part peut-être les dix premières minutes lorsque les Spurs ont pris les devants. Steven Bergwijn a remporté le ballon en haut du terrain de Marvelous Nakamba et s’est frayé un chemin vers une position de tir, tirant haut dans le filet au-delà du gardien de but Emiliano Martinez.

La réponse des visiteurs a été aidée par Sergio Reguilon, qui a tranché un égaliseur dans son propre filet de 16 mètres avant de perdre le ballon à bon marché et Ollie Watkins a tiré Villa devant.

Les Spurs se sont améliorés un peu après la pause. Le patron par intérim Ryan Mason a attendu trop longtemps pour apporter des changements, Gareth Bale n’ayant donné que 18 minutes pour déclencher un renouveau, et bien qu’il ait l’air plus probable que la plupart des autres, Villa n’a jamais semblé particulièrement mal à l’aise.

Conformément à toute la semaine, les événements les plus importants pour Tottenham se sont produits en dehors des 90 minutes.

Un tour d’appréciation était prévu à plein temps – on a dit aux fans qu’il serait inclus « comme c’est la tradition » – mais seuls quatre joueurs ont pris part. Kane l’a mené seul, et il n’a pas fallu beaucoup de licence artistique pour interpréter son langage corporel comme un adieu. Semblant retenir ses larmes alors qu’il marchait sur le terrain et applaudissait les fans, le joueur de 27 ans était à 50 mètres de ses trois autres coéquipiers, Bale, Heung-Min Son et Dele Alli – l’air aussi isolé qu’il l’avait fait en le jeu lui-même. Aucun joueur de champ des Spurs n’a eu moins de touches du ballon que Kane (36).

Le tour d’adieu de Kane après la 12e défaite de Tottenham de la saison s’est senti décisif, compte tenu de son désir de partir. Le club a montré peu contre Villa qui pourrait l’encourager à rester. DANIEL LEAL-OLIVAS / POOL / AFP via Getty Images

Une poignée de fans est restée dans le sol longtemps après le coup de sifflet final en prévision d’une chance appropriée de s’engager avec les joueurs. Les annonces de l’AP ont suivi à la place, leur rappelant de « s’il vous plaît suivre les directives de distanciation sociale en partant » comme une suggestion peu subtile que personne ne réapparaissait. En raison des directives du COVID-19, la plupart des tâches d’après-match ont eu lieu sur la ligne de touche cette saison, mais avec les fans présents, Mason et plusieurs autres membres du personnel ont été exposés à des sifflets, exigeant que les joueurs réapparaissent en masse.

« Il y a tellement d’émotions dans le football », a déclaré Mason. « J’adore représenter ce club de football. Oui, il s’est passé beaucoup de choses, mais notre objectif est d’obtenir des résultats sur le terrain et malheureusement, nous ne l’avons pas fait.

« Harry signifie beaucoup. C’est un joueur de Tottenham. J’ai répondu à tant de questions sur Harry Kane au cours des dernières 24 heures. Je suis prêt à parler du match, mais pas des individus. Nous étions entièrement concentrés sur le match et je je suis très déçu. «

Les fans ont continué sans relâche. « 60 £ [$85, the cost of the match ticket], vous vous amusez », ont-ils chanté dans un langage plus désagréable adressé à Levy. Environ 40 minutes après le coup de sifflet final, avec seulement quelques centaines de restes dans le sol, l’équipe est revenue, dirigée par Mason avec Kane dans remorquer, vêtu de son kit sans chaussettes et tongs.

Un long au revoir est précisément la dernière chose que Kane souhaite, après avoir informé les Spurs de son désir de voir son avenir résolu avant le début de l’Euro 2020 le 11 juin. Cela semble peu probable étant donné la réticence de Levy à vendre, un prix demandé de 150 millions de livres sterling (212 millions de dollars). et une pandémie affectant les ressources et le pouvoir d’achat des plus grands clubs.

Kane n’a pas remis de demande de transfert formelle et devra peut-être faire preuve d’une détermination et d’une détermination soutenues pour faire avancer un mouvement si Levy creuse les talons comme prévu. Au moins, il n’aura pas à chercher loin dans sa mémoire pour une exposition collective lui rappelant pourquoi il semble plus susceptible de gagner des trophées ailleurs. S’il y a un doute persistant, il semble, remarquablement, que les fans soient d’accord avec lui.