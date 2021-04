Lorsqu’il s’agit d’éliminer les éléments inutiles dans la conception, la première étape du processus consiste à déterminer quels aspects sont essentiels. Lors de la conception de ses téléviseurs, Samsung Electronics poursuit une esthétique d’évolution de la conception qui apporte de la valeur grâce à une élimination minutieuse – plutôt qu’à un ajout inutile.

Bien que la fonctionnalité reste un élément crucial de la conception de tout téléviseur, les concepteurs de Samsung se concentrent également sur l’expérience de visionnage, élargissant la portée de la conception des considérations de l’espace où un téléviseur est placé à la façon dont les appareils environnants y sont liés. Grâce à des recherches approfondies sur les différents modes de vie et environnements de visualisation des utilisateurs, les facteurs susceptibles d’entraver l’immersion visuelle ont été supprimés du Samsung Neo QLED 8K, de sorte que tout ce qui reste ne sert que le visionnage – le véritable objectif d’un téléviseur.

Suppression des limites

L’écran Infinity, un aspect unique de la conception du téléviseur de Samsung, maximise l’immersion en réduisant le nombre de lunettes à presque rien. Les limites du Samsung Neo QLED 8K ont été réduites à presque zéro grâce à des technologies et à des processus de conception avancés. Son cadre en acier inoxydable de 0,8 mm supprime la frontière entre l’écran et son environnement, donnant pratiquement l’illusion que l’écran flotte. Pour supprimer davantage les obstacles à l’expérience d’un spectateur, la taille du logo Samsung a également été réduite afin que le produit lui-même, et pas seulement son nom, se démarque comme l’icône.

Malgré son apparence mince, les performances du téléviseur sont puissantes grâce à l’inclusion de technologies innovantes. Les systèmes de haut-parleur et de subwoofer, implémentés avec précision à l’arrière de l’écran, émettent une qualité sonore suffisamment riche pour ne nécessiter aucun haut-parleur supplémentaire, et grâce à la technologie AI, les utilisateurs peuvent profiter de sons optimisés adaptés à leur contenu et à leur environnement. Le Neo QLED 8K offre aux téléspectateurs une immersion de l’intérieur et de l’extérieur de l’écran – le tout enveloppé dans un boîtier fin et élégant.

Réinventer One Connect

L’un des principaux avantages d’un téléviseur grand écran est la possibilité d’une immersion vraie et vivante dans votre contenu préféré, mais si la zone entourant le téléviseur est distrayante, cette expérience agréable peut être interrompue. Lors de la conception du Neo QLED 8K, les concepteurs de Samsung ont pris en compte de tels scénarios et ont réexaminé la manière dont le produit s’intègre dans son espace.

Les téléviseurs muraux nécessitent généralement des accessoires intégrés à la fois au produit et au mur contre lequel ils sont placés, tandis que les téléviseurs de type support nécessitent des tables ou d’autres meubles qui peuvent rapidement devenir encombrés. Pour éviter l’un de ces inconvénients, One Connect de Samsung a été repensé pour s’adapter à divers environnements d’utilisation afin d’améliorer l’immersion du spectateur. La taille et l’épaisseur optimisées du One Connect renouvelé ont été déterminées en tenant soigneusement compte des différents environnements, et son apparence mince de type plaque rend l’installation facile et soignée.

Une partie de cette refonte du One Connect existant a conduit les concepteurs Samsung à concevoir un nouvel accessoire: le Slim One Connect amovible, qui peut être utilisé comme meuble TV. Bien que le support ait toujours fait partie intégrante de la conception des téléviseurs, il n’a joué aucun rôle autre que celui de support d’écran – jusqu’à présent. L’Attachable Slim One Connect a également été conçu comme un support, avec une forme qui n’interfère ni avec la fonction ni la forme et déguise efficacement l’Attachable Slim One Connect comme un simple support.

Outre l’efficacité de l’espace et l’avantage esthétique offerts par le Slim One Connect attachable, les éléments du téléviseur lui-même ont été réorganisés afin de préserver l’immersion et de donner la priorité à la facilité d’utilisation, comme le changement de placement du module d’entrée de câble de l’arrière du téléviseur sur le côté du support amovible Slim One Connect pour un accès transparent.

Comment les concepteurs de Samsung abordent le design minimaliste

1. Lors de la conception du Neo QLED 8K, que vouliez-vous continuer des précédents modèles Samsung QLED 8K et que vouliez-vous changer?

Jangho Kim: L’Infinity One Design a été créé en mettant l’accent sur l’intégration totale plutôt que sur la simple «minceur», ce qui permet de supprimer tous les éléments qui ne maximisent pas l’immersion de l’écran. Cela représente la direction dans laquelle les concepteurs de Samsung pensent que les téléviseurs devraient évoluer. Au cours du processus de conception, j’ai voulu inclure l’identité unique de la gamme Samsung QLED 8K, puis l’améliorer grâce à une meilleure compréhension des utilisateurs et de leurs espaces. Je crois que la combinaison de technologies avancées et de développements centrés sur l’utilisateur apportera des expériences spéciales à nos utilisateurs.

2. Au cours du processus de conception, il semble que des décisions devaient être prises sur ce qu’il fallait conserver et ce qu’il fallait supprimer. Quels ont été les moteurs de ces décisions?

Jigwang Kim: Bien que tout processus de raffinement de la conception ne soit jamais facile, l’expérience de développement de la conception Attachable Slim One Connect a été la plus difficile. Nous voulions intégrer la fonctionnalité d’un meuble TV dans le modèle One Connect, un processus qui a entraîné de nombreux obstacles à surmonter dans les premières étapes de développement.

Jangho Kim: Bien qu’un tel accessoire à double fonction n’ait jamais existé auparavant, je voulais être sûr que le Slim One Connect attachable conservait la forme attrayante de son prédécesseur. Cela nous a obligé à concevoir un tout nouveau design, et afin de trouver la taille et le facteur de forme optimaux pour le produit, tous les départements concernés ont passé d’innombrables heures à travailler sur différentes options.

3. La prise en compte des différents types d’environnements utilisateur était au centre du processus de conception du Neo QLED 8K. Qu’avez-vous appris d’un tel processus et quels éléments de conception reflètent ces nouvelles considérations?

Sangyoung Lee: Les espaces dans lesquels les utilisateurs placent leurs téléviseurs se diversifient de plus en plus. D’autant que les gens passent plus de temps à la maison, le désir de faire en sorte que l’esthétique de son intérieur corresponde à ses goûts devient d’une importance capitale. Afin de correspondre aux modes de vie d’aujourd’hui, nous avons analysé l’expérience télévisuelle de l’utilisateur à un niveau micro, jusque dans les moindres aspects. Je voulais offrir aux gens une utilisation raisonnable et simple de la télévision, c’est pourquoi la conception de Attachable Slim One Connect a été conçue pour maximiser l’immersion avec son apparence simple mais sobre qui peut s’adapter à l’espace de n’importe quel utilisateur.

4. Qu’espérez-vous que votre héritage en tant que concepteur pour Samsung Electronics?

Parc Jinsu: J’espère pouvoir intégrer le quotidien dans la conception de produits. Le sens du mot «design» est ambigu: il peut signifier «innovation», et il peut aussi signifier «joie simple». Je souhaite pratiquer des processus de conception qui apportent toutes ces valeurs dans la vie quotidienne des utilisateurs.

L’évolution de la conception des téléviseurs de Samsung vise toujours à offrir aux utilisateurs des expériences de visionnement plus immersives. Samsung et ses concepteurs continueront de se mettre au défi de créer des produits qui offrent aux utilisateurs des fonctionnalités de pointe et un design qui capture la véritable essence du produit.

