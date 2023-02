Le design thinking était censé réparer le monde. Où est-ce que ça s’est mal passé ?

Aujourd’hui, les agences d’innovation et les établissements d’enseignement continuent de vendre le design thinking aux particuliers, aux entreprises et aux organisations. En 2015, IDEO a même créé sa propre « école en ligne », IDEO U, avec une banque de cours de design thinking. Mais certains groupes, dont la d.school et l’IDEO elle-même, travaillent à réformer à la fois ses principes et ses méthodologies. Ces nouveaux efforts visent un ensemble d’outils de conception capables de servir équitablement diverses communautés et de résoudre divers problèmes dans le futur. C’est une tâche beaucoup plus ardue et cruciale que la mission initiale du design thinking.

La promesse magique du design thinking

Lorsque le design thinking a émergé dans les années 90 et 2000, les lieux de travail étaient constitués de cabines et de portes fermées, et le terme « expérience utilisateur » venait tout juste d’être inventé chez Apple. Malgré des recherches convaincantes sur la collaboration remontant aux années 1960, le travail était encore principalement une entreprise solitaire dans de nombreuses industries, y compris le design. Le design thinking a injecté une énergie nouvelle et collaborative dans le design et dans le monde de l’entreprise en général ; cela suggérait que le travail pouvait avoir l’air et se sentir plus plein d’espoir et être plus amusant, et que le design pouvait prendre l’initiative de le faire ainsi.

Lorsque l’auteur et conseiller en démarrage Jake Knapp travaillait comme designer chez Microsoft dans les années 2000, il s’est rendu dans les bureaux d’IDEO à Palo Alto pour un projet potentiel. Il a été frappé par l’inspiration de l’espace : « Tout est blanc et la lumière du soleil entre par les fenêtres. Il y a un plan d’étage ouvert. je n’avais jamais vu [work] fait comme ça. Lorsqu’il a commencé chez Google quelques années plus tard, il a appris à animer des ateliers de design thinking avec un collègue qui avait travaillé chez IDEO, puis il a commencé à animer ses propres ateliers sur l’approche au sein de Google.

L’attrait de Knapp était dû en partie à la « collaboration radicale » que préconisait le design thinking. Dans ce qui était une première pour beaucoup, des collègues de toutes les disciplines se sont réunis au tout début d’un projet pour discuter de la manière de résoudre les problèmes. “Faciliter l’échange d’informations, d’idées et de recherche avec les équipes de produits, d’ingénierie et de conception de manière plus fluide est vraiment le déblocage”, déclare Enrique Allen, cofondateur de Designer Fund, qui soutient les startups cherchant à exploiter la valeur commerciale unique de la conception dans les industries. des soins de santé à la construction. Le design thinking offrait une structure pour ces conversations interdisciplinaires et un moyen d’articuler la valeur du design en leur sein. “Ça a donné [your ideas] tellement plus de poids pour les personnes qui n’avaient pas le langage pour comprendre le travail créatif », explique Erica Eden, qui a travaillé comme designer pour la société d’innovation Smart Design.

C’est une bonne histoire de dire qu’il existe un processus infaillible qui mènera à des résultats, peu importe qui le dirige.

Pour Angela McKee Brown, qui a été embauchée par SFUSD pour aider à concrétiser le travail effectué par IDEO sur l’amélioration de la cafétéria de l’école, le processus de réflexion sur le design était un langage que la bureaucratie pouvait comprendre. Dans un quartier qui souffrait d’un manque général d’investissements dans les infrastructures depuis les années 1970, elle a vu les recommandations d’IDEO déclencher une nouvelle volonté d’amélioration qui se poursuit aujourd’hui. “Le plus grand rôle que ce processus a joué pour nous a été de raconter une histoire qui a montré aux gens la valeur du travail”, déclare McKee Brown. “Cela m’a permis d’avoir un travail beaucoup plus facile, parce que les gens y croyaient.”

L’enthousiasme qui a entouré la réflexion sur le design avait beaucoup à offrir au secteur public, déclare Cyd Harrell, directeur des services numériques de San Francisco, qui a travaillé comme leader du design dans le domaine de la technologie civique pendant plus d’une décennie. Des décennies de coupes budgétaires et un manque d’investissement civique ont fait qu’il est difficile pour les fonctionnaires de sentir que le changement est possible. “Pour beaucoup de ces personnes souvent vraiment merveilleuses qui ont choisi le service comme carrière et qui ont dû traverser des moments où les choses semblent vraiment sombres”, dit-elle, “l’infusion d’optimisme – qu’il s’agisse de certaines de ces techniques, qui sont un peu louches ou non, sont vraiment précieuses. » Et c’est une bonne histoire de dire qu’il existe un processus infaillible qui mènera à des résultats, peu importe qui le dirige.

Les idées plutôt que la mise en œuvre

L’exécution a toujours été le guichet collant de la réflexion sur le design. Certaines versions du processus codifié en six étapes omettent même cette dernière étape cruciale de la mise en œuvre. Ses racines dans le monde des agences, où une entreprise intervient selon un calendrier défini avec un budget établi et quitte avant ou peu de temps après l’étape pilote, dictaient que les outils de la réflexion conceptuelle seraient destinés au début du processus de développement de produits mais pas sa conclusion ou, plus précisément, ses conséquences.

Lorsque Jake Knapp dirigeait ces ateliers de réflexion sur le design chez Google, il s’est rendu compte que malgré toute l’excitation et les post-it qu’ils généraient, les sessions de brainstorming ne conduisaient généralement pas à des produits construits ou, vraiment, à des solutions d’aucune sorte. Lorsqu’il a suivi les équipes pour savoir quelles idées d’ateliers étaient parvenues à la production, il a entendu des décisions se produire «à l’ancienne», avec quelques génies solitaires travaillant séparément, puis vendant leurs idées presque entièrement réalisées aux principales parties prenantes.