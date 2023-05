Le design et les spécifications clés d’Oppo K11x révélés par le teaser officiel

L’Oppo K11x qui a fait surface la semaine dernière est apparu dans un teaser officiel, corroborant sa conception et confirmant les spécifications clés.

L’Oppo K11x est construit autour d’un écran perforé centré à 120 Hz et arbore deux grands cercles pour les caméras à l’arrière. Il a un processeur de 6 nm sous le capot avec 12 Go de RAM et une batterie prenant en charge une charge de 67 W.

L’Oppo K11x arbore un scanner d’empreintes digitales latéral et sera disponible en au moins deux couleurs. Il sera dévoilé demain en Chine, donc il y a peu d’attente pour tout savoir sur ses spécifications et ses prix. Les ventes commenceront en Chine à partir du 31 mai, mais nous n’avons pas encore appris sa disponibilité dans d’autres pays.

Source (en chinois) | Via