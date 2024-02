Le designer parisien Raphael Navot croit qu’il faut apprendre du monde naturel

L’architecte d’intérieur et designer israélien Raphaël Navot, qui a élu domicile à Paris, défend non seulement les propriétés visuelles de ses projets, mais aussi leurs qualités tactiles et émotionnelles, tout en privilégiant les matériaux nobles comme la pierre et le bois et l’artisanat européen séculaire. Son vaste portefeuille s’étend des intérieurs d’hôtellerie à la conception de produits commerciaux. Il travaille avec David Lynch sur la discothèque parisienne Silencio, réalise une ligne très technique de parquet en bois de bout pour Oscar Ono, crée diverses lignes de canapés, tables, tapis et lampes pour Roche Bobois, collabore avec Loro Piana sur une collection de meubles, et C’est le talent qui se cache derrière l’Hôtel National des Arts et Métiers, l’Hôtel Dame des Arts à Paris et l’Hôtel Belle Plage à Cannes. Il parle de son processus créatif et de son approche philosophique.

Hôtel Belle Plage à Cannes Photo Christophe Coénon

Décrivez votre approche du design.

Je ne suis pas sûr qu’il existe une manière visuelle qui puisse décrire mon esthétique, même si tous les projets dérivent de valeurs similaires et, espérons-le, établissent un style uniforme. Les matériaux naturels et l’artisanat traditionnel sont toujours présents, souvent sur mesure pour chaque projet et avec certains attributs de formes organiques. Je choisis souvent de vivre une expérience quelque peu intemporelle. L’intemporalité est pour moi une qualité non décorative qui ne fait pas référence à des tendances ou à certains motifs associés à une période spécifique. Je pense souvent que les bons intérieurs semblent avoir toujours été là.

Quelles sont vos sources d’inspiration ?

Je n’ai pas l’habitude de regarder des magazines de design ou de suivre les tendances donc je ne suis pas forcément au courant de ce qui existe exactement, mais je fais beaucoup de recherches avant chaque projet, notamment sur la psychologie et les sciences naturelles, comme je le crois. que ce sont ces domaines qui finissent par affecter et inspirer le design autant qu’ils affectent l’architecture et la musique. Le monde naturel est incroyablement riche et a dépassé toute conception imaginable possible. C’est pour moi une grande source de connaissances. Une autre source est celle des artisans eux-mêmes, car ce sont eux qui sont les plus proches du matériau et des connaissances accumulées. La raison pour laquelle je m’implique autant dans la confection des pièces est de profiter de ces rencontres et de connaître les limites et les avantages de chaque métier.

La table basse Overlap et le canapé Palm de Raphael Navot Photo Simone Bossi

Parlez-moi de vos études en design conceptuel à la Design Academy Eindhoven.

Ma formation académique est plus proche d’une forme de philosophie du design. Apprendre à poser les bonnes questions et clarifier l’intention m’est plus précieux que d’essayer d’atteindre un objectif visuel avec conviction.

Parlez-moi de votre installation lors du salon de décoration Maison&Objet de l’année dernière où vous avez été nommé Designer de l’année.

L’Apothem Lounge, qui est le projet que j’ai conçu pour Maison&Objet, était une installation immersive de lumière et de textures qui traduit une émotion visuelle. Cette grande salle circulaire a été conçue pour inviter les invités à découvrir les intérieurs indépendamment de leur fonctionnalité ou de leur contexte, à l’image d’une scène de théâtre où les invités sont les acteurs d’une scène. Le design d’intérieur est une forme de scénographie ; il est fait pour créer une ambiance. Cette ambiance est transmise aux invités à travers la lumière, les couleurs, le confort et de nombreux autres éléments responsables des expériences qui peuvent se produire dans cet intérieur particulier. L’installation mettait en vedette des partenaires avec lesquels je travaille ou avec lesquels j’ai travaillé pour réaliser avec succès de nombreux paramètres d’ambiance de mes précédents projets d’intérieur. Pour cette occasion, n’avoir le privilège de n’avoir aucun client, aucun contexte et aucune fonctionnalité prévue nous a permis d’entrer dans un royaume plus imaginatif et de créer un intérieur peut-être improbable. La salle circulaire était protégée par deux couches de murs incurvés, permettant aux invités d’entrer ou de sortir par ses 12 portails. C’était une structure architecturale ouverte, un labyrinthe simplifié qui permettait à la fois liberté et intimité.