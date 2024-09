Le design rétro de la PS5 de Sony prouve que nous avons atteint le summum de la nostalgie technologique

La nostalgie est omniprésente dans le monde du design en ce moment, les marques fouillent dans leurs propres livres d’histoire pour trouver de nouveaux (anciens) designs de logos et les technologies de l’an 2000 font un retour en force. Mais nulle part l’ambiance rétro n’est plus vivante et dynamique que dans les jeux vidéo.

Les consoles de jeux rétro ont pris le dessus ces derniers temps, avec des remakes miniatures de machines nostalgiques apparaissant à gauche, à droite et au centre. Mais Sony a fait un pas de plus en annonçant une édition inspirée de la PS1 de la PS5 et de la nouvelle PS5 Pro, pour le plus grand plaisir des fans.

Même l’emballage est nostalgique (Crédit image : Sony/Future)

« Alors que nous poursuivons nos célébrations menant au 30e anniversaire du lancement de la première console PlayStation, nous avons un cadeau spécial à révéler qui réunit le passé et le présent », a annoncé Sony dans un communiqué. article de blog« Les nouveaux modèles en édition limitée rendent hommage à 30 merveilleuses années de jeu, un voyage rendu possible par la passion et le soutien de nos fans et de nos talentueux développeurs de jeux. Rappelant la toute première console PlayStation lancée le 3 décembre 1994, cette édition limitée utilise le design de couleur original de la PlayStation et l’intègre dans la dernière gamme de produits matériels PS5. »

Le contrôleur, avec ses symboles de boutons colorés, s’avère particulièrement populaire (Crédit image : Sony)

Disponible en « quantité très limitée » (dont un certain nombre seront sans doute récupérés par des revendeurs), la nouvelle console PS5 est proposée dans le gris classique de la PS1 et présente des versions colorées de ces célèbres symboles de boutons. Et dans une version réelle de ce piratage du logo PlayStation que nous avons vu il y a quelque temps, il présente même une version multicolore du logo PlayStation lui-même.

Pour ceux qui possèdent déjà une PS5, même la manette s’avère passionnante. « J’essaie de me convaincre que je n’ai pas besoin d’une 4e manette », a déclaré l’un d’eux. Reddit commentaires d’utilisateurs, tandis qu’un autre ajoute simplement : « Ce contrôleur est magnifique. »

Mais l’aspect le plus nostalgique de cette belle affaire est peut-être l’emballage. Fortement inspiré de la boîte originale de la PS1, le design présente une photo du produit de la PS5 sous le même angle et avec le même fond noir et le même logo PlayStation que l’original de 1994.

Conception originale de la PS5 de 1994 (Crédit image : Sony)

Les sociologues pourraient sans doute se demander pendant des jours pourquoi nous sommes tous si nostalgiques en ce moment, mais il est clair qu’il existe un appétit insatiable pour la technologie à l’ancienne. Même l’esthétique translucide de l’an 2000 fait son retour en ce moment. À mon avis, cela pourrait avoir quelque chose à voir avec le sentiment de désuétude que suscite le monde technologique contemporain. Avec des smartphones qui ont presque 20 ans – et qui sont aujourd’hui essentiellement un simple rectangle de verre – on a le sentiment que le plaisir et la joie du design technologique à l’ancienne nous manquent cruellement. En effet, le lancement de l’iPhone 16 était si peu inspirant qu’il m’a fait chercher mon vieil iPod.