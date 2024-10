Le design inspire l’innovation dans le laboratoire de Dynamic par Melanie Raines

Les discussions sur la pensée créative et la productivité se concentrent souvent sur les meilleures pratiques, la rationalisation des processus et une poignée d’autres solutions qui obligent les employés à s’inspirer eux-mêmes. Mais la responsabilité de stimuler l’esprit humain devrait être partagée par les architectes et les concepteurs qui créent ces espaces. Tout comme les actions visant à obtenir des résultats durables ont un impact positif sur le bien-être, de belles conditions favorisent également la poursuite de l’innovation.

Dynamique – un site de recherche industrielle favorisant la pollinisation croisée entre le commercial et l’institutionnel, le bureau et le laboratoire – est devenu un modèle pour les intérieurs inspirés par cette philosophie. Designer Mélanie Rainesde son studio éponyme, tempère cet établissement à fort trafic avec des finitions haut de gamme qui rivalisent avec celles que l’on trouve généralement dans les projets résidentiels de luxe.

Dynamic est un bâtiment de 355 000 pieds carrés – au sommet du campus des sciences de la vie de 37 acres de Houston appelé TMC Helix Park – comprenant 12 étages d’environnements basés sur la recherche créés en partenariat avec Beacon Capital, le promoteur qui a choisi le cabinet basé à Austin pour Raines. capacité innée à parler une langue vernaculaire architecturale enchanteresse, sans honky-tonk superflu. L’investigation scientifique requiert un niveau d’intérêt et de rigueur atypique et intense, pas pour les âmes sensibles. Le designer donne de la dignité à ce lieu de travail avec des intérieurs vénérables et des couches de traitement de matériaux aussi inattendues qu’invitantes.

«Nous nous sommes inspirés d’une multitude de projets hôteliers ambitieux, de fabricants et de matériaux locaux, ainsi que de conversations avec les futurs locataires», explique Raines. « Avec tant de similitudes en ligne de nos jours, un designer n’est aussi bon que son livre source. Nous sommes constamment en contact avec les créateurs et investissons dans l’établissement de relations qui constituent une partie essentielle de ce travail », ajoute-t-elle. « C’est personnellement satisfaisant de voir des équipes d’autres bâtiments du parc, primées pour leurs propres conceptions, venir remarquer à quel point Dynamic est différent. »

La philosophie de Raines est d’abord ancrée dans l’expérience du hall d’entrée de 4 500 pieds carrés, qui se réjouit du potentiel de découverte qui pourrait nous attendre. Il s’agit d’un changement radical par rapport aux intérieurs intimidants typiques de l’architecture d’entreprise américaine. Les locataires et les visiteurs entrent par une place qui attire le parc vers un hall public. Il offre un espace salon ainsi qu’une réception, où les clients peuvent accéder soit à la salle de sport et aux casiers, soit à un ensemble d’ascenseurs menant aux étages supérieurs. L’entrée présente une palette texane astucieuse avec un bureau principal en onyx arc-en-ciel et en noyer noir américain, ainsi qu’un fond de parpaing personnalisé, un sol en terrazzo et en marbre coulé et des panneaux métalliques en bronze.

Contrairement aux espaces cliniques qui l’entourent, l’étage d’équipements de 7 000 pieds carrés célèbre le dévouement des employés car il fait écho aux sentiments d’hospitalité antérieurs à travers des environnements sensoriels plus doux. Un autre salon accueille les invités à la sortie de l’ascenseur, se fondant dans une chaîne continue de salles de formation et un balcon offrant des vues panoramiques sur la périphérie. Le mobilier en chêne blanc incorpore des carreaux faits à la main dans ce qui constitue la deuxième pièce de menuiserie distinctive de Dynamic. Ces étagères de bibliothèque, combinées à une disposition unique des sièges, constituent à la fois une ressource et un lieu de répit. Des porte-revues supplémentaires affichent des périodiques pour encourager la collaboration et la découverte en dehors des espaces de travail typiques.

De plus, la plupart des meubles sont des créations personnalisées pour le projet s’ils ne proviennent pas de sources vintage, alliant esthétique et utilité. Et la variété de lampes, d’appliques et de lustres ajoute des éléments sculpturaux à chaque espace tout en atténuant l’échelle pour favoriser un sentiment d’intimité dans des espaces autrement vastes. Les luminaires, les meubles et les revêtements de sol sont spécifiés pour leur capacité à résister à un trafic intense tout en étant suffisamment légers pour être réorganisés en vignettes fraîches et atmosphériques et faciles à entretenir.

Raines réussit une fusion sans effort du pragmatique, du joli et du personnel. « Contrairement à un hôtel de charme qui peut être très conceptuel et généralement de passage, ce bâtiment est une résidence secondaire pour beaucoup, il devait donc être chaleureux et artistique sans être trop conçu. »

Photographie par Chase Danielgracieuseté de Beacon Capital Partners.