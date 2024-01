De temps en temps, je tombe sur une histoire liée au design qui n’a rien à voir avec le sport mais qui est si géniale que je dois la partager sur Uni Watch. L’histoire de la boîte à sel de Baltimore en fait partie, et celle-ci en est une autre.

Donc : mon amie et compatriote de Brooklyn, Anne Kadet, écrit une très bonne chronique hebdomadaire sur Substack intitulée Café-Anne, dans lequel elle explore des sujets et des intrigues inhabituelles autour de New York. Cette semaine, elle interviewé un graphiste indépendant de 25 ans nommé Max Kolomatsky, qui a fait quelque chose de complètement génial : quand il voit un dépliant particulièrement mal conçu collé sur un poteau de rue, un mur ou n’importe où (il y a un parcelle de dépliants ici à Fun City), il prend sur lui de créer un meilleur design pour le dépliant, avec toutes les informations originales, puis remplace les dépliants originaux par les siens – le tout gratuitement et sans même en informer l’original. dépliant-euh.

Voici quelques vidéos sur le projet réalisé par Kolomatsky :

Vous avez probablement beaucoup de questions à ce sujet (c’est certainement mon cas !), mais croyez-moi, Anne est une excellente journaliste et a fait un excellent travail en couvrant toutes les bases dans son entretien avec Kolomatsky. J’exhorte fortement tout le monde à Vérifiez le ici.

Il y a cependant une partie de l’interview que je souhaite extraire ici. Cela arrive à la fin, alors qu’Anne s’apprête à conclure :

Anne Kadet : J’adore ton histoire. Vous avez fait quelque chose simplement parce que c’était amusant, et cela s’est transformé en quelque chose de bien plus grand que vous ne l’aviez imaginé. Un conseil pour les autres ? Max Kolomatski: Je pense qu’il y a quelque chose à dire sur les artistes qui ne sont pas rémunérés. Je sais que c’est un combat pour beaucoup de designers. Il y a beaucoup de designers et d’artistes qui se plaignent sur les réseaux sociaux parce qu’ils reçoivent beaucoup d’offres à la con – elles incitent les gens à vouloir simplement les payer en visibilité. C’est un peu offensant dans la communauté des designers. Mais je pense que pour garder l’esprit d’artiste vivant, il y a quelque chose à dire sur le fait de faire les choses juste pour le plaisir. Je ne suis pas un expert du monde des arts professionnels, mais en quelques années, j’ai fait la transition de faire de l’art pour le plaisir à faire de l’art mon métier. Et cela peut vraiment tuer votre esprit de vous concentrer autant sur le prochain travail. Je pense qu’il y a quelque chose de vraiment précieux à faire quelque chose pour le plaisir ou gratuitement. Juste pour faire sourire quelqu’un. Cadet : Pourquoi est-ce que ça aide ? Kolomatski : Cela vous ramène à la raison pour laquelle vous le faites en premier lieu. Beaucoup de designers se sont lancés dans le graphisme parce qu’ils étaient des enfants qui aimaient dessiner, et maintenant qu’ils conçoivent tous les jours pour d’autres personnes, ils ne le font probablement plus. Je pense qu’il y a quelque chose d’enfantin là-dedans, et cela vous ramène à cette créativité originale, où vous obtenez de bonnes idées et exploitez cette liberté. Je pense que c’est important.

J’aime ça. En tant que professionnel indépendant de longue date, j’ai souvent été confronté à cette tension entre créer et vendre. Il me semble que la seule chose plus grande que l’esprit créatif de Kolomatsky est son esprit de générosité. Je suis presque sûr que ce dernier est de bon augure pour le premier, ce qui est probablement une leçon pour nous tous, moi y compris. Une fois de plus: Lisez l’interview de lui ici.