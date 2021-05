Le désintérêt est déplacé, dit le gestionnaire de fonds

Les nouvelles émissions via des véhicules d’acquisition à usage spécial – des entités à chèque en blanc qui lèvent des capitaux pour fusionner avec des entreprises privées et les rendre publiques – ont chuté en avril, avec seulement 10 nouveaux SPAC arrivant sur le marché contre 109 en mars, selon SPAC Research.

Les investisseurs ont été particulièrement effrayés par les nouvelles directives de la Securities and Exchange Commission indiquant qu’elle pourrait reclasser les warrants SPAC en tant que passifs, ce qui obligerait les SPAC existantes et futures à recalculer des parties importantes de leurs états financiers.

Pourtant, les SPAC ayant collecté plus d’argent au cours des trois premiers mois de 2021 que pendant toute l’année dernière, une partie du récent désintérêt pourrait être « déplacée », a déclaré Mark Yusko de Morgan Creek Capital Management à CNBC cette semaine.

« Il s’agit d’une tendance à long terme », a déclaré lundi Yusko, fondateur, PDG et directeur des investissements de sa société, sur « ETF Edge » de CNBC. «Nous pensons que la fusion SPAC deviendra la méthode privilégiée pour les entreprises innovantes à forte croissance, ou ce que nous appelons les entreprises du futur, pour entrer en bourse».

Après un premier trimestre « frénétique » pour les nouvelles émissions et la répression de la SEC, « il est normal et naturel d’avoir une petite accalmie », a-t-il déclaré.

Même ainsi, les SPAC sont «le moyen le plus simple» pour les investisseurs particuliers d’accéder aux nouvelles entreprises publiques, a déclaré Steve Grasso, directeur des ventes institutionnelles chez Stuart Frankel, dans la même interview «ETF Edge».

« Avec un SPAC, vous gagnez 10 $, vous votez pour l’accord ou vous ne votez pas pour l’accord, et vous êtes sur un pied d’égalité et entrez dans ces rondes d’investisseurs où ailleurs sur le marché, le l’investisseur de détail ne peut pas y entrer », a déclaré Grasso, qui est également un contributeur CNBC.

« Vous pouvez les réguler un peu avec leurs prévisions, … mais à part cela, ils sont le meilleur véhicule pour un investisseur de détail », a-t-il déclaré.

Il existe actuellement trois fonds négociés en bourse liés à la SPAC sur le marché: l’ETF Morgan Creek – Exos SPAC Originated ETF (SPXZ), géré activement par Yusko, l’ETF Defiance Next Gen SPAC Derived (SPAK) et le SPAC et New Issue de Tuttle Tactical Management. ETF (SPCX).

S’associer aux gérants actifs est probablement le moyen le plus sûr pour les investisseurs ETF de jouer dans l’espace SPAC, a déclaré Tom Lydon, PDG d’ETF Trends, ajoutant que si SPAK détient environ 180 SPAC, ce n’est « pas nécessairement aussi critique que ce qui se trouve dans le monde. index « comme un fonds tel que SPXZ.

« Vous avez besoin d’une gestion active dans la zone SPAC », a déclaré Lydon. « C’est un domaine pour l’investisseur moyen qui n’a probablement pas les compétences ou les capacités pour approfondir l’équipe et aussi ce qui pourrait être sur leur radar en ce qui concerne les acquisitions. »