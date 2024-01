Le designer Nicky Haslam a donné à cette maison de ville londonienne de 19 millions de dollars une métamorphose excentrique – Robb Report

Alex Winship

Que se passe-t-il lorsque le célèbre architecte d’intérieur britannique Nicky Haslam s’engage à rénover une maison de ville du XIXe siècle dans le sud-ouest de Londres ? Eh bien, la demeure nouvellement classée à Knightsbridge est mieux décrite comme étant chic, excentrique et pleine de charme.

Située juste à l’extérieur de Hyde Park, l’un des quartiers les plus riches de la capitale britannique, la résidence de style géorgien a été mise sur le marché pour 14,95 millions de livres sterling (soit un peu moins de 19 millions de dollars). La maison de sept étages comprend cinq chambres et cinq salles de bains réparties sur 5 500 pieds carrés. Le remodelage, entrepris par Haslam aux côtés des studios londoniens Paul Moschino et Lambart et Brownea transformé le lieu en une oasis moderne dotée d’une piscine intérieure souterraine qui se transforme la nuit en piste de danse.

Une maison de ville londonienne rénovée conçue par le britannique Nicky Haslam est à gagner. Alex Winship

“Un véritable joyau dans les emplacements les plus prisés de Londres, il est évident dès que vous franchissez la porte que les propriétaires ont méticuleusement rénové la maison pour créer l’une des plus belles maisons de ville de Knightsbridge”, a déclaré l’agent Becky Fatemi de Sotheby’s International Realty. dans un communiqué de presse. “Et comme le bien-être est une priorité pour la majorité des acheteurs du haut de gamme du marché Prime Central London, cette maison offre exactement ce qu’ils recherchent et bien plus encore.”

Malgré quelques nouvelles finitions chics, les os d’époque d’origine de la maison de ville sont toujours présents. Par conséquent, l’objectif de la rénovation était de préserver et de redonner au pad son ancienne gloire. Situé derrière un portail privé, il y a un bureau qui sert également de salle à manger au rez-de-chaussée, en plus d’une cuisine de chef dotée d’appareils haut de gamme, d’un bar pour le petit-déjeuner et de baies vitrées. portes qui mènent à un jardin paysager.

Au premier étage, vous trouverez deux vastes balcons, une salle de réception aux dimensions généreuses et une bibliothèque. A l’étage, la suite principale occupe tout le deuxième étage, avec son propre dressing et sa salle de bain privative, tandis que le reste des chambres est situé aux troisième et quatrième étages.

Une piscine couverte au sous-sol peut également servir de piste de danse. Alex Winship

Les véritables fonctionnalités à couper le souffle, cependant, se trouvent sous terre. Pour commencer, le vaste sous-sol a été équipé d’une salle de fitness et d’un spa avec sauna et bain à remous. Ailleurs, vous disposez d’espaces de divertissement comme un cinéma somptueux. Ensuite, il y a la piscine. Utilisant une technologie similaire à celle utilisée pour les piscines des yachts, le fond de la piscine s’élève sur simple pression d’un bouton pour affleurer le sol, transformant ainsi la pièce en miroir en une discothèque privée. Une rangée de boules disco suspendues au plafond ajoute à l’effet.

“Cette maison a vraiment tout”, a ajouté Fatemi. “Et avec toutes les fabuleuses commodités que Knightsbridge a à offrir à sa porte, la maison séduira ceux qui recherchent le meilleur.”

Alex Winship